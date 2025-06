Ondernemers kregen honderden miljoenen euro’s te veel coronasteun door ‘strategisch gedrag’

Lees verder onder de advertentie

Tijdens de coronacrisis hebben in totaal 162.000 bedrijven gebruikgemaakt van de NOW-steun. Horeca en catering was de sector waar het meest van de NOW-regeling gebruik werd gemaakt. Meer dan driekwart van de bedrijven in die branche vroeg de steun aan.

Zo’n 740 miljoen aan coronasteun te veel

Nu blijkt uit een artikel dat donderdag verscheen in economenblad ESB dat een aantal bedrijven te veel subsidie heeft ontvangen. Voor het artikel is gebruikgemaakt van een dataset met een selecte groep bedrijven die deze loonsubsidie kregen in de eerste NOW-periode. Ook is een vergelijking gemaakt met omzetcijfers van btw-aangiftes. Bijna 40 procent gaf voor de coronasteun een hoger omzetverlies door dan blijkt uit de btw-aangiftes. De vastgestelde subsidie viel bij deze ‘overrapporterende’ bedrijven gemiddeld 8.000 euro te hoog uit. Voor de volledige NOW1-regeling komt de te hoog vastgestelde subsidie dan uit op circa 740 miljoen euro.

Striktere beperkingen om misbruik te voorkomen, hadden dit kunnen bemoeilijken en hadden mogelijk geleid tot grotere uitvoeringsproblemen

Volgens de onderzoekers zijn er verschillende mogelijke verklaringen. „Bedrijven kunnen hun omzet hebben gestuurd, legaal of illegaal. Verschillen in omzetverliezen kunnen ook komen door verschillen in boekhoudkundige definities, menselijke vergissingen, meetproblemen of fraude.”

De auteurs van het artikel spreken van “strategisch gedrag” van de ondernemers. Dat dit bij het aanvragen van de NOW1-steun structureel voorkomt, zou wel een signaal zijn dat vaker misbruik is gemaakt van NOW-subsidies dan gedacht. Dit alles betekent volgens hen niet dat de NOW-steun ondoelmatig was. Deze was bedoeld om bedrijven snel te helpen. „Striktere beperkingen om misbruik te voorkomen, hadden dit kunnen bemoeilijken en hadden mogelijk geleid tot grotere uitvoeringsproblemen.”

