Energie-startup Big Ass Battery failliet door Chinese prijsdump: ‘Niet tegenop te vechten’

Nog geen halfjaar na een miljoeneninjectie van investeerder Philippe van Esch is Big Ass Battery failliet. De producent van batterijcontainers kon de concurrentie uit China niet bijbenen en ging daarmee in rook op.

Moordende Chinese concurrentie zou de doodsteek zijn geweest. De onderneming groeide de afgelopen jaren stormachtig en wist grote investeerders te overtuigen. Pas sinds enkele weken prijkt de bedrijfsnaam op het shirt van voetbalclub Helmond Sport. De groene, stille en uitstootvrije stroomvoorzieningen van het bedrijf vormden een duurzaam alternatief voor ronkende dieselaggregaten. Maar nu heeft het bedrijf achter de witte batterijcontainers en het opvallende roze bedrijfslogo het faillissement moeten aanvragen. Het kon de verplichtingen aan de bank niet meer nakomen, meldt het ED.

Toen ik aankwam, lag het eigenlijk al een tijdje op zijn gat investeerder Philippe van Esch

Amper een halfjaar geleden werd Philippe van Esch, topman van textielbedrijf Vescom, als een ‘suikeroom’ binnengehaald bij ‘Big Ass’. Hij werd meerderheidsaandeelhouder. Met het faillissement ziet hij zijn miljoeneninvestering in slechts zes maanden tijd in rook opgaan. Hij kwam in het voorjaar aan boord en zag het bedrijf toen nog als ‘een vooruitstrevende en ambitieuze onderneming’. Van Esch gelooft nog steeds heilig in de belofte van energieopslag om de pieken en dalen van zonne- en windenergie op te vangen.

„Toen ik aankwam, lag het eigenlijk al een tijdje op zijn gat”, erkent Van Esch in reactie op het faillissement. Het bedrijf had kapitaal nodig, maar al snel bleek er geen houden meer aan. Van Esch: „De prijsdeflatie is zo gigantisch, onder druk van die Chinese batterijen. Daar kunnen wij die dingen in Nederland bijna niet meer tegenop maken en samenstellen.”

Van evenementen naar bouw, maar Chinese prijsdump gaf genadeslag

Ondanks verwoede pogingen om de interne organisatie te stroomlijnen, liep het bedrijf constant achter de feiten aan. „Je had twee dagen gewerkt en dan liep je alweer zeven dagen achter”, schetst hij de situatie in de batterijbranche. „De wereld ging zo hard verder, dat was gewoon niet te doen.”

Curator Geurt te Biesebeek van het Helmondse kantoor Aben & Slag Advocaten bevestigt dit beeld na een eerste gesprek met de bestuurders van de failliete onderneming. Het pas in 2021 opgerichte bedrijf heeft het roer de afgelopen jaren moeten omgooien. Waar Big Ass Battery aanvankelijk mikte op de evenementenbranche, gooide de coronacrisis roet in het eten.

Ik wist dat het een investering met een hoog risico was. Iedereen heeft daar gewoon keihard aan gewerkt Philippe van Esch

Het bedrijf richtte noodgedwongen zijn pijlen op de bouw en infrastructuur. Juist in die markt kreeg het de afgelopen twee jaar te maken met immense concurrentie van Chinese producenten. Volgens de curator kelderden de prijzen van vergelijkbare batterijen alleen al in de laatste maanden met 30 tot 40 procent. „Daar is niet tegenop te vechten”, aldus de curator.

Tegelijkertijd liepen de interne kosten enorm op. Het bedrijf opereerde vanuit een ruime behuizing in Helmond. „Op dit moment is dat een bijna leeg voetbalveld,” zegt Te Biesebeek. De afgelopen tijd nam het bedrijf al personele maatregelen: het nam afscheid van zo’n vijftien mensen en telt nu nog zo’n zeventig werknemers. Ongeveer een derde van hen is actief in onderzoek en ontwikkeling.

Van Esch erkent wel even buikpijn te hebben gehad van de verloren investering, al noemt hij de situatie vooral ‘zuur’ voor de bevlogen oprichter, het personeel en de klanten. „Maar ik wist dat het een investering met een hoog risico was. Iedereen heeft daar gewoon keihard aan gewerkt.”

Doorstart Big Ass Battery nog onzeker

Een rol in een eventuele doorstart sluit hij niet uit, maar hij staat nu volledig aan de zijlijn. „Het ligt nu helemaal in handen van de curator. Ik wacht af waar hij mee gaat komen.” Te Biesebeek onderzoekt de komende tijd of er een doorstart mogelijk is. De batterijcontainers die al op locaties staan, vallen buiten het faillissement; de curator probeert de service daarvoor voorlopig te continueren. De batterijen van Big Ass Battery doken op de meest uiteenlopende plekken op.

Zo zorgde een exemplaar ervoor dat de nieuwbouw van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Zaltbommel ondanks een overbelast stroomnet toch voldoende stroom had. In de wegenbouw werden de mobiele krachtpatsers ingezet om elektrische kranen, graafmachines en zelfs bulldozers op te laden bij projecten zoals de dijkversterking langs de Waal en de aanleg van de A16 bij Rotterdam. Zelfs op festivals en evenementen, zoals bij het Kasteel van Sinterklaas in Helmond, sprongen de batterijen bij waar het reguliere net tekortschoot.

