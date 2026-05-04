Horeca te duur? Wouter verhuurt al 12 mobiele disco’s voor feestjes in je achtertuin: ‘Echt een trend’

Discotheken sluiten, de horeca is peperduur: een disco in de achtertuin is hét nieuwe feestje. Wouter Schut (30) zag die trend een opblaasbare discotent met licht, geluid en rookmachine vroeg aankomen en bouwt inmiddels 12 mobiele disco’s voor feesten door heel Nederland. ‘Gelukkig geen lening hoeven afsluiten voor uitbreiding.’

Het idee voor Club Aan Huis ontstaat in de zomer van 2022. Wouter ziet een soortgelijk concept in het buitenland. Hoewel de horeca na de coronaperiode weer open is, gelooft hij in de kracht van thuisfeestjes. Dat soort feestjes hebben tijdens de pandemie een vlucht genomen. „Eigenlijk had ik toen al moeten beginnen”, zegt Wouter in Tubantia. „Het is echt een trend.”

Hij besluit ‘gewoon’ te beginnen. Wouter laat een logo op een tent ontwerpen, vrienden van hem bouwen ondertussen een website en daarna is het wachten tot de tent vanuit Azië in Nederland wordt geleverd. „Op deze manier hield ik de opstartkosten laag”, vertelt Wouter. „En het klinkt heel cliché, daarna moet je maar gewoon beginnen.” Volgens Wouter is hij één van de eersten die zo’n service in Nederland aanbiedt.

Uitbreiden tot 12 discotenten

Hij maakt een profiel aan op Instagram en een bedrijfspagina op Google, en gaat online adverteren. Al snel krijgt Wouter boekingen binnen. Een van de eerste klanten komt nota bene uit België: een volleybalteam. „Ik heb toen drie uur in de auto gezeten om de tent af te leveren”, zegt Wouter. „Toen ben ik daar ook blijven slapen bij dat team. Ja, dat was een heel geinige ervaring.”



Het begint steeds beter te lopen met Club Aan Huis en Wouter rijdt met zijn mobiele en apparatuur het hele land door. „Dan ging ik op vrijdagavond naar Rotterdam, boekte ik een hotel en bleef ik daar slapen”, zegt hij.

„De volgende ochtend haalde ik de tent op, reed naar een klant in Amsterdam en direct door naar huis om ’s middags te voetballen. Dan zag ik ’s avonds mijn vrienden en dan zondagochtend ging ik weer naar Amsterdam om de boel weer op te halen.”



Ondertussen zorgt Wouter ervoor dat hij vooral via social media wordt gevonden. Omdat het ‘lekker loopt’ kan Wouter investeren in een tweede tent. Op deze manier groeit hij tot de huidige omvang van twaalf tenten in verschillende formaten. „Dus ik heb gelukkig geen lening hoeven afsluiten om te kunnen uitbreiden.”

Discolichten, geluidsinstallatie en rookmachine

Maar hoe ziet zo’n discotent er nou precies uit? De tent is zo’n 25 vierkante meter groot en 4 meter hoog. Groot genoeg voor een feestje van zo’n 30 tot 40 personen



„Qua techniek is het vergelijkbaar met een springkussen”, zegt Wouter. „Maar omdat de tent van veel lichter materiaal is, kun je hem eenvoudig vervoeren in een busje of ruime auto. Naast de opblaasbare tent krijgt de klant ook vier discolichten, een geluidsinstallatie en een rookmachine. Mensen kunnen de tent ophalen of laten bezorgen.”

Robin Hilberink | De discotent van binnen: met discolichten

Als klanten ervoor kiezen om de tent op te laten bouwen door Wouter, betalen ze een meerprijs. „Maar veel mensen halen de tent zelf op en bouwen hem ook zelf op”, vertelt Wouter. Klanten krijgen een duidelijke instructie voor het opbouwen van de mobiele disco. „Het is ook niet zo moeilijk. Je hebt ongeveer een half uurtje nodig om alles op te bouwen.”

Pick-uppoints

Waar hij in het begin nog zelf heel Nederland door rijdt met de tent in zijn auto, maakt Wouter nu ook gebruik van pick-uppoints in Haarlem, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Breda en thuisbasis Almelo. Daardoor heeft hij landelijke dekking, al blijven er plekken zoals Limburg en Zeeland waar hij minder vaak komt. Ook over de grens heeft hij een locatie gevonden: in Schüttorf, Duitsland. „Verdere uitbreiding? Dat is toekomstmuziek.”



Wouter zet ook in op samenwerkingen met bekende Nederlanders en influencers. „Vorig jaar hebben we al samengewerkt met Jaap Reesema en Kim Kötter”, zegt hij. Die samenwerkingen, waarvan er op korte termijn meer komen, moeten het bedrijf verder promoten. Door samen te werken met dj’s, artiestenbureaus en leveranciers van silent disco-apparatuur, wil hij een completer pakket aanbieden.

De focus voor de nabije toekomst ligt op het examenseizoen: een drukke periode waarin scholieren en studenten hun examenfeestjes geven. „Het mooie aan de discotenten is dat je niet eens afhankelijk bent van het weer. Je kunt het hele jaar door een feestje in je eigen achtertuin geven.”

Robin Hilberink | Wouter bij een van zijn tenten.

Dit artikel is geschreven door Frank Bussink voor Tubantia.