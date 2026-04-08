Louis had geen ondernemerservaring, nu heeft hij 18 Salsa Shops: ‘We deden veel op onderbuikgevoel’

Louis Wesseling dacht dat hij de Mexicaanse keuken kende, tot hij in het buitenland zag hoe het wél moest. Zonder ervaring bouwde hij de Salsa Shop uit tot inmiddels achttien vestigingen. Dat het niet vanzelf ging, kan hij beamen, maar „lekker eten verkoopt zichzelf.”

Waar veel ondernemers een gat in de markt zagen, had de oprichting van de Salsa Shop een andere aanloop. „Ik houd van eten, ik houd heel erg van eten”, zegt Louis Wesseling in De Ondernemer Live. „Een vriend van mij, waarmee ik dit ook begonnen ben, zat in Amerika. Hij zag daar hoe vers en lekker Mexicaans eten eigenlijk kan zijn. Ik begreep dat niet. Ik was Nederlands-Mexicaans eten gewend, wat eigenlijk een soort Taco Knorr-pakket is.”



Dat contrast maakte hem nieuwsgierig. „Daarna zijn we naar Londen gegaan.” Het concept overtuigde direct. „Het was ongelooflijk lekker, heel snel, heel efficiënt. En toen dacht ik: ja, dit moeten we ook gaan doen.”



‘Lekker eten verkoopt zichzelf’

Daarna ging het snel. „Ik ben teruggevlogen naar Nederland, baan opgezegd en begonnen.” De overtuiging zat vooral in het product. „Ik was echt verbaasd door de kwaliteit van het Mexicaanse eten in het buitenland.” Volgens Louis was de stap naar het ondernemerschap logisch. „Ik dacht: dit is het soort eten wat overal aan zou kunnen slaan. Dus ook in Nederland.”

Lekker eten verkoopt zichzelf altijd Louis Wesseling Medeoprichter van Salsa Shop

Dat Louis toen nog weinig ondernemerservaring had, speelde nauwelijks een rol. „Ik was nog redelijk jong. Ik had gewoon zin in avontuur.” En zijn overtuiging was simpel. „Lekker eten verkoopt zichzelf altijd.”

Van alles zelf uitvinden naar tweaken met ervaring

Terugkijkend vindt Louis vooral de eerste groeistap naar meerdere locaties het moeilijkst. „Want dan weet je nog helemaal niks.” In die fase moest van alles tegelijk gebeuren. „Je bent dan alles opnieuw aan het uitvinden.”

Louis Wesseling, medeoprichter van de Salsa Shop. Foto: eigen beeld

Dat ging verder dan het concept. „Niemand wil je een pand verhuren, want je bent maar een jonge ondernemer met een plan. Geen bewezen concept.” Tegelijkertijd moesten de eerste mensen aangenomen worden. „Je bent heel jong. Je moet voor het eerst mensen aansturen. Je hebt geen idee wat je aan het doen bent.”



Elf jaar later is die onzekerheid grotendeels verdwenen. „Nu, elf jaar later, heb je echt wel een idee.” Groei draait volgens Louis niet meer om zoeken, maar om verfijnen. „Het wordt dan meer tweaken.” Daarbij staat hij er niet meer alleen voor. „Je hebt ook veel meer mensen om het mee te doen en veel meer kennis in huis.”

Het leek heel druk te worden, maar dat viel extreem tegen. We hebben nu echt wel betere systemen Louis Wesseling Medeoprichter van Salsa Shop

Van onderbuikgevoel naar data

Doordat de ondernemerservaring in het begin nog moest groeien, werden veel keuzes intuïtief gemaakt. „In de eerste vijf jaar deden we veel op onderbuikgevoel.” Dat gold vooral voor locaties. Inmiddels is die aanpak veranderd. „Nu doen we dat op basis van data.”



De Salsa Shop laat onderzoeken uitvoeren naar loopstromen en combineert die met aanvullende analyses. „Dan kunnen we een raming afgeven van hoe hoog we verwachten te komen in omzet.” Die aanpak voorkomt kostbare fouten, al ging het eerder mis. „In Utrecht zijn we vol ingegaan op een restaurant, het leek heel druk te worden, maar dat viel extreem tegen. We hebben nu echt wel betere systemen.”



Snelheid als onderscheidend vermogen

Wat maakt de Salsa Shop, naast het aanbod, nu een uniek concept? „We zijn een van de weinige restaurants in Nederland waar je binnen 30 seconden een verse warme maaltijd kunt krijgen.” Dat maakt stations, drukke winkelstraten en toeristische locaties aantrekkelijk. „Wij willen op de locaties waar de meeste flow doorheen loopt.”



Naast data en snelheid zijn mensen cruciaal voor Louis. „Je moet superzuinig zijn op je goede mensen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.” Na corona besloot de Salsa Shop verder te professionaliseren. „We hebben een algemeen directeur aangenomen.” Iemand met veel ervaring. „Die was heel complementair aan het team.” Ook werden onder meer een cfo en marketingverantwoordelijke aangetrokken.

Er lopen vaak hele goede mensen rond en ondernemers zien niet altijd de waarde van wat ze hebben Louis Wesseling Medeoprichter van Salsa Shop

Interne doorgroei als fundament

Tegelijkertijd blijft interne doorgroei een belangrijke pijler. „Bijna meer dan de helft van ons hoofdkantoor komt uit de winkel zelf.” Medewerkers zien daardoor perspectief. „Die zien ook dat de potentie van de Salsa Shop vertaald wordt naar mogelijkheden voor hen.”



Waar Louis op let bij talent? „Het gaat meer om spirit.” Mensen die op de vloer hebben gestaan, begrijpen het bedrijf. „Die ziet mensen gelukkig weggaan, die ziet ons groeien en die weet waardoor het komt.”



Achteraf ziet Louis dat ondernemers soms te snel extern zoeken. „Er lopen vaak hele goede mensen rond in je bedrijf en ondernemers zien niet altijd de waarde van wat ze hebben.” Die fout maakte hij zelf ook. „Dat hebben wij ook wel eens gedaan en dat viel eigenlijk altijd tegen.”

Voorzichtig richting Duitsland

De volgende stap voor de Salsa Shop ligt buiten Nederland. „We willen graag het grootste Mexicaanse concept worden van vasteland van Europa.” De focus ligt nu op Duitsland. „We kijken naar Hamburg.” Die stad lijkt volgens Louis sterk op Amsterdam. „Hamburg is een soort Duits Amsterdam.”



De aanpak is zorgvuldig. „Er zijn heel veel horrorverhalen van mensen die naar Duitsland gaan en dan proberen een Nederlands concept te kopiëren en te plakken.” Dat wil de Salsa Shop voorkomen. „Daar zijn we ook heel erg van bewust.” Waar de eerste jaren draaiden om uitvinden en onderbuikgevoel, staat de Salsa Shop nu op een ander punt. „We zijn nu echt op de vooravond van de echte uitrol.”



