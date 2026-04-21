Hij was soms de reddende engel van de Binnenmaas, maar de ‘Aqua-ANWB’ van Tyhrone Contein (24) is verleden tijd. De jonge ondernemer gooit het roer noodgedwongen én ambitieus om. Met een vloot van zeven razendsnelle waterscooters wil hij nu het water veroveren.

Jonge ondernemer Tyhrone (24) bouwt aan imperium van supersnelle waterscooters: ‘Stilstaan is niets voor mij’

Wie vorig jaar met motorpech op de Binnenmaas dobberde, wist één ding zeker: bel Tyhrone Contein en het komt goed. Met zijn eigen pechservice hielp de ondernemr uit Hoeksche Waard talloze gestrande watersporters weer op weg.

Maar aan dat avontuur kwam abrupt een einde door regels van de gemeente. De frustratie daarover klinkt nog even door, maar de nuchterheid voert de boventoon, schrijft het AD.

„We mochten niet harder varen dan 6 kilometer per uur”, legt Tyhrone uit. „Als er dan iemand aan de andere kant van het water met pech lag, was ik anderhalf uur onderweg. Dat is voor niemand een goede combinatie. De hulpdienst was een mooie tijd, maar het werd onwerkbaar.”

Gat in de markt met waterscooters

Tyhrone liet de kop niet hangen. Waar de pechservice stopte, zag hij een nieuw gat in de markt. Want terwijl hij vorig jaar aan motoren sleutelde, kreeg hij steeds vaker dezelfde vraag: ‘Waar kunnen we hier nu écht even vlot over het water?’

Archiefbeeld van Tyhrone toen hij startte met zijn mobiele pechservice op het water. Foto: Jeffrey Groeneweg

Vloot ‘pk-monsters’

Het zaadje voor een nieuw plan was geplant. De ‘aqua-ondernemer’ ruilde zijn gereedschapskist in voor een vloot ‘pk-monsters’. Om te huren voor bloedsnelle rondjes over het Haringvliet of de Noordzee.

Onder de vlag van Waterscooterverhuur.nl bouwt hij nu aan een groeiend imperium. De uitvalsbasis is verplaatst naar een locatie aan het strandje in Numansdorp, bij de bekende snackbar Summer Beach.

Een strategische plek: eerst actie op het water, daarna een frietje op de kant. Maar de ambities reiken verder dan de Hoeksche Waard; ook de stranden van Rockanje en Renesse worden deze zomer het domein van zijn vloot.

Tyhrone Contein Waterscooterverhuur.nl

Voor liefhebbers van snelheid en techniek

Het aanbod is ‘niet voor bangeriken’. Tyhrone heeft inmiddels zeven waterscooters klaarliggen. De vloot varieert van toegankelijke modellen met 90 pk tot de Sea-Doo RXP met maar liefst 325 pk. „Dat is echt voor de liefhebbers die van snelheid en techniek houden”, glundert de ondernemer.

Een deel van de vloot van Tyhrone. Privéfoto

Het concept is laagdrempelig, maar professioneel. Wie geen zin heeft om op één plek te blijven, kan de waterscooter inclusief trailer ophalen om elders in het land de golven te bedwingen.

„Mensen kunnen de machines gewoon meenemen naar hun eigen favoriete stek. Maar dan moeten ze wel eerst instemmen met een borg tussen de 500 en 1500 euro. Op onze vaste locaties geldt deze verplichting niet.”

Geen Wilde Westen op het water

Ondanks de hoge snelheden en het stoere imago van de watersport, blijft Tyhrone streng op de regels. Het ‘Wilde Westen’ op het water? Daar doet hij niet aan mee.

Wie geen zin heeft om op één plek te blijven, kan de waterscooter inclusief trailer ophalen om elders in het land de golven te bedwingen. Foto: Jeffrey Groeneweg

„Veiligheid en respect voor andere recreanten staan voorop. Een vaarbewijs 1 is dan ook absoluut verplicht. Ik wil laten zien dat deze sport prima samengaat met de omgeving, zolang je je gezonde verstand maar gebruikt.”

De tarieven zijn flexibel: van een snelle adrenalinekick van een kwartier tot een complete dag op het water. Voor dat laatste moet de portemonnee wel getrokken worden; een dagje varen kost tussen de 350 en 750 euro, afhankelijk van het gekozen model.

Flyboarden en snacks

Terwijl de eerste boekingen binnenstromen, kijkt Tyhrone alweer verder. De ontwikkelingen voor een nieuwe, vaste locatie aan het water zijn in volle gang.

Daar moet het deze zomer niet alleen draaien om waterscooters, maar om een complete beleving. „Denk aan het huren van een supboard, spectaculaire flyboardsessies en een plek om te ontspannen met een hapje en drankje.”

Dit artikel is geschreven door Ilja Post voor het AD.