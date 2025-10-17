Met 16 shows en internationale top-dj’s op rijdende trein trekt Rens aandacht op ADE: ‘Wilde iets doen wat nog nooit gedaan is’

Wereldberoemde dj’s en het beste geluid voor urenlang dansplezier. Niet in een oude loods of op een festivalterrein, maar in een rijdende trein. Rens van Nellestijn en zijn team maken het waar op het komende Amsterdam Dance Event (ADE). De ondernemer annex dj doet uit de doeken wat collega-ondernemers ervan kunnen leren.

De evenementensector heeft het niet gemakkelijk, zeker niet wanneer je kijkt naar muziekfestivals en dance-events. Wil je wel slagen, dan zijn er twee zaken zeer belangrijk. Opvallen - een unieke ervaring bieden - en de juiste samenwerkingen opzoeken. Dat is in ieder geval de raad van Rens van Nellestijn (39), ceo van het in Hilversum gevestigde 50:HERTZ .

Het bedrijf, met vele grote en kleine organisaties en internationale labels als klant, gaat als een trein. Toegegeven, dat laatste is een wat flauwe brug naar het volgende hoogtepunt voor de ondernemer annex dj en producer. Woensdagnacht 22 oktober om 23.59 uur vertrekt de eerste 50:HERTZ CLUB TRAIN - als onderdeel van het Amsterdam Dance Festival (ADE) - vanaf Amsterdam Centraal.

Alles moet zo efficiënt mogelijk. Van personeel tot artiest, van techniek tot aankleding en alles erop en eraan Rens van Nellestijn 50:HERTZ

Top-dj’s in 50:HERTZ CLUB TRAIN ADE

De 50:HERTZ CLUB TRAIN neemt de gasten mee op een muzikale reis door Nederland. In totaal worden er tijdens deze editie van het ADE 16 shows georganiseerd in 96 uur tijd. De shows zijn onderverdeeld in de ochtend, middag, avond en nacht. Er kunnen 400 mensen per rit mee. In totaal gaat het om zo’n 6.000 feestgangers, iets wat volgens Rens nog nooit eerder is gedaan.

Diverse organisatoren zoals PIV, DISCO EXPRESS, TAKE OFF en ONE TRIBE en namen als Meduza, SPACE 92, Alan Fitzpatrick, Joyhauser. Deer Jade, Secret Cinema, Jay Lumen en Amémé doen hun muzikale ding in de rijdende clubtrein. De operatie - van techniek en de logistiek tot de inrichting van de treinen - is een nauwe samenwerking tussen het eventbedrijf, de artiesten, diverse managementbureaus, de gemeente Amsterdam en Railexperts, het bedrijf dat ook elke zomer de treinen voor het wereldberoemde Belgische dancefestival Tomorrowland verzorgt.

Samenwerking met Railexperts

Een week voordat de eerste trein vertrekt, spreekt De Ondernemer Rens, die druk is met de laatste punten op de ‘i’, zodat elk detail vanaf rit nummero uno klopt. Of hij vermoeid overkomt? Nee, de dertiger gaat en praat als een TGV, om in spoormetaforen te blijven. Vol enthousiasme legt hij uit hoe de 50:HERTZ CLUB TRAIN-ritten in zijn werk gaan. „Toen we werden gevraagd om de entertainment te verzorgen op een corporate treinrit naar Berlijn, kwamen we in contact met Railexperts en is het idee voor Club Train ontstaan.’’

Rens: „In een klein jaar bedachten en produceerden we een experience, een vorm van een escaperoom. Na in contact gekomen te zijn met Ferdi Douma, de ondernemer achter Railexperts, leidde brainstormsessies op ADE editie 2024 tot de eerste clubtrein, in een meer bescheiden vorm dan dit jaar.

Rens van Nellestijn is de ceo van 50:HERTZ. Foto: 50:HERTZ

Alles moet zo efficiënt mogelijk

Klinkt goed, maar hoe ziet dat eruit in de praktijk? De dj’s, een podium, de bar, het dansende publiek, de kleedkamer, de toiletten? En dat alles in een relatief kleine ruimte van enkele treinstellen. Rens: „Alles moet zo efficiënt mogelijk. Van personeel tot artiest, van techniek tot aankleding en alles erop en eraan. Dan moet je het maximale eruit halen. Dat deden we in 2024 door vier shows op één dag te doen. Nu hebben we dat verdubbeld naar 16 shows in vier dagen tijd, met een extra podium. Ik wilde iets doen wat nog nooit gedaan is.’’

„Ik vind dat het meer moet zijn dan alleen een feestje in de trein. Ik wil het festivalgevoel op het spoor. Het betekent wel dat je enorm slim met de ruimte om moet gaan. De wc’s bijvoorbeeld, die zijn zo verspreid dat de drukte bij de toiletten ontzettend meevalt. Dat komt ook omdat de mensen zich niet bezwaard willen voelen, ze schieten wat meer op dan normaal.’’ O ja, er is ook nog een ruimte met slaapplekken voor het managementteam, de EHBO en plek om te relaxen. Kom daar maar eens om bij een gemiddelde trein in de spits.

Het mooie is dat wij iets willen maken dat zelfs voor de hele grote namen interessant is om mee te doen, zeker tijdens het ADE Rens van Nellestijn 50:HERTZ

Zorg dat je iets uniek te bieden hebt

Terug naar het belang van een goede samenwerking. Rens haalt het nog een keer aan: „Die 16 shows kunnen we niet alleen organiseren. No way! Wij doen de hele basis, het concept en de totale productie. We verkopen elk tijdslot aan een organisatie, een bekend label of artiest. Zij regelen dan hun eigen promotie en ticketverkoop. 11 van de 16 shows worden op die manier door organisaties zelf georganiseerd. Voor 5 shows werken wij wel samen en co-hosten wij zelf het evenement. Dat gaat prima. Het mooie is dat wij iets willen maken dat zelfs voor de hele grote namen interessant is om mee te doen, zeker tijdens het ADE . Ze willen er gewoon bij zijn omdat het zo bijzonder is’’, aldus de dj/ondernemer die helder aangeeft hoe je als organisator van - in dit geval - dance-events overleeft en succes hebt in deze voor sommige organisaties barre tijden.

Rens: „Zorg dus dat jij de artiesten en hun management iets kan bieden. Dat zij naar jou toekomen in plaats dat jij booking agencies moet overtuigen. Juist bij kleine festivals. Want het wordt je soms moeilijk gemaakt omdat je bijvoorbeeld erg lang moet wachten op een bevestiging van een artiest. Het is voor de kleinere organisator niet altijd even makkelijk om de artiest die je graag wilt boeken ook daadwerkelijk bevestigd te krijgen.’’

Als ondernemer niet ieder voor zich

Booking agencies zijn vaak heel selectief, zeker voor de grotere namen die de tickets verkopen, aldus de ondernemer. „Een organisator kan dan soms best in de wacht worden gezet, terwijl agencies zich breder oriënteren voor een potentieel interessantere boeking voor hun artiest. Kom met iets uniek en steek de koppen bij elkaar om tot de beste deal te komen. Dat wil ik ondernemers adviseren. Niet ieder voor zich, maar samen bouwen aan het beste concept waar iedereen blij mee is. Ga voor het algemeen belang. Dat is voor mij ondernemerschap.’’

Doe nou gewoon eens iets dat niemand anders doet! Waak voor verzadiging Rens van Nellestijn 50:HERTZ

Meer dan dancefeesten: opdrachten voor grote bedrijven

Denk niet dat 50:HERTZ alleen maar dancefeesten op bijzondere locaties organiseert. Het bedrijf wordt ook ingehuurd door corporates voor andere evenementen op talloze locaties. Evenementen waar acteurs worden ingezet die door middel van improvisatie de aanwezigen op een bijzondere manier een boodschap voor een merk overbrengen.

„We werken met een groot netwerk. Ik denk dat we direct of indirect alle improvisatie-acteurs in Nederland kunnen bereiken. Dat is een zeer unieke community van mensen, denk aan improvisatie-acteurs zoals die je tegenkomt bij de betere escaperooms of tijdens de fright nights in Walibi. Daaromheen kun je van alles bouwen. Van productpresentaties tot hele speurtochten voor medewerkers of klanten van een bedrijf.’’

Dansen in de 50:HERTZ CLUB TRAIN. Foto: 50:HERTZ

Rens zijn advies voor jonge ondernemers

Ondanks de uitdagingen is de eventsector enorm populair bij startende en potentiële jonge ondernemers. Wat is Rens zijn advies voor deze ambitieuze mensen? Doen of niet doen? En zo ja: hoe? „Doen! En doe nou gewoon eens iets dat niemand anders doet! Waak voor verzadiging.’’

„Ik woon in Utrecht en zie hier in een drukke straat beautysalon op beautysalon de deuren openen. Het betekent dat alle potentiële klanten over steeds meer adressen worden verspreid. Dus minder inkomsten. Kortom, staar je niet blind op andere successen en verzin zelf een uniek businessplan. Mijn vriendin zei gisteren nog dat ze het zo waardevol vindt dat wij uit het niets iets hebben gecreëerd en daarmee nu een grote groep mensen van werk kunnen voorzien.”

Michael Jackson van de techno

Tijd om even te zitten om te genieten van het succes zit er voor Rens niet in. Na het komende ADE is het door naar volgende projecten zoals het concept van de clubtrein doorontwikkelen. „Zo zijn we bezig met een plan om de CLUB TRAIN-beleving ook toegankelijk te maken voor bedrijven en andere corporate opdrachtgevers. Het organiseren van een event op een trein is te gek, maar erg kostbaar om voor één show helemaal op te zetten. We kijken nu naar een manier om ook voor bedrijven een collectieve beleving vorm te geven. Het is een ontzettend interessante markt voor ons. Die trein is er dankzij ADE, het materiaal is er en we kunnen het vrij eenvoudig op maat aanpassen. Dat biedt enorm veel voordelen.’’

Kortom, werk aan de winkel. Tot slot nog wat voorpret richting het grootste dance-event ter wereld, het Amsterdam Dance Event, en de 50:HERTZ CLUB TRAIN. Stel, Rens van Nellestijn kan voor de editie van volgend jaar elke grote, beroemde dj - dood of levend - uitnodigen voor een set in de trein. Wie gaat dat dan worden? Rens: „Misschien wat cliché, maar dan ga ik voor Carl Cox. Hij is sowieso een zeer inspirerend persoon en wordt gezien als de Michael Jackson van de techno. Zo’n legende op de trein, hoe fantastisch zou dat zijn?’’