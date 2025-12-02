Bjorn van Dijl verkozen tot Horecaondernemer van het Jaar: ‘Aandacht voor medewerkers betaalt zich terug’

Met de titel Horecaondernemer van het Jaar krijgt Bjorn van Dijl erkenning voor een aanpak die in de sector opvalt: groeien door te investeren in mensen. Zijn Willaerts Group ontwikkelde zich in korte tijd tot een regionale horecaketen met sterke teams, nieuwe concepten en een uitgesproken focus op opleiding en werksfeer.

Bjorn van Dijl (Willaerts Group) is tijdens de Entree Awards 2025 uitgeroepen tot Horecaondernemer van het Jaar. De jury prijst zijn scherpe visie, groeiambitie en opvallend nuchtere leiderschapsstijl. Volgens de jury is hij ‘een man zonder poeha en militaire discipline. Anderen noemen dat praktisch en doelgericht, maar wij zeggen: dit is excellent ondernemerschap’.

Het is voor het eerst dat Van Dijl de titel wint, al vielen eerdere concepten van zijn groep al in de prijzen. Restaurant KITA werd eerder onderscheiden als Best New Dine & Drink Concept.



Medewerkers als fundament

Van Dijl zegt dat zijn persoonlijke onderscheiding in de praktijk een teamprestatie is.„Natuurlijk ben ik heel trots op deze individuele award, maar die had ik nooit kunnen winnen zonder de steun van de geweldige teams die in al onze zaken iedere dag onze gasten de best mogelijke ervaring leveren. Zij zijn het meest kostbare bezit van de Willaerts Group, dus deze prijs is voor hen allemaal.”

Zijn managementfilosofie draait volledig om mensen: „Mijn motto is al sinds jaar en dag ‘aandacht voor je medewerkers betaalt zich terug in aandacht voor je gasten’. Daar geloof ik heilig in en daar handelen wij iedere dag naar, door structureel te investeren in opleiding, doorgroeimogelijkheden en werksfeer.”

De prijs valt binnen de Entree Awards 2025, een jaarlijks jurytraject waarin horecaconcepten, ondernemers en talenten worden beoordeeld op visie, uitvoering en onderscheidend vermogen. Foto: MissPublicity Marketing & PR

Groeiende impact Willaerts Group in de regio

De Willaerts Group breidt de afgelopen jaren stevig uit. In mei opende Grand Café Noordkade in Hendrik-Ido-Ambacht, een zaak die direct werd genomineerd voor Best New Dine & Drink Local. De jury benadrukt dat opvallende horecaconcepten steeds vaker buiten de grote steden ontstaan.



Volgens het juryrapport gaat het om ‘nieuwe, toegankelijke concepten waar de gast terecht kan voor zowel food als drinks en waar de hele avond een energieke vibe voelbaar is’.

Het is een groot compliment dat onze nieuwe zaak nu al genomineerd is Bjorn van Dijl

Van Dijl noemt de nominatie een erkenning voor het volledige team: „Het is een groot compliment dat onze nieuwe zaak nu al genomineerd is. En ook hier geldt dat deze nominatie net zo veel van mijn partners Natasha van Dijl, Maikel Terlouw, Barry Wilgenburg en Wilco Zwier is als van mij.”

Een onderneming met een duidelijke visie

In alle vestigingen van de Willaerts Group werkt het bedrijf met vaste structuren voor opleiding en doorgroei.



Volgens Van Dijl is die aanpak geen luxe maar noodzaak: goed opgeleid personeel trekt gasten, en tevreden gasten zorgen voor groei. Die combinatie leverde hem nu de belangrijkste horecaonderscheiding van het jaar op.

