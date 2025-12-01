Horeca kijkt voorzichtig omhoog: restaurants groeien sterk, cafés blijven achter

Het ondernemersvertrouwen in de horeca trekt voorzichtig aan. In het vierde kwartaal zijn hotel-, café- en restauranteigenaren minder pessimistisch dan eerder dit jaar, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. De sector ziet vooral verbetering doordat meer gasten uit eten gaan. Richting de feestdagen presteren eet- en drinkgelegenheden duidelijk beter dan vorig jaar.

De CBS-graadmeter laat zien dat horecaondernemers minder negatief zijn dan in eerdere kwartalen. Volgens Marijke Vuik van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) sluit dat aan bij wat ze in de sector hoort.

„Het komt deels door het mooie weer vergeleken met vorig jaar. Over de breedte zien we nog geen grote stijging, want marges staan nog steeds onder druk en de arbeidsmarkt blijft krap. Maar door dat goede weer klonken er in het derde kwartaal wél meer positieve geluiden. Ondernemers zijn bovendien van nature optimistisch.”

Ondanks dat optimisme blijft het herstel voorzichtig. De sector worstelde het afgelopen jaar met stijgende kosten, personeelstekorten en selectiever consumentengedrag. Veel ondernemers zien het huidige sentiment daarom meer als stabilisatie dan als echte opleving.

Grote verschillen binnen de sector

De omzet in de horeca groeide in het derde kwartaal met 3,3 procent. Restaurants (+4,6 procent), fastfoodzaken (+5,4 procent) en catering (+6,4 procent) trokken de groei. In die segmenten gingen meer mensen uit eten en nam de vraag naar maaltijden en evenementen toe.

Cafés bleven daarentegen steken op +1 procent. Over die groep heeft KHN geen nieuwe data, zegt Vuik, maar er zijn wel signalen: „We zien dat het aantal café-locaties dit jaar stabiliseert. Aan het eind van het jaar weten we pas hoe dat precies uitpakt. Soms zie je ook verschuivingen doordat bedrijven hun concept aanpassen en bijvoorbeeld van café naar restaurant gaan.”

Feestdagen als traditioneel piekmoment

Bij logiesverstrekkers is het beeld gemengd: hotels draaiden 1,6 procent omzetgroei, maar campings en vakantieparken zagen een daling van 1 procent. Dat is deels seizoensgebonden, al blijft een groeiend aantal campings jaarrond open. Uit cijfers van ACSI blijkt dat in Europa inmiddels ruim 4600 campings twaalf maanden per jaar geopend zijn, aanzienlijk meer dan enkele jaren geleden.

De horecasector staat nu aan de vooravond van een periode die elk jaar voor optimisme zorgt. Bedrijfsdiners, borrels en familie-etentjes stuwen de omzet in december omhoog. Vuik: „Dit zien we elk jaar terug; de feestdagen zijn een periode waarin veel ondernemers extra vertrouwen voelen.”

Vooruitkijken naar 2026

Toch blijft de blik naar 2026 voorzichtig. De druk op marges, hogere kosten en personeelstekorten verdwijnen niet vanzelf, en de rustige wintermaanden volgen snel op het decemberpiekmoment.

De sector hoopt dat het voorzichtig stijgende sentiment doorzet in het nieuwe jaar. Maar of het herstel breed genoeg is om echt door te trekken, wordt pas begin 2026 duidelijk. Voor nu biedt december nog even lucht, al blijft de onderliggende druk op de bedrijfsvoering groot.

