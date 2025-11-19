Nog altijd hebben zelfstandigen meer belastingschuld dan voor corona

De groep zelfstandigen met een belastingschuld was vorig jaar veel groter dan voor de coronacrisis. Ook het openstaande bedrag is veel hoger dan in 2019, het laatste jaar voordat de virusuitbraak grote impact kreeg op de economie.

Lees verder onder de advertentie

Voor de coronacrisis had net geen 14 procent van de zzp’ers een belastingschuld en iets meer dan 13 procent van de zelfstandigen met personeel, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tijdens de pandemie groeide die groep sterk. Horeca-ondernemers, winkeliers en theaters moesten bijvoorbeeld dicht om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Van de zelfstandigen met personeel had 31 procent een schuld bij de fiscus CBS

Ruim kwart zzp’ers had in 2024 belastingschuld

Vorig jaar was het aandeel zzp’ers met een belastingschuld nog altijd 27 procent. Van de zelfstandigen met personeel had 31 procent een schuld bij de fiscus. Dat is volgens het CBS wel wat minder dan in 2023.

Lees verder onder de advertentie

Ook bij werknemers in loondienst groeide de groep met een belastingschuld licht, naar een aandeel van 6 procent. Vorig jaar was dat weer gedaald naar 5 procent, nagenoeg gelijk aan het niveau in 2019.

Lees ook: GroenLinks-PvdA gaat voor Vbar en wil dat Belastingdienst boetes oplegt bij schijnzelfstandigheid

Totale bedrag belastingschulden circa 5,5 miljard euro

Het totale bedrag aan belastingschulden van ondernemers en werknemers was in 2024 ongeveer 5,5 miljard euro. Begin 2019 ging het nog om 2,4 miljard euro.

Lees verder onder de advertentie

Veel ondernemers maakten gebruik van uitstelregelingen met de Belastingdienst tijdens de coronaperiode om financiële druk te verlichten. Dit resulteerde echter in opgebouwde schulden.