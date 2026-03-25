Circulair ondernemerschap wordt steeds populairder, zo bewijst ook Bart Roetert die met InstockMarket horeca helpt aan groenten, fruit en andere voedingsmiddelen die uit de gratie van andere gebruikers zijn geraakt. Met succes. Toch zijn er flink wat uitdagingen en hobbels op de weg richting een steeds duurzamere toekomst.

Maak kennis met een bijzondere horecagroothandel: InstockMarket. Samen met chefs en restaurants in Nederland en Vlaanderen heeft het bedrijf al meer dan 3,8 miljoen kilo voedsel gered van de verspilling. Door te blijven innoveren en samen te werken met de foodservicesector willen de ondernemers achter InstockMarket dagelijks impact maken. Duurzaamheid en een gezond businessmodel kunnen hand in hand gaan, bewijst mede-oprichter Bart Roetert.

Ophalen van overgebleven groenten en fruit

Het idee is eigenlijk ontstaan in de Appie, vertelt Bart in De Ondernemer Live. „Ik werkte als manager in een Albert Heijn-winkel en we kwamen er best wel snel achter dat we aan het einde van de dag veel producten weggooiden. Producten die gewoon hartstikke goed waren. Denk aan een netje met mandarijnen. Soms zit er één slechte in en gooien we het hele netje weg. Dat is zonde.’’

,,Als we daar nou iets mee konden doen op een positieve, leuke, goede manier. Dat zou mooi zijn. Zo zijn we op het idee gekomen om overgebleven groenten en fruit op te halen bij verschillende winkels. Die producten brachten we naar één plek om er mee te gaan koken. We hebben met dat idee meegedaan aan een innovatiewedstrijd van Albert Heijn en hebben er de eerste prijs mee gewonnen. Dat was ons vertrekpunt.’’

Producten van boeren, telers en verpakkingsbedrijven

Voedzame weesjes uit de supermarkt ophalen doen Bart en zijn team inmiddels niet meer. Bart: „De groothandel haalt nu producten van boeren, telers en verpakkingsbedrijven op. Producten die eigenlijk te groot of te klein zijn. Of overschotten. Wij doen er een kwaliteitscontrole op en bieden het voedsel opnieuw aan bij de horeca. Op die manier willen we het ook voor andere restaurants mogelijk maken om met deze producten te werken.’’

De basis van Bart zijn businessmodel was een pop-uprestaurant, het proeflab om te kijken of het idee van de ondernemers in de praktijk ook echt werkte. „Dat was voor ons een voorbeeldcase die ons vertrouwen gaf om meerdere dingen te gaan doen.’’

Bart Roetert is mede-oprichter van InstockMarket. Eigen foto

Bart: „We zijn na dat succes meerdere restaurants begonnen. In Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Even later zijn we zelfs een foodtruckbedrijf gestart. We zijn bier gaan maken, kookboeken gaan schrijven en maakten lespakketten voor kinderen. Eigenlijk alles wat op ons pad kwam. Het was een fantastische tijd om al die dingen te testen. Maar ook om te zien hoe groot het probleem van voedselverspilling nu echt is. Toen ik in de winkel stond had ik dat niet echt door. We kwamen erachter dat één derde van de producten wordt verspild. Dat willen we tegengaan, dat is wat ons drijft. Daar ligt echt een kans als ondernemer.’’

Circulair ondernemerschap toen en nu

Ervaart Bart het circulair ondernemen als een opgave? ,,Nee, maar er is wel veel veranderd. Toen we in 2014 begonnen, liepen we op de trend vooruit. Je had bijna geen ander bedrijf dat iets deed met deze producten. Dat is inmiddels wel veranderd. Nu zie je tientallen ondernemers die dingen maken van reststromen. Daardoor wordt circulair meer mainstream. Dat is wel tof om te zien’’, meent de ondernemer die honderden bedrijven als klant heeft.

Hoe kijken Sligro en Makro naar InstockMarket?

Wat vinden de Sligro’s en de Makro’s an deze wereld van hun circulaire concurrent? Is er wrijving tussen de groothandels? Bart: „Wij bevinden ons veel meer in een nichemarkt waarin we werken aan de oplossing van een probleem, de voedselverspilling. Dat is iets waar je nooit op moet concurreren. Dus ik denk dat we dat soort partijen niet in de weg zitten.’’

„Er wordt ontzettend positief op ons gereageerd. We zijn 3,5 jaar geleden begonnen. Toen hebben we een stappenplan gemaakt zodat we in drie jaar tijd eigenlijk gewoon een competitieve, landelijke speler zouden zijn. Een speler die toekomstbestendig is, die meerdere pijlers heeft. Denk naast verspilling aan lokaal en sociaal. Ik merk dat daar nu steeds meer partijen op aanhaken. We hebben een hele goede flow.’’

Met behulp van investeringen toekomstbestendiger

De groothandel is te vinden in een grote hal in Diemen, nabij Amsterdam. Bart: „Met hulp van investeringen groeit de onderneming steeds verder. We hebben investeringen kunnen ophalen voor grote koelcellen, voor de hele IT-ontwikkeling, maar ook voor mensen.’’ En er wordt veel gedaan om het bedrijf zo toekomstbestendig mogelijk te maken. „We hebben veel dingen aangepast in onze bedrijfsvoering, het zo competitief mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn we dagelijks bezig om onze klanten blij te maken. Dat doen we met een heel leuke groep mensen.’’

De verdere ambities en groeiplannen van Bart en zijn collega’s? Het bedrijf is onder meer begonnen met zakelijke catering. Bart: „We leveren echt aan fantastische bedrijven zoals Michelinrestaurants, maar ook vijfsterrenhotels.’’

En die voedselverspilling, hoe staat het er over pakweg vijf jaar mee? ,,Ik hoop dat er dan echt duidelijk nog minder verspilling is. Dat het nog meer gangbaar is om circulaire producten te gebruiken’’, aldus de ondernemer die samenwerkt met de Universiteit van Wageningen. Waarom? Je ziet en hoort het in bovenstaande video. Ook vertelt Bart Roetert over de rol van de overheid en deelt hij adviezen voor andere circulaire ondernemers.