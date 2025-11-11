Roestug wil circulariteit ‘sexy’ maken: ‘Wij helpen mensen op betaalbare manier hun eigen fiets repareren’

Een lamp van een versleten frame en een riem van een oude fietsband: bij Roestug krijgt afval een tweede leven. Het bedrijf wil hergebruik en reparatie weer vanzelfsprekend maken en zoekt funding voor het laatste steuntje in de rug om dat groter aan te pakken. Of zoals de oprichters zeggen: circulariteit moet weer sexy worden.

Wie bij Roestug binnenloopt, ruikt metaal, olie en rubber. Het is het domein van drie Zwolse ondernemers: Gerke Slotboom, Bram Vreugdenhil en Hermen Fikse. Ze geloven dat afval pas waarde krijgt als je het opnieuw gebruikt. „Circulariteit en duurzaamheid zijn van die containerbegrippen. Je moet het ervaren, met je eigen handen. We willen circulariteit weer sexy maken”, zegt Slotboom in De Ondernemer Live.

Van een oude buitenband kun je bijvoorbeeld een prima riem maken Gerke Slotboom

Het idee ontstond vijf jaar geleden toen de drie zich verbaasden over het aantal weggegooide weesfietsen in de stad. „We dachten: daar moeten we wat mee. Die fiets zien we als grondstof. Van een oude buitenband kun je bijvoorbeeld een prima riem maken. Helemaal vegan, en hij rekt ook nog een beetje mee als je lekker zit te tafelen”, lacht Gerke.

Roestag in het Frankenstein Lab

De nieuwe circulaire werkplaats in de Makersfabriek moet dat principe voor iedereen tastbaar maken. Bezoekers kunnen er hun eigen fiets leren repareren, materialen recyclen of met begeleiding iets nieuws maken. „Als je bij ons komt met een lekke band en je weet niet hoe je die moet plakken, dan is de werkplaats open. Wij helpen je op weg, en je kunt onze gereedschappen gebruiken. Zo houd je het betaalbaar én leerzaam.”

Om de werkplaats te realiseren startte Roestug een crowdfundcampagne via CrowdAboutNow. Het doel: 40.000 euro, waarvan inmiddels 98 procent binnen is. „De cap ligt op 50.000 euro, meer hebben we niet nodig”, zegt Gerke. „Het grootste deel investeren we in de inrichting: wanden, vloeren, circulair hout, gereedschap en aankleding. Alles bouwen we met hergebruikte materialen. Ook willen we een korte documentaire maken over hoe dit allemaal tot stand komt.”

De werkplaats – door het team ‘liefkozend’ het Frankenstein Lab genoemd – krijgt vier fietswerkplekken, een ruimte voor kunststofrecycling en een circulaire vergaderplek. Roestug werkt samen met lokale partijen als Wever Circulair en textielverwerker Ragnarok. „We zoeken naar een businessmodel waar iedereen goed van kan leven”, zegt Gerke. „Circulariteit mag ook gewoon rendabel zijn.”

Gerke Slotboom, Hermen Fikse en Bram Vreugdenhil van Roestug. Foto: Melvin Winkeler

Workshops en onderwijsprojecten

De werkplaats richt zich op uiteenlopende doelgroepen: van fietsers en reparateurs tot creatieve freelancers, scholen en bedrijven. „Een fiets laten repareren is tegenwoordig best duur. Mensen willen het daarom zelf leren doen, maar weten vaak niet hoe. Wij bieden begeleiding en toegang tot het juiste gereedschap”, legt Gerke uit.

Roestug organiseert straks ook workshops en onderwijsprojecten. „We merken dat scholen en bedrijven enthousiast zijn. Sommige willen een bedrijfsuitje doen waarbij ze een fiets opknappen. Dat past perfect bij onze missie: circulariteit ervaar je alleen door het zelf te doen.”

Van Zwolle naar de rest van Nederland

De belangrijkste les die Gerke uit het groeitraject haalt, is nuchter maar effectief: doen. „Circulair ondernemen is niet voor iedereen weggelegd. Maar als je het bij elke stap meeneemt in je denkproces, zet je telkens de juiste stap. Werkt iets niet, dan leer je ervan en probeer je het anders.”

Circulair ondernemen is niet voor iedereen weggelegd Gerke Slotboom

De drie denken inmiddels verder dan Zwolle. Hun ambitie: binnen vijf jaar ook in andere steden zulke open werkplaatsen neerzetten, waar lokaal hergebruik en vakmanschap samenkomen. „De stip op de horizon is duidelijk”, zegt Gerke. „Wat we hier bouwen, moet straks op meerdere plekken in Nederland draaien.”

