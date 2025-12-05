Schillenverwerker PeelPioneers failliet: 15,5 miljoen euro schuld, 40 werknemers vrezen voor hun baan

De bomen reikten tot in de hemel voor PeelPioneers. Het bedrijf uit Den Bosch haalde grondstoffen uit miljoenen sinaasappelschillen en groeide uit tot hét toonbeeld van duurzaamheid. Nu is de pionier failliet en verkeren veertig werknemers in onzekerheid.

Het geld is op. Dat is de kortste verklaring die curator Dirk School kan geven, aan Brabants Dagblad, voor het faillissement van PeelPioneers. De bouw van de schillenfabriek in Den Bosch en het ontwikkelen van de productielijnen hebben meer tijd en geld gekost dan de pionier had. Zonder tijd en geld houdt het een keer op, zelfs voor een bedrijf waar zoveel partijen heel enthousiast over zijn.



„Dat maakt het ook zo doodzonde dat dit soort voorlopers het niet redden”, zegt curator School. Hij gaat op zoek naar iemand die het project nieuw leven wil inblazen. Zonder doorstart komen de veertig medewerkers van het bedrijf sowieso op straat te staan.



PeelPioneers begon acht jaar geleden in een garage in Amsterdam, maakte een tussenstop in Son en belandde uiteindelijk in Den Bosch. Daar werd de grootste schillenfabriek van Europa gebouwd, goed voor de verwerking van tienduizenden kilo’s per dag.

Sapmachines in supermarkten

Het bedrijf verzamelde sinaasappelschillen van sapmachines in supermarkten en de horeca, in een straal van 200 kilometer van Den Bosch. Afval- en recyclebedrijf Renewi hielp bij de inzameling.



De schillen werden verwerkt tot vezels, oliën, aroma’s, gekonfijte blokjes en andere grondstoffen. Die kwamen onder meer terecht in koekjes, pizzabodems, bieren, mayonaises, zeepjes en allesreinigers. Meer dan vijftig klanten namen de grondstoffen af: van supermarktketen Jumbo tot bierbrouwer Lowlander.



PeelPioneers kreeg drie jaar geleden een duurzaamheidsprijs van de provincie Noord-Brabant. De bijbehorende motivatie: ‘Een uniek en duurzaam bedrijfsconcept dat echt een bijdrage levert aan het verduurzamen van de Brabantse agrifoodsector’.

Schulden van 15,5 miljoen euro

De moderne schillenboer had nog volop ambitie om te groeien en ook de internationale markt te bestormen, met een nog te bouwen fabriek in Spanje als meest concrete wapenfeit. „Dat is bij interessante plannen gebleven”, zegt School.



Het maakt de afwikkeling van het faillissement iets overzichtelijker voor hem, al heeft de curator zijn handen al vol aan alle Nederlandse schuldeisers. Er zijn de afgelopen jaren nogal wat miljoenen in PeelPioneers gepompt, onder meer door de Rabobank, het Nationaal GroenFonds, het ministerie van Economische Zaken en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).



Er was ook een crowdfundingscampagne, met een kleine 1300 particuliere investeerders die voor ruim 3,5 miljoen euro aan obligaties kochten. Volgens de laatste jaarrekening had PeelPioneers eind vorig jaar 15,5 miljoen euro aan schulden. Het is aan de curator om die zoveel mogelijk in te lossen, bijvoorbeeld door de verkoop van de fabriek en de patenten.

Heilig geloof in verwerken van afval tot grondstof

Het bedrijf vroeg dinsdag zelf uitstel van betaling aan. Dat is een dag later omgezet in een faillissement. De directie hoopt zo te redden wat er te redden valt, want ze gelooft nog altijd heilig in het verwerken van afval tot grondstof, zo blijkt uit een eerste reactie.

„We gaan nu samen met de curator de toekomst van het bedrijf onderzoeken, waaronder een mogelijke doorstart. We betreuren de onzekerheid die dit proces creëert voor iedereen die PeelPioneers een warm hart toedraagt, met voorop onze veertig medewerkers, leveranciers, klanten en financiers.”

