Marleen bewijst dat circulaire spullen hot zijn: ‘In januari hebben de eerste afspraak met Zeeman staan’

De mode-industrie behoort tot de meest vervuilende sectoren ter wereld. Toch laat ondernemer Marleen Gulden zien dat het ook anders kan. Met haar bedrijf Made Out Of maakt ze al zeven jaar circulaire tassen, laptophoezen en notebooks. Lokaal geproduceerd, volledig traceerbaar en met gecompenseerde CO₂-uitstoot.

Lees verder onder de advertentie

Waar grote fashionbedrijven materialen van over de hele wereld laten komen, werkt Made Out Of juist anders: materialen worden zorgvuldig geselecteerd, producten worden in Nederland gemaakt en de hele keten is inzichtelijk.

Marleen: „Alles wat we doen, komt uit een keten. Wij hebben die keten volledig opnieuw ingericht en enorm verkort. Wij kopen ons duurzame en gerecyclede materiaal in, we snijden, onze mensen maken de producten in ons sociale naaiatelier en dan gaat het naar de winkel.’’

„Die keten is dus heel kort en daarbij zorgen wij dat onze mensen de spullen kunnen maken. De designs zijn eenvoudig maar mooi en daardoor kan de prijs interessant blijven. Je betaalt bij ons een eerlijke prijs, de prijs van sociale waarde en ecologische waarde zitten hierin”, vertelt Marleen in De Ondernemer Live.

Lees verder onder de advertentie

Alles wat we doen, komt uit een keten. Wij hebben die keten volledig opnieuw ingericht en enorm verkort Marleen Gulden

Laptophoezen tot onderzetters

Producten die je bij Made Out Of kunt bestellen zijn bijvoorbeeld laptophoezen, laptoptassen, pashouders, navulbare notitieblokken en onderzetters.

Marleen: „We gaan slimmer om met grondstoffen en afval. Door biologische, gerecyclede en geupcyclede materialen te gebruiken ontstaan er nieuwe, unieke producten met een beperkte ecologische voetafdruk. Zo wordt een oude wollen trui een nieuwe laptophoes van vilt en krijgt weggegooid papier opnieuw een functie in ons modulaire notitieboek.”

Marleen Gulden met haar circulaire tassen. Eigen foto

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Zijn vader kreeg parkinson, nu verkoopt Bjorn alleen nog duurzame schoenen: ‘Chemische lucht kwam je tegemoet’

Het bedrijf van Marleen bestaat nu 7 jaar. In die tijd staat werkplezier voor de ondernemer centraal: „Wat is nou de echte kern en de essentie geweest waarom ik gestart ben? Dat was echt omdat ik werkplezier wilde creëren. Voor mezelf en voor anderen. Ik denk dat als je mensen waardeert en een kans geeft, ze elke dag met plezier naar het werk gaan. Dat is voor mij heel veel waard. En dat is echt wel de reden waarom ik dit doe.”

Elk bedrijf heeft een proces en een keten, ga dat eens onder de loep nemen Marleen Gulden

Ze krijgt vaak de vraag van andere ondernemers: hoe begin je? „Elk bedrijf heeft een proces en een keten, ga dat eens onder de loep nemen. Dus welke facetten binnen je organisatie kun je aanpakken? En dan kun je heel klein beginnen. Alleen al bijvoorbeeld het inkopen van je kerstgeschenk of je relatiegeschenk.’’

Lees verder onder de advertentie

Marleen: „Vraag je af waar product vandaan komt. Er wordt te weinig doorgevraagd door organisaties, terwijl dat een must is. Er is zoveel greenwashing. Bedrijven zeggen: ‘Ik verminder m’n CO2-uitstoot, dus dit product is perfect’. Of: ‘Ik gebruik gerecycled plastic’. Maar het gaat verder dan dat. En voor een consument is het heel lastig te onderscheiden. Wat is nou echt goed en waar wordt wat moois verteld?”

Samenwerking met Zeeman

Voor haar werk won Marleen de Fashion Pioneer Award, een prijs waar onder anderen Zeeman bij betrokken is. De kans dat we haar producten bij die winkel gaan zien is vrij groot. „In januari hebben de eerste afspraak staan. Wat heel erg leuk is, is dat zij echt met ons mee gaan kijken, ook naar ons businessmodel. Hoe kunnen we het nóg meer optimaliseren? Hoe kunnen we nog meer naar die retail toe? De intentie is er zeker om om met elkaar een product te ontwikkelen en die uiteindelijk terug te laten komen in de Zeeman-winkels.”

Lees ook: Lazy Vegan heet nu ‘Lazy’: ‘Als de term ‘vegan’ mensen afschrikt, is het slimmer om hem niet meer te gebruiken’