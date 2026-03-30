Betonreus Preco maakt kolossen van 60.000 kilo, maar dan groen: ‘Je ziet hier gewoon files met vrachtwagens’

Een eindeloze rij vrachtwagens op de weg? Grote kans dat betonreus Preco uit Apeldoorn een megaproject levert. Het bedrijf maakt betonkolossen van soms wel 60.000 kilo, maar bewijst vooral dat ‘vervuilend’ beton ook ‘groen’ kan zijn. Het bedrijf is een van de genomineerden voor de Nationale Ondernemersprijs.

Lees verder onder de advertentie

„Dit wordt een balkon”, zegt Teus Kuijsten, directeur en eigenaar van de Apeldoornse betonfabriek Preco. Het bedrijf is dit jaar genomineerd voor de Nationale Ondernemersprijs. Juist vanwege het groene karakter. Een prijs van onder meer deze krant en De Ondernemer.



Hij wijst naar twee mannen die bezig zijn betonstaal in een mal vast te zetten. „Ik denk dat die straks zo’n 1400 kilo weegt als we het beton erin hebben gestort.”



Overal om hem heen klinkt geluid. Gedreun, gebons, gebrom. Een man staat verderop een houten plank te schuren, veiligheidsbril op zijn neus. Hier, in deze vijf gigantische hallen, worden dagelijks betonkolossen gemaakt.



Van hotel tot tuinhuisje

Het balkon valt in het niet bij de enorme kanaalplaten die een hal verderop vorm krijgen. „Die kunnen tot 100 meter lang worden”, zegt Teus. „En die zagen we dan op de juiste lengte.” Die platen wegen soms wel 60.000 kilo.



Het is een bijzondere wereld, die van het beton. Een flatgebouw laten maken? Preco kan het. Een hotel, een balkon of een tuinhuisje? Allemaal mogelijk.

Lees verder onder de advertentie

Piepklein tot gigantisch groot

„Het kan van piepklein tot gigantisch groot”, zegt Teus, wandelend door de hal. „Van tegels tot vloerplaten.”

Het bedrijf maakt prefab (kant-en-klare) betonelementen. „Iemand klopt bij ons aan met een opdracht en dan maken wij het. Alles is maatwerk. ’’



Medewerkers steken grijnzend hun hand op als hij langs komt lopen. Teus bestiert het bedrijf samen met Theo Kool, die ook directeur en eigenaar is. Zo’n 200 mensen werken hier. Daarnaast neemt Preco jaarlijks verschillende stagiairs aan.

Groene pionier

Maar wat dit bedrijf vooral speciaal maakt: het is zo duurzaam mogelijk. Terwijl beton niet bepaald het imago heeft van groene pionier.



Teus: „Het is niet per definitie duurzaam. Beton bestaat uit zand, grind, cement en water. Vooral het cement is het probleem. Dat moet gebrand worden, wat veel energie kost. Dus slecht voor het milieu.”

Lees verder onder de advertentie

Imago doorbreken

„Daarom gebruiken we zo min mogelijk cement in ons beton.”



Dat is niet het enige. „We zijn gasloos, vangen regenwater op om beton te maken en hebben geen betonafval: alles kunnen we 100 procent hergebruiken.”



„Met bijna 3500 zonnepanelen kunnen we onszelf volledig van stroom voorzien en daarnaast nog zo’n 200 huishoudens.”



Ook werkt het bedrijf bouwonderdelen vooraf digitaal uit, zodat ze in de fabriek precies passen. „Hierdoor maken we minder fouten.”

Varkensstallen

Preco begon in 2004 met het maken van bijvoorbeeld vloeren en wanden. In varkensstallen, welteverstaan. Nu, ruim twintig jaar later, levert het bedrijf betononderdelen aan projecten door heel Nederland en in België en Duitsland.



Maar grote buitenlandse ambities heeft Teus niet. „Het gaat gewoon hartstikke goed, dit willen we vasthouden.”

Files met vrachtwagens

Hij noemt het kolossale distributiecomplex van DSV in Moerdijk als recent succes. „Al het beton hebben wij geleverd, iets van 1700 vrachten.”



Het gebouw geldt als een van de grootste hallen van Noord‑Europa, met een oppervlakte van zo’n 240.000 vierkante meter. Dat zijn ongeveer 34 voetbalvelden. „Je ziet hier dan gewoon files met vrachtwagens die die kant op rijden.”



Hij lacht zijn tanden bloot. „Als ik op een bouwplaats rondloop en zie wat hier allemaal is gemaakt, dan vind ik dat echt prachtig.”

Lees verder onder de advertentie

Welk bedrijf wint dit jaar de Nationale Ondernemersprijs? De keuze is aan jou, als volger van deze site. Er zijn negen genomineerden uit het midden- en kleinbedrijf en jij kunt hieronder stemmen op één van deze bedrijven. Heb jij een favoriet? Breng dan hier jouw stem uit!

Dit artikel is geschreven door: Paulien Plat verslaggever bij De Stentor