‘Koraalridders’ Maarten en Stan bouwen aan fabriek die riffen wereldwijd moet redden: ‘Een lastig spel’

Koraal dat is opgewassen tegen de opwarming van de aarde, dat is volgens Maarten van Aalst (30) en Stan Overwijn (30) de oplossing voor het afsterven van koraalriffen. Deze ‘koraalridders’ van Branch Foundation zijn bezig met het kweken van hittetolerant koraal.

Met een doorweekt shirt komt Maarten van Aalst voorafgaand aan het interview uit de ‘koraalfabriek’ van Branch Foundation gelopen, schrijft BN DeStem. „Ik trek even iets anders aan, we waren net bezig met het schoonmaken van een aquarium”, zegt hij lachend.

Vanuit een loods op een industrieterrein in Breda zijn de enthousiaste ondernemers iedere dag druk bezig met het kweken van algen en koralen. Met als doel: de tropische koraalriffen redden.

Koraalriffen over hele wereld sterven af

In de onderzoeksruimte van Maarten en Stan staan verschillende aquaria, waarvan er twee helemaal zijn gevuld met vierhonderd koralen. De kolonies staan keurig op een rij, met ieder een andere vorm. „We kweken hier ‘superkoraal’ dat de temperatuurstijging van het water kan overleven”, vertelt Maarten, terwijl hij de kweekopstelling laat zien.

Dat is hard nodig volgens de twee dertigers. Koraalriffen over de hele wereld sterven af, zo waarschuwde 160 wetenschappers recent. Dat komt mede door de opwarming van de aarde en de oceaan, waardoor het tippingpoint nu is bereikt. „De laatste tijd is er steeds meer negatief nieuws over het koraal. Er wordt gezegd dat er geen weg meer terug is, terwijl wij hier juist werken aan de weg terug”, vertelt Maarten hoopvol.

Als je goed kijkt zie je in iedere tentakel minuscule levende wezentjes zitten, ook wel poliepen genoemd. Foto: Camiel Beekers

Ondernemers werken aan hittetolerant koraal

Daarom doen ze onderzoek naar hoe koralen beter kunnen overleven in een warmere oceaan. Ze focussen zich daarbij op de algen die in de poliepen van de koralen leven, en de energiebron vormen van het koraal. Deze algen worden bij Branch blootgesteld aan hitte, en zo tolerant gemaakt tegen opwarming van het water. Dat wordt ook wel assisted evolution genoemd.

Door deze algen vervolgens terug te zetten in de koralen, ontstaat er hittetolerant koraal. „Dit proces willen we herhalen in het buitenland, en deze koralen willen we daar uitzetten in een bestaand rif”, legt Maarten uit. „Daardoor kan het aanwezige koraal zich herstellen en weer zelfstandig voortplanten. Een doorbraak die nodig is om riffen en het daarvan afhankelijke zeeleven te redden.”

Van Australië naar de Caraïben

Het is een methode die afkomstig is uit een Australisch onderzoek in het Great Barrier Reef, waar wetenschappers tien jaar lang deden over het ontwikkelen ervan. De twee oprichters van Branch hebben die techniek nu in één jaar kunnen implementeren in hun kwekerij, waarmee ze koraalriffen in andere gebieden hopen te herstellen.

„We vinden dus niet zelf het wiel uit. De resultaten waren daar heel positief, en wij wilden testen of het ook voor gebieden in Afrika en in de Caraïben werkt. Dat lijkt ook te kunnen”, vertelt Stan. Daarbij doen de twee mannen het met ander koraal dan in Australië, en automatiseren ze het proces met behulp van allerlei technieken. „Dat maakt het proces betrouwbaarder en robuuster.”

Het onderzoek van Branch wordt uitgevoerd in samenwerking met wetenschappers van de Wageningen Universiteit. „We kunnen eigenlijk niet zonder elkaar”, aldus Stan. „Zij helpen ons met vrijwilligers en biologen van de universiteit, en wij bieden systemen aan met grote databases waarmee ze samen met ons onderzoek kunnen doen.”

Het regenwoud van de oceaan

Eerder gaven de twee mannen al aan dat ze met dit systeem de wereld willen gaan redden. Daar zijn ze nog steeds heilig van overtuigd. „We zijn in één jaar al zo ver gekomen met ons onderzoek en er zijn veel partijen geïnteresseerd, dat is natuurlijk top”, aldus Maarten. Stan: „Op technisch vlak gaat het zeker lukken met deze methode. Nu moet de rest nog wel meevallen om het te laten slagen.”

„Wij willen heel snel impact maken, want de koralen hebben geen tijd meer”, aldus Maarten van Aalst (links). Foto: Camiel Beekers

BV om subsidies te vangen

De stichting Branch draait namelijk vooral op fondsen en crowdfunding, daarnaast hebben Stan en Maarten ook een BV waarmee ze subsidies kunnen ontvangen. De twee ondernemers merken wel dat het ophalen van fondsen niet gemakkelijk is voor een jonge startup. „Het is een lastig spel om telkens financiering aan te vragen. De urgentie om het koraal te redden, moet nog bij veel mensen indalen.”

Volgens de twee ‘koraalridders’, zoals ze door vrienden gekscherend worden genoemd, is het ontzettend belangrijk om het koraal te redden. Wereldwijd is 25 procent van al het zeeleven namelijk afhankelijk van de koraalriffen in de oceaan. „Je kunt het vergelijken met het regenwoud dat verdwijnt”, vertelt Stan. Daarom wil het tweetal hun oplossing snel gaan implementeren. „Want het koraal heeft geen tijd meer.”

Plug-and-play in onder andere Kenia

De enthousiaste ondernemers willen de techniek op grote schaal gaan toepassen, door met Branch op allerlei plekken op de wereld koraalfabrieken op te zetten zoals die in Breda. „Iedere fabriek kan dan 28.000 koralen per jaar kweken en uitzetten.”

Maarten en Stan verwachten dit jaar al de eerste kwekerijen te openen in Curaçao, Honduras en Kenia. „Het zijn plug-and-playsystemen die zo opgezet kunnen worden. Wij leiden daar mensen op en helpen met het bouwen van de kwekerijen. Dan kan de lokale bevolking zelf het systeem gaan toepassen op hun koraalriffen.”

Maar Breda zal daarbij de thuisbasis blijven van Branch, waarbij de ‘koraalfabriek’ vooral dient als showroom. „De opstellingen worden wel groter, maar voor nu is dit genoeg om ons verhaal te vertellen”, legt Stan uit terwijl hij naast het aquarium met koralen staat. „Met wat we hier hebben staan, kunnen we al laten zien dat we van een droom werkelijkheid kunnen maken.”

In de aquaria van Branch Foundation zwemmen ook tropische vissen rond. „Die zijn er niet alleen voor de sier, maar zijn ook nodig voor het ecosysteem.” Foto: Camiel Beekers