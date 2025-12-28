‘Duurzaamheid is ons vakmanschap’: waarom minder sale en kortere ketens retailers toekomstbestendig maken

Duurzaamheid is geen extraatje meer voor (kleding)retailers, maar een randvoorwaarde om toekomstbestendig te blijven. Je kunt meer (zelf) doen dan je denkt en hoeft echt niet te wachten op duidelijkheid vanuit Brussel of Den Haag. Er zijn op verschillende niveaus al concrete stappen mogelijk: van bedrijfsvoering, inkoop, verkoop tot klantgedrag. In zijn expertblog vertelt Roel Wolbrink wat je nu al kunt doen aan duurzaamheid als retailer.

Lees verder onder de advertentie

30 procent van de kleding die wereldwijd geproduceerd wordt, wordt nooit gedragen. Te gek voor woorden, toch? Door te kiezen voor maatwerk of minder voorraad wordt er minder geproduceerd. Er wordt bewuster gekozen, gekocht en gemaakt. Dat sluit perfect aan bij het dna van een kleermakerij en spreekt klanten aan die waarde hechten aan kwaliteit, respect, zorg en traditie. Als je dat haakje met jouw winkel ook weet te vinden, ben je intrinsiek gemotiveerd om iets goeds te doen voor de wereld. Of maak je het iets minder slecht. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen te stoppen met de uitverkoopperiode. Jouw aanbod is toch altijd de prijs waard?



Lees ook: Wat maakt een winkel tot De Leukste Winkel van Nederland? ‘Draait om emotie en verbinding, niet om korting’

Minder sale, meer waarde

Bewust (laten) kiezen verlengt ook de gebruiks- en levensduur. Een klant zal wellicht minder, maar beter kopen. En jij kan als retailer echt waarde toevoegen. Door een focus op kwaliteit, tijdloze ontwerpen en regeneratieve of gerecyclede materialen die lang meegaan en minder schade toebrengen aan mens en milieu, versterk je dit nog eens extra. Stimuleer bewuste aankopen in plaats van impulsaankopen. Wij doen gewoon niet (meer) mee aan Black Friday.



Ga het gesprek aan met je leveranciers, vraag door en maak de keten korter en inzichtelijker. Met kortere ketens is er meer transparantie, vaak betere arbeidsomstandigheden en ook minder transportuitstoot. En het verhaal is ook nog eens beter. Werk met merken of leveranciers die transparant zijn over hun productie en materialen. Kies bij voorkeur voor natuurlijke materialen. Wij kiezen bijvoorbeeld bewust voor alleen Europese materialen. En wat echt leuk en gaaf is, is dat we meer en meer gewoon in huis maken in ons eigen atelier. Minimale impact. Maximale betrokkenheid.

Zorg voor betrokkenheid bij het product

Door storytelling kun je de klant informeren en betrekken. Zo zal hij zich bewuster gedragen en beter voor het product zorgen. Wedden? Laat zien hoe iets gemaakt wordt en wanneer. Wij zetten in onze kleding een productiedatum. Ondersteun betrokkenheid met labels, informatieboekjes, mails of QR-codes die inzicht geven in materiaal, herkomst en wie het gemaakt heeft. Binnenkort zul je toch een materiaalpaspoort moeten hebben dus dit is een goede stap op weg naar meer transparantie en betrokkenheid van klant en leverancier.



Lees ook: QR-codes toekomst duurzamere e-commerce: ‘Welke informatie kun je niet uit QR-code halen?’



Gebruik groene stroom, energiezuinige verlichting en herbruikbare verpakkingen.

Minimaliseer retouren door goed advies en verzend misschien niet dagelijks, maar bijvoorbeeld twee keer per week. Zo beperk je het aantal transportbewegingen. Wat wij leerden van een gemeentelijk energieloket was het feit dat we onze ruimten moesten compartimenteren en bijvoorbeeld gordijnen op moesten hangen in de kelder om tocht te voorkomen. We houden de voordeur dicht en hebben de airco niet te laag en de verwarming niet te hoog staan. En uiteraard scheiden we ons afval.

Lees verder onder de advertentie

Klantgedrag beïnvloeden

We inspireren klanten om kleding te verzorgen, wassen op lage temperatuur, minder vaak te wassen en geven stylingadvies om kleding veelzijdiger te dragen. We hebben een verzorgingstips en materiaalpaspoort bij alle kleding met uitleg over onderhoud, borstelen, reinigen en goed bewaren van kleding. Onze les: houd het kort, want niemand leest hele handleidingen. Ook hebben we onderhoudsproducten, zoals kledingborstels en speciale wolsprays, waarmee duurzaam gedrag versterken én de klantbinding verhogen onder het motto. ‘Wie zijn pak verzorgt, halveert zijn milieu-impact.’ En hierdoor wordt onze kleding nog waardevoller.

Herstelservice

Wij bieden een verstel- en herstelservice aan om kleding langer te dragen: ‘Onze kleding is niet duurzaam omdat ze van gerecyclede vezels gemaakt is, maar omdat ze twintig jaar meegaat.’ Wat doe jij om de levensduur te verlengen? En als kleding niet meer gedragen kan worden door de klant dan faciliteren we de inlevering van die kleding en geven we het een tweede leven. Of we laten resttextiel (en stofresten) tot compost, in de vorm van wolkorrels, verwerken door Wolterra. Zo maken we onze producten (bio)circulair. Deze levenscyclus van grondstof tot grondstof of grond is ook te zien op onze website.



Die verplichting om kleding terug in te nemen hebben we vanaf 2028 allemaal. Sterker nog, je moet je hiervoor aansluiten bij een collectief zoals wij bij Collectief Circulair Textiel. En hoewel reduce en reuse beter is dan recyclen en hoger op de R-ladder staat, gaat ook dit helpen. De politiek en het lobbyen laten wij graag over aan Fibershed NL, die natuurlijke (en lokale) materialen en textiel op de kaart zet en deze vertegenwoordigt bij de nieuwe Europese PEFCR.

Meet, verbeter en communiceer

Meet jouw CO2-footprint, waterverbruik en afvalstromen en stel concrete doelen: bijvoorbeeld: ‘In 2026 gebruiken we 80 procent duurzame materialen’ of ‘Maken we 80 procent in Europa, waarvan de helft in Nederland.’ Betrek en committeer ook jouw leveranciers. Dat hoeft formeel niet nu de CSDR is afgezwakt, maar het is volgens mij ook gewoon je verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een beter milieu.



Wees eerlijk in je communicatie. Geen greenwashing, maar communiceer realistische doelen en vooruitgang. Durf gewoon door te vragen en fouten te maken. Je leert ook veel over jouw product op die manier. Dat is wat ‘echte’ duurzaamheid onderscheidt van marketing. Duurzaamheid is ons vakmanschap + onze verantwoordelijkheid. Niet gewoon maar een claim. En ondanks dat mijn puberkinderen cynisch zijn over het milieu en of de wereld wel de goede kant op gaat, wil ik kunnen zeggen dat ik er wel wat aan gedaan heb. En ook wij blijven zoeken. Het kan altijd meer. En wellicht is dat nooit genoeg. Maar als we dat allemaal doen...



Lees ook: Gastvrijheid maakt het verschil in retail: ‘Online mag sneller lijken, maar echte aandacht wint altijd’