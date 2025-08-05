Nederlandse startup stuurde al 400 drones naar Oekraïne: ‘Groei naar 10.000 drones per maand’

Wat begon in een studentenkamer in Enschede, is binnen een jaar uitgegroeid tot een serieuze leverancier van drones voor het slagveld in Oekraïne. Startup Hyllus leverde sinds oktober al bijna 400 drones aan Oekraïense eenheden. De ambitie: opschalen naar 10.000 drones per maand.

„Onze eerste drones werden radiografisch bestuurd”, vertelt Hyllus-oprichter Albin Sela (29). „Maar nadat we contact kregen met mensen uit Oekraïne, stapten we snel over op besturing via een glasvezelkabel. Dat was toen nog vrij nieuw.”

Drones die via radiosignalen worden bestuurd zijn kwetsbaar voor Russische stoorzenders. „Met glasvezel kun je de vlucht niet verstoren.”

Van Thales naar het front

De in Italië geboren Albin Sela kwam drie jaar geleden naar Nederland voor een baan als projectmanager bij defensiebedrijf Thales in Hengelo. „Een geweldige werkomgeving”, zegt hij. „Maar die schaalgrootte en bureaucratie pasten niet bij mij. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, dacht ik: wat kan ík doen?”

Volgende maand introduceren we onze onderscheppingsdrone, die inkomende drones van de Russen uit de lucht kan halen Albin Sela

Zijn passie voor drones bracht hem op een idee. De eerste contacten met Oekraïne ontstonden via het defensie-startup-platform Brave 1. Sela stuurde tientallen berichten via LinkedIn. Hij kreeg uiteindelijk één keer antwoord. „Een werknemer van Brave 1 nodigde me uit voor een evenement in Kyiv. Ik ben gewoon in de auto gestapt en gegaan.”

Strike drones en bombers

Het bedrijf bouwt inmiddels verschillende soorten drones, waaronder strike drones (eenmalig inzetbaar met één explosief) en light bombers. Deze laatste zijn tot tien keer herbruikbaar, kunnen zes explosieven dragen of twee kleinere aanvaldrones naar het front vervoeren. Het topmodel heeft een actieradius van 30 kilometer.

Reinier van Willigen | Albin Sela met een light bomber, een drone die zes explosieven kan dragen.

Sela: „Volgende maand introduceren we onze onderscheppingsdrone, die inkomende drones van de Russen uit de lucht kan halen. Bijvoorbeeld de gevreesde Shahed-drone, waarvan Rusland er tienduizenden in Iran heeft gekocht. Onze interceptiedrone haalt snelheden tot 200 kilometer per uur en vliegt op maximaal 4000 meter hoogte.”

De drones van Hyllus variëren in grootte en wegen 3 tot 5 kilo. Ze kosten tussen de 1500 en 8000 euro. „Het hangt af van camera’s, motoren en elektronica.” Veel onderdelen komen uit China, maar Hyllus hanteert het principe van triple sourcing: voor elk onderdeel zijn drie leveranciers, verspreid over China, Europa en bijvoorbeeld Taiwan of Zuid-Korea.

Ongestoord werken aan innovatie

De drones worden grotendeels 3D geprint, vaak in combinatie met carbonfiber. In het studentenkamertje met matrassen op de grond dat als assemblagewerkplaats dient, staan zes 3D-printers op een rij. Dat Hyllus nog steeds in een kantoortje op de Universiteit Twente en een studentenkamer werkt, heeft te maken met strategische keuzes, legt Albin Sela uit. „Alles wat we verdienden investeren we in onderzoek en ontwikkeling.”

Reinier van Willigen | Albin Sela (l.) en Saulo Waardenburg in de studentenkamer, waar Hyllus de drones assembleert.

Het team bestaat inmiddels uit negentien mensen, die verspreid wonen over Nederland, Oekraïne, de VS en andere Europese landen. De zeven kernleden zijn vanaf het begin betrokken zijn, bouwen de drones, doen engineering, tests en klantcontact.

De overige twaalf medewerkers werken op afroepbasis. Het team is divers, zo zijn er ex-militairen, een kernfysicus, maritieme experts, testpiloten, een strategiegroep in Leiden en ook iemand van een diplomatieke academie in Londen.

Niemand bij Hyllus krijgt salaris

Voor de Hyllus-mensen speelt idealisme een grote rol: Rusland moet weg uit Oekraïne. „Niemand van ons krijgt salaris”, zegt Saulo Waardenburg (38). „De kern krijgt uiteindelijk aandelen, de rest doet het vrijwillig of op projectbasis.”

Weerdenburg is lobbyist voor Hyllus. Hij onderhoudt de contacten met de klanten, met de Taskforce Drones van de Kon. Landmacht en de Taskforce Oekraïne van het Ministerie van Defensie. Die laatste twee werkgroepen brengen de behoefte in kaart en hebben invloed op welke drones worden gekocht. Dit doen ze in samenwerking met COMMIT, de inkooporganisatie van defensie.

Anadolu via Getty Images | Soldaten van een glasvezeldrone-eenheid van de 93ste Brigade van Oekraïne testen drones voordat ze naar de frontlinie gaan in de regio Donetsk.

Levensgevaarlijke inzet drones achter linies

De drones worden eerst getest op de Luchthaven Twente, die soms voor een paar uurtjes door Hyllus wordt afgehuurd, en vervolgens nog eens in Oekraïne. Daarna worden ze overgedragen aan eenheden aan het front. „De drone zit met een kabel aan het grondstation. De Russen proberen via die kabel te achterhalen waar de piloot zich bevindt”, legt Sela uit. „Als ze een locatie vermoeden, schakelen ze die uit met artillerie, een vliegtuigbom of een aanval met hun eigen Lancet drone.”

Om dat te voorkomen, werken de dronepiloten ondergronds, meestal in teams van vier. 1 tot 2 kilometer achter de linie worden de drones geassembleerd, waarna ze naar voren worden gebracht voor lancering. „Ook dat is riskant: iemand moet naar buiten om de drone neer te zetten.”

5 miljoen euro en opschalen naar 10.000 drones

Om te kunnen opschalen, wil Hyllus snel 5 miljoen groeikapitaal ophalen. Saulo Waardenburg: „We zijn in gesprek met investeerders en technologiebedrijven. We hopen dit jaar over de eerste tranche van 1 miljoen te kunnen beschikken.”

Hyllus wil graag een assemblagewerkplaats van 5000 tot 6000 vierkante meter om de productiecapaciteit te kunnen opvoeren naar 10.000 drones per maand. „We hebben al contracten met vier Nederlandse bedrijven om samen een productieketen op te zetten.”

We hebben een unieke positie in Oekraïne Albin Sela

Albin Sela ziet het bedrijf op termijn als ‘een Europese speler met een wereldwijd accent’. Hij sluit samenwerking met Navo-landen en Europese legers niet uit. „We hebben een unieke positie in Oekraïne. Door die directe betrokkenheid zien wij technologische trends vaak eerder dan de concurrentie.”

