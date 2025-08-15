Nederlandse dronebouwer Avy verdrievoudigt verkoop: ‘We hebben het momentum’

Drones zijn inmiddels goed ingeburgerd. Niet alleen voor mooie luchtplaatjes, maar ook bezorging, surveillance en zoals in Oekraïne voor oorlogsvoering. Dat merkt ook de Nederlandse droneontwikkelaar en -producent Avy: ‘Moesten we een paar jaar geleden nog elk dubbeltje omdraaien, nu is het vooral de vraag hoe we op tijd kunnen leveren.’

Patrique Zaman, oprichter van Avy, had ooit een droom om een luchttaxi te bouwen. Getriggerd door een internationale wedstrijd rond drones werkte hij zijn droom uit. En won. Daarna werd het echter een andere wedstrijd.

„Er zijn al veel regels, keuringen en vergunningen nodig om überhaupt een drone de lucht in te sturen. Wil je mensen op deze manier vervoeren, dan moet je nog veel dieper gaan om ‘luchtwaardig’ te worden verklaard”, aldus Zaman.

Drones for good

Een andere wedstrijd leverde hem wel uitzicht op een dronetoekomst op: Drones for Good. Hij haalde de finale met een drone die onder andere opviel door zijn bereik. Nog altijd was regelgeving een moeilijk onderwerp, toch kwamen de bestellingen binnen na die wedstrijd.

„Vanuit Afrika. Daar is het minder streng geregeld. Er was behoefte aan surveillance vanuit de lucht om stropers in de gaten te houden. Daarna kwam de vraag of ze een antigif-setje konden vervoeren om rangers te helpen na een slangenbeet. Normaal duurt het uren om zo’n setje in het oerwoud te krijgen, met een drone is het een kwestie van minuten”, zegt Zaman.

Een drone ontwikkelen is niet goedkoop, de kosten gaan voor de baten uit. Miljoenen per jaar.

Die eerste orders vormden de basis onder Avy. Dat wil niet zeggen dat het bedrijf daarmee meteen een gouden toekomst tegemoet ging. ,,Een drone ontwikkelen is niet goedkoop. De gebruikte materialen en vooral de kennis, waarvoor we vaak mensen uit het buitenland halen, kosten handen vol geld. En kosten gaan mega voor de baten uit. Miljoenen per jaar."

Nederland investeert niet in hardware

Die miljoenen liggen niet zomaar op straat. Investeerders vinden is volgens Zaman in Nederland niet echt gemakkelijk: ,,Ontwikkel je software, een financiële app of betaaloplossingen, an wil het nog wel lukken. Maar als het gaat over hardware, dan ligt het anders. Avy zal toch niet de nieuwe Lightyear of VanMoof zijn, was de gedachte. Puur door Hollandse zuinigheid hebben we het gered."

Avy | Ceo Patrique Zaman van Avy, bouwer van autonoom vliegende dronevliegtuigen.

En ineens waren ze er. „Vooral informal investors, privé-investeerders. Vorig jaar kregen we het momentum mee. Voor mij heeft dat met een aantal factoren te maken. Techniek en regelgeving zijn volwassen geworden. Veel potentiële klanten zijn mede hierdoor vanuit hun proeftuin operationeel geworden. Moesten we een paar jaar geleden nog elk dubbeltje omdraaien, nu is het meer de vraag hoe we op tijd kunnen leveren.”

Zo min mogelijk Chinese technologie

Brandweer, politie, kustwacht, offshore industrie, grote partijen weten Avy ondertussen te vinden. Vooral het do good spreekt aan. Dit vraagt speciale aandacht. „China is een extreme voorloper in drones. Omdat ze onder de prijs kunnen leveren door staatsteun. Maar Europa wil niet te afhankelijk worden van Chinese technologie, hoe goed die vaak ook is. Daarom willen wij zo min mogelijk op die technologie leunen. Wij ontwikkelen heel veel zelf en halen onderdelen vooral uit Europa. Maar ja, voor accugrondstoffen moeten we toch nog in China zijn”, verzucht Zaman.

Kritieke onderdelen komen sowieso niet uit het oosten. ,,Alles waar informatie overheen stroomt, zoals camera's en modems, is westers. En wat betreft de batterijen: we onderzoeken op dit moment, samen met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, drones met waterstofaandrijving. Dat belooft veel goeds. Dat kan de actieradius extreem vergroten."

Medicijnen en surveillance

Drones worden ondertussen ingezet voor het vervoer van kleine zaken, zoals medicijnen. Voor politie, kustwacht en brandweer levert Avy drones die helpen bij surveillances. Bij evenementen, bosbranden, drenkelingen vinden: een drone is binnen een paar minuten op de plek waar het nodig is.

Zaken die prima passen bij het do good dat Avy nastreeft. Eerder zei Zaman dat hij militaire toepassingen niet ziet zitten. Dat is nog altijd zo, hoewel Defensie op de klantenlijst staat. „Ineens komt dan toch de vraag op: wat als Nederland wordt aangevallen? Iets om serieus over na te denken. Toch wil ik niet dat onze drones worden gebruikt als vliegende bommen of zelfs maar als oog om de frontlijn te bewaken. Wel voor het beveiligen en bewaken van belangrijke infrastructuur of het vervoer van goederen.”

Houtje-touwtje drones in Oekraïne

Dat drones in Oekraïne wel een belangrijke oorlogsrol spelen, is Zaman niet ontgaan. „Dat zijn andere soorten drones. Beetje houtje-touwtje in elkaar gezet, maar meer is in die situatie niet nodig. Dat kunnen wij ons niet permitteren. Heel veel technologie komt daar overigens niet uit voort. Op één aspect na: om te voorkomen dat de tegenpartij de gps of radiolink overpakt of stoort, zijn er solide technieken ontwikkeld die wij weer gebruiken om het vliegen nog veiliger te maken.”

Avy | Een drone van Avy.

Topjaar voor Avy

Dat Drones nu zo in de belangstelling staan, zorgt ervoor dat Avy een topjaar heeft. ,,Dit jaar verdrievoudigt de verkoop zich ten opzichte van 2024. Voor het eerst hoef ik niet meer wakker te liggen of de salarissen betaald kunnen worden", zegt Zaman als oprichter en creatief brein van Avy.

Afgelopen jaar heeft hij zijn ceo-hamer overgegeven aan Sigrid Valckx en Benjamin van der Hilst, twee ervaren topmanagers die ervaring hebben met zowel de techniek als het opschalen van een bedrijf. ,,Ik ben Avy niet begonnen om te managen. Maar hoe groter het bedrijf wordt, hoe minder tijd er voor creativiteit is. Lang en veel vergaderen ligt mij niet. Dat laat ik graag aan de nieuwe leiding over."

