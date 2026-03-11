Acht topondernemers bouwen in één week vijf bedrijven met AI: ‘Eerste sale hadden we al na een dag’

Een nieuw bedrijf bouwen met behulp van AI, en dat in een week. Acht Nederlandse topondernemers doen dat momenteel. Na een paar dagen staan de eerste bedrijven al. „Als jij vroeger een SaaS-platform bouwde, was je minimaal een half jaar kwijt. Wij doen het hier in een dag of twee.”

Hoe snel kun je met AI een bedrijf bouwen? Heel snel, zo blijkt uit het experiment ‘House of Founders’. In een villa in Kaapstad zijn acht Nederlandse techondernemers deze week opgesloten voor een experiment. Ze proberen in één week vijf nieuwe bedrijven te bouwen. Niet alleen als idee op papier, maar met een werkend product, een website en het liefst ook al een eerste klant.

Het experiment is opgezet door ondernemer Marleen Evertsz, bekend van GoldRepublic en Nxchange. De creatieve begeleiding is in handen van Ron Simpson, Michael van Lier en Sharon Klaver (beiden Builders). De deelnemers zijn Lars Freriks (Trustoo), Hans Scheffer (HelloPrint), Jeroen van Glabbeek (CM.com), Stef van Vugt (Fruits Music), Constance Scholten (Overflow), Maas de Goede (Duqu) en Joep Verbunt, oprichter van matrassenmerk Matt Sleeps.

Het uitgangspunt is simpel: ideeën bedenken, ze zo snel mogelijk uitwerken en direct bouwen. Joep: „Wat zou er gebeuren met alle AI-mogelijkheden die er zijn als je een aantal goede ondernemers en developers bij elkaar zet? Hoe snel kun je dan een bedrijf bouwen from scratch?”

Van dertig ideeën naar startups

De week begon zonder vooraf uitgewerkte plannen. De ondernemers komen samen, bespreken ideeën en kiezen vervolgens welke concepten ze daadwerkelijk bouwen. ,,Toen ik hier kwam had ik nul ideeën. Ik ben er helemaal blanco ingegaan. Maar op een gegeven moment heb je dertig ideeën. Dat gaat naar vijf en dan gaan we bouwen.”

Het tempo ligt hoog. De teams werken met duidelijke mijlpalen, zoals het lanceren van een eerste product of het binnenhalen van een eerste klant. Dat levert al snel resultaat op. ,,De eerste sale hadden we al na één dag.”

Wat deze week precies als een ‘bedrijf’ telt, is praktisch gedefinieerd. Het doel is om een werkend product te bouwen, een website te lanceren en een eerste klant of gebruiker te vinden. Met behulp van digitale notaristechnologie kan bovendien snel een BV worden opgericht, waardoor een concept vrijwel direct als bedrijf kan opereren.

Eerste bedrijf: AI analyseert teams

Een van de ideeën die deze week vorm krijgt, komt voort uit een experiment dat de deelnemers zelf uitvoeren. Alle founders dragen om hun nek een klein apparaatje dat tijdens brainstorms en meetings alle gesprekken opneemt. De opnames worden vervolgens met AI geanalyseerd om inzicht te krijgen in de manier waarop teams samenwerken.

Het systeem kijkt bijvoorbeeld naar wie ideeën aandraagt, wie beslissingen neemt en welke rol iemand binnen een team vervult. Joep: „Wie is de visionair en wie is veel meer de uitvoerder?” Om hier normaal gesproken achter te komen, moet een heel team een test ondergaan. Nu analyseert AI de teamdynamiek waar je bijstaat.

AI bouwt apps terwijl je praat

Tools die deze week worden gebruikt, zijn onder meer ChatGPT, Gemini en Claude als denkpartner voor strategie, analyses en het uitwerken van ideeën. Voor het bouwen van producten gebruiken developers tools waarmee AI direct meeschrijft aan codes of interfaces genereert.

Een opvallende rol speelt Paperclip, een nieuwe tool waarmee complete AI-teams kunnen worden gecreëerd. In zo’n systeem krijgen verschillende AI-agents een rol binnen een organisatie, zoals ceo, cto of marketingmanager. Joep: „Die agents gaan vervolgens met elkaar in gesprek. Op een gegeven moment zag je dat de cmo de website live wilde zetten, maar dat de compliance officer zei dat er nog geen disclaimer onder stond. Toen werd eerst die disclaimer gemaakt en daarna ging de site live. Dat vond ik wel next level.”

Bedrijf zonder mensen

De ondernemers onderzoeken deze week ook hoe ver automatisering kan gaan. ,,We zijn ook aan het kijken om één bedrijf via AI gewoon te laten besturen”, zegt Joep. ,,Helemaal geen mensen.” Of dat daadwerkelijk kan werken, moet nog blijken. ,,Waar liggen de grenzen? Wat gebeurt er dan?”

Volgens Joep laat deze week vooral zien wat AI nu al kan. „Als jij vroeger een SaaS-platform bouwde, was je minimaal een half jaar kwijt. Wij doen het hier in een dag of twee.” Soms wordt software zelfs gebouwd terwijl een idee nog wordt uitgelegd. „Een developer vroeg mij om mijn idee nog eens te omschrijven. Ik begon het uit te leggen en vroeg of hij geen notities moest maken. Hij zei: ‘Nee, het wordt opgenomen en gaat meteen ontwikkelen’. Ik wist niet wat ik zag.”

Ideeën voor Matt Sleeps

Het verblijf in Kaapstad levert Joep ook ideeën op die hij direct kan toepassen in zijn bedrijf Matt Sleeps. Vooral processen die nu nog veel handmatig werk vragen, zoals de afhandeling van klachten. ,,Als er iets kapot is, moet een foto worden opgestuurd. Is die niet goed, dan moet-ie terug. Daarna komt er weer een mail bij ons binnen en moeten we die doorsturen naar onze producent.” Tijdens de week werkte hij aan een idee om dat proces grotendeels te automatiseren met AI. ,,Ik heb nog meer behoefte om meteen aan de slag te gaan om meer te automatiseren.”

Andere ondernemers kunnen instappen in startups

De resultaten van House of Founders worden op 29 april gepresenteerd tijdens het House of Founders Launch Event in het H’ART Museum in Amsterdam. Tijdens die avond wordt een documentaire vertoond over de week in Kaapstad, presenteren de teams de bedrijven die zijn ontstaan en leggen de developers uit hoe ze de AI-tools hebben gebruikt om tot de resultaten te komen.

Na het experiment is het niet de bedoeling dat Joep of de andere ondernemers zelf alle nieuwe bedrijven gaan runnen. „Ik zie ons meer als de founding fathers en we zoeken straks een operator”, zegt hij.

Die persoon krijgt bijvoorbeeld aandelen en kan het bedrijf in de praktijk uitbouwen, terwijl de oorspronkelijke founders betrokken blijven als medeoprichter of investeerder. Bedrijven waar de ondernemers van beslissen om die niet door te zetten, worden gratis aangeboden aan de bezoekers van het event. Voor Joep staat één conclusie na deze week al vast. ,,De snelheid waarmee je nu iets kunt bouwen, dat is gewoon bizar.”