MVO: het wagenpark op ‘blauwe diesel’ laten rijden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen willen we allemaal, maar hoe doe je dat met je wagenpark? Denk eens aan HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) of ''blauwe diesel''. Alles wat op diesel rijdt, kan zonder problemen op synthetische diesel over. De Nederlandse distributeur Future Fuels legt uit.

De grondstof voor blauwe diesel mag alleen plantaardige (afval)olie zijn die voor het bereiden van voedsel gebruikt is, volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. “Plantaardige afvalolie bevat energie”, legt Vincent van Maurik van Future Fuels uit. “Die beschikbare energie haalt het Finse bedrijf Neste eruit door een waterstofprocédé, waar HVO van wordt gemaakt. De energie wordt onttrokken aan de grondstof om daar een vloeibare brandstof van te maken. Het is circulair, wat wil zeggen dat de plantaardige afvalstoffen die normaal gesproken worden vernietigd, nu de grondstof zijn om brandstof van te maken. Het is daarom volledig biologisch afbreekbaar, binnen een maand is deze brandstof door het bodemleven omgezet in voor de natuur onschadelijke producten. Dit betekent dat het licht afbreekbaar is.”

Distributie

Future Fuels verzorgt samen met haar dealers de distributie van blauwe diesel in Nederland: “Ons bedrijf zit in Friesland, daar zijn we begonnen. Inmiddels zijn er zoveel dealers dat blauwe diesel in heel Nederland verkrijgbaar is. De brandstof is vanuit Europa ISCC-EU gecertificeerd, daardoor weet je dat het veilig en milieuvriendelijk is. Ik zou het niet doen, maar je kunt het zelfs drinken, zo schoon is het. Mensen die overstappen op blauwe diesel zien dat ook aan hun motor, die blijft veel schoner. Het is ook reukloos, uitlaatgassen heb je amper en je motor is veel stiller. Voertuigen die nu al op diesel rijden, kunnen rechtstreeks overstappen op blauwe diesel. Daarvoor is geen enkele aanpassing nodig.”

Na al die voordelen moet er wel een nadeel zijn: het is wat duurder dan gewone diesel. “Dat is ook logisch”, stelt van Maurik. “Het produceren is veel ingewikkelder. Het is niet zoals bij aardolie dat je een pijp in de grond slaat en oppompen maar. Dat het beter is voor het milieu en dat je motor er schoner door blijft, is wel winst. Maar het kost wel ongeveer 15 tot 25 cent per liter meer, daar kunnen we niet aan ontkomen. Blauwe diesel moet gemaakt worden van afvalproducten, bijvoorbeeld van plantaardige afvaloliën of frituurvet. Daar is een strenge controle op, want speciaal gedolven grondstoffen voor een milieuvriendelijk product kan natuurlijk niet. Dan is het product niet meer milieuvriendelijk.”

Grondstoffen

HVO wordt niet alleen van bewerkt frituurvet gemaakt. “Plantaardige afvalolie is eindig, daarvan is er lang niet zoveel beschikbaar als fossiele brandstof. Daarom zijn er andere grondstoffen in ontwikkeling. Cellulose, oude plastics en autobanden zijn daar voorbeelden van. De meest veelbelovende ontwikkeling is dat het wordt gemaakt van algen. Die algen kweken ze in enorm grote zakken met rioolwater die in zee worden gelegd. De zon zorgt ervoor dat er algen uit het rioolwater ontstaan. Die algen zijn geschikt voor zeer hoogwaardige, synthetische HVO. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe je uit afval iets heel moois kunt maken en dit draagt bij aan de circulaire economie.”

De HVO of blauwe diesel wordt ook veel in de binnenvaart gebruikt. “Hiervoor is het zeker geschikt, want het heeft geen houdbaarheidsdatum, het bevriest ook niet, het zakt niet uit en het vervliegt niet. In de binnenvaart zijn er veel schepen die op een blend varen, dat is een mengsel van blauwe diesel met gewone diesel. Dat kan prima, want de moleculaire opbouw is precies gelijk. Dat is vergelijkbaar met biodiesel, daarin wordt wat wij ‘blauwe diesel’ noemen, gebruikt als grondstof voor bijmenging. Dat heet een fame: fatty acid methyl ester. Dit wordt rechtstreeks in de brandstof gedaan. Dit geeft wel problemen met bacteriegroei, dat is vooral in de binnenvaart een probleem. Een schip met een vervuilde tank heeft eerder technische ongemakken. Met blauwe diesel verklein je het risico op storingen of uitval van de motoren.”

Frituurvet

Blauwe diesel waarborgt het maatschappelijk verantwoord ondernemen met het certificaat dat door ISCC-EU is afgegeven. “Niet alleen wij als bedrijf, maar ook producent Neste en de blauwe diesel zelf zijn gecertificeerd. Ieder jaar controleert het ISCC het volledige proces, van de grondstof tot aan de levering bij de klant. Daarmee bewaken ze de uitgangspunten voor MVO. Toen wij begonnen met de blauwe diesel, wilden wij ook aan een stukje waarheidsbevinding doen. Je kunt wel beweren dat deze brandstof duurzaam is, maar het bewijzen is beter. Daarvoor kwamen we bij de ISCC in Brussel terecht. Door deze certificering is vastgesteld dat blauwe diesel een HVO is en dat er bijvoorbeeld geen speciale grondstoffen worden verbouwd alleen voor het maken van blauwe diesel. Dit is best een probleem, er worden hele bossen geplant, alleen om de gekapte bomen te gebruiken voor verbranding en daarmee warmte. Daarom kunnen wij alleen plantaardige afvalstoffen gebruiken die eerst voor consumptiedoelen zijn gebruikt, zoals verbruikt frituurvet.”