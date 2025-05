Weheat Europa’s grootste leverancier van warmtepompen in 2030? ‘We groeien met 900 procent’

In 2030 de allergrootste leverancier van warmtepompen in Europa willen zijn: dat is de ambitie van Weheat. In 2021 opgericht door Liselotte Graas (32) en Martijn van de Ven (33). Hun bedrijf groeit als een malle: voor het einde van dit jaar staan er meer dan 10.000 warmtepompen ‘in het veld’. Onlangs kregen ze een flinke duw in de rug, met het winnen van de Nationale Ondernemersprijs.

Innovatief, creatief en ambitieus. Met een landelijke zichtbaarheid en een snelgroeiende internationale reputatie. Kortom, een winnaar die voldoet aan alle criteria voor de Nationale Ondernemersprijs, georganiseerd door De Ondernemer en de regiotitels va AD. Het zijn mooie woorden uit het juryrapport voor de oprichters van Weheat. ‘Een duurzaam bedrijf dat zich al heeft bewezen in de markt’.

Weheat won de Nationale Ondernemersprijs

Liselotte en Martijn hebben het geweten, dat ze de tweede editie van de Nationale Ondernemersprijs hebben gewonnen. Liselotte: „Via onze website kun je een adviesgesprek aanvragen bij een installateur die onze warmtepompen plaatst en nog diezelfde avond kregen we heel veel aanvragen binnen. Ook installateurs die ons niet kenden zochten contact. En een dag later kwam iemand van recruitment naar me toe, of ze er iemand bij mocht hebben: heel veel mensen wilden ineens informatie over werken of een stage. We merkten het dus op alle fronten, dat we zo’n grote prijs hadden gewonnen. Het is een hele mooie erkenning.’’

Weheat ontwikkelt en produceert slimme warmtepompen vanuit het Brabantse Duizel. Deze warmtepompen – het gaat om drie verschillende modellen – worden geleverd met krachtige software, genaamd Weheat Intelligence. Alle modellen zijn verkrijgbaar in een hybride of all-electric configuratie. Weheat zorgt ervoor dat de consument niets hoeft te regelen en dat het maximale uit de warmtepomp wordt gehaald. Dat gebeurt met Weheat Intelligence. ‘Onze software leert van jouw leefritme, kiest automatisch de goedkoopste energiemomenten en zorgt dat je huis altijd op temperatuur is’, zo luidt de belofte.

Alles in eigen huis: ontwerpen, testen en bouwen

De warmtepompen komen rechtstreeks uit de hightech regio van Eindhoven, want Weheat doet alles in eigen huis. Van ontwerpen en testen tot bouwen. Zo houdt het jonge bedrijf de touwtjes strak in handen en worden kwaliteit en rendement telkens naar een hoger niveau getild. Weheat stelt dat de lat hoog ligt en dat ze sneller kunnen innoveren dan de traditionele markt.

Je bespaart niet alleen flink op de energierekening: je huis stijgt ook nog eens twee tot vijf procent in waarde Liselotte Graas Weheat

Zodra de warmtepomp draait, blijft Weheat finetunen met slimme firmware-updates, nieuwe regelalgoritmes en nieuwe functies. Zodat mensen hun huis nog stiller, zuiniger en duurzamer kunnen verwarmen. Liselotte: „Onze warmtepompen zijn er echt voor iedereen. Wij doen al het denkwerk voor de consument. Hoe? Door het toevoegen van die intelligentie. Je bespaart niet alleen flink op de energierekening: je huis stijgt ook nog eens twee tot vijf procent in waarde.’’

Een medewerker van Weheat in de fabriek. Foto: VanAssendelt

Weheat gaat graag de strijd aan met de grote giganten op het gebied van W-installatie. Martijn: „De gevestigde partijen, groot geworden met cv-installaties, moeten innoveren en zichzelf gaan herpositioneren. Het verdienmodel van veel installatiebedrijven zit hem in het jaarlijkse onderhoud, om vervolgens dat bekende stickertje te plakken. Wij kijken op een hele andere manier naar de markt: het is niet nodig om een warmtepomp jaarlijks te laten controleren, na installatie draait de pomp moeiteloos door. Met onze slimme software kunnen installatiebedrijven het systeem op afstand volgen, de uptime garanderen en waar nodig, direct aanpassingen doorvoeren. Handig voor hen, onmerkbaar voor de gebruiker.’’

Technisch geschoold, drive om te ondernemen

Liselotte en Martijn kennen elkaar van hun studie werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na afronding kozen ze hun eigen weg, maar in 2021 vonden ze elkaar: beiden technisch geschoold, met een enorme drive om te ondernemen.



De twee schromen niet om hun torenhoge ambities uit te spreken: voor 2030 de grootste leverancier van Europa zijn. Waarom de oprichters zo overtuigd zijn? Liselotte: „De potentie is echt enorm, warmtepompen staan op het punt een vertrouwd onderdeel van ieder huishouden te worden. Wij willen daarin graag vooroplopen.’’

We zijn vorig jaar met negenhonderd procent gegroeid. Die driecijferige trend zet zich komende jaren voort Martijn van de Ven Weheat

Martijn: „De penetratiegraad van warmtepompen is nog heel laag. Dat komt ook omdat er afgelopen decennia weinig is geïnnoveerd. Wij spelen daarop in, wij zien enorme kansen. Ons doel voor dit jaar is tussen de 10.000 en 20.000 warmtepompen in het veld te hebben. We zijn vorig jaar met negenhonderd procent gegroeid. Ik denk dat een driecijferige trend zich komende jaren voortzet. Ruim tweehonderd installateurs in Nederland, onder wie vijf van de tien grootste installatiebedrijven, werken met Weheat. We zijn ook bezig in het buitenland, denk aan Engeland, België, Duitsland en Italië.’’

Winnaarsmentaliteit bij Weheat

Liselotte en Martijn vinden het moeilijk om af en toe even op de pauzeknop te drukken, beamen ze allebei. Ze praten snel en veel. Gedecideerd, maar ook met passie. Liselotte: „We stomen door, van de ene fase naar de volgende fase, met vooral heel veel hoogtepunten.’’ Coolblue stapte in, ze wonnen de Nationale Ondernemersprijs, de warmtepompen worden niet alleen bij particulieren geplaatst, maar ook woningcorporaties en vakantieparken behoren intussen tot hun klantenkring.



Liselotte: „Met kerst hield Martijn een speech en toen realiseerde ik me wat we met het team in een jaar allemaal voor elkaar hebben gekregen. Echt supervet. Hier heerst ook een echte winnaarsmentaliteit. Na het winnen van de Nationale Ondernemersprijs hebben we het met z’n allen gevierd in een grote tuin. Even stilstaan, even ademen. En tegen elkaar zeggen: dit smaakt naar meer.’’



Het is goed om af en toe even stil te staan bij het succes, om elkaar een schouderklopje te geven Martijn van de Ven Weheat

Martijn glimlacht. En knikt. „Ik sta altijd aan. Die pauzeknop heb ik ook niet echt. Ik realiseer me ook dat iedereen een ander tempo heeft. En dat is misschien wel mijn valkuil, want het is goed om af en toe even stil te staan bij het succes, om elkaar een schouderklopje te geven.’’



Zo’n 160 mensen werken momenteel bij of aan Weheat. Stuk voor stuk knappe koppen die de intrinsieke motivatie hebben om het bedrijf naar een hoger plan willen tillen, stellen de twee oprichters. Martijn: „Bij sollicitaties stel ik altijd de vraag welke droom iemand heeft. Heel mooi als iemand diep van binnen astronaut wil worden, maar dan denk ik niet dat je bij ons aan het goede adres bent. Ik zou dan zeggen: ga je droom najagen, zonder concessies, en solliciteer bij de NASA. Maar als iemand met een twinkeling in de ogen zegt dat hij of zij de beste softwareapplicatie wil maken of een algoritme wil bedenken die de netcongestie in Nederland kan oplossen: kom vooral bij ons, want wij kunnen daar echt invulling aan geven.’’



Liselotte voegt daaraan toe dat de bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door een hoge mate van ondernemerschap. „Ik merk dat heel veel collega’s hier ook echt hun ei kwijt kunnen. En dat ze graag willen meebouwen aan een duurzaam merk. Die energie is ook echt voelbaar.’’

Martijn en Liselotte in de fabriek van Weheat. Foto: VanAssendelft

Martijn is visionair, Liselotte pragmaticus

Martijn noemt Liselotte iemand die de propositie van Weheat en haar visie op techniek heel goed kan overbrengen. „Ik kan heel diep in die techniek zitten, of het nu om een printplaat of algoritme gaat. Liselotte is juist iemand die het overzicht bewaart en dat goed onder woorden kan brengen.’’



Liselotte noemt Martijn een echte visionair. „Dat grootse denken van Martijn, daar heb ik veel bewondering voor. Hij is een rebels type, iemand die zich durft uit te spreken, iemand die niet bang is voor de grote giganten. En zijn technische kennis is echt enorm groot. Ik ben meer een pragmaticus. Wat zijn de eerstvolgende stappen? Wat gaan we dit jaar doen? Vlak voordat we met Weheat begonnen, zei Martijn al dat wij met Weheat in 2030 de grootste van Europa konden worden. Ik dacht: wow! En inmiddels ben ik er net zo van overtuigd.’’

