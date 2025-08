Met groenlicht voor scholen rekent Statieheld op 500 recycle-automaten en 5 miljoen euro omzet in 2026

Met 200 automaten in gebruik en een productie van 100 per maand mag Statieheld zijn recyclingmachines nu uitrollen op alle scholen vanaf het voortgezet onderwijs. Ceo Valerie van Zuijlen: „Het is de bevestiging dat we niet meer alleen pilots draaien, maar één van dé leveranciers van Nederland zijn.”

Een jaar geleden draaide Statieheld nog een proef met twintig recycle-automaten. Nu staan er al tweehonderd in het land en ligt de weg open naar honderden nieuwe plekken. Dankzij toestemming van Statiegeld Nederland mag de startup voortaan ook in het onderwijs aan de slag.

„Dit is het bewijs dat wat we doen echt werkt. We zijn niet meer zomaar een pilot, maar gewoon hofleverancier van Nederland”, zegt ceo Valerie van Zuijlen met een knipoog in gesprek met De Ondernemer.

De automaten staan inmiddels op uiteenlopende locaties: bij tankstations, sportclubs, winkelcentra en to-go shops. Die spreiding is volgens Van Zuijlen belangrijk om het systeem toegankelijk en zichtbaar te maken voor een breed publiek.

Groei naar 5 miljoen euro omzet

Dankzij groen licht van Statiegeld kan het jonge bedrijf nu écht verder groeien. Statieheld wil eind volgend jaar rond de vijfhonderd automaten in gebruik hebben. „We produceren nu honderd automaten per maand. Het aanbod is er, maar de vraag moet er ook zijn. De toestemming om scholen te bedienen helpt ons daarbij, zo werken we richting onze doelstelling”, aldus Van Zuijlen.

Statieheld legt de lat hoog. In 2026 mikt het bedrijf op een omzet tussen de 3 en 5 miljoen euro. „Die omzet is haalbaar nu we op alle middelbare scholen mogen staan. Die uitbreiding geeft ons de volumes die nodig zijn om dat waar te maken,” zegt Van Zuijlen.

Van pilot naar 200 slimme recycle-automaten

Volgens de nieuwste cijfers van Statiegeld Nederland werd in 2024 ruim 83 procent van de plastic flessen en 82 procent van de blikjes ingeleverd. „Met onze automaten willen we zorgen dat die percentages dichter bij de 90 procent komen”, zegt Van Zuijlen.

Om dat doel te halen moest Statieheld zich eerst bewijzen. De startup bouwde zelf een automaat als prototype en testte die op twintig locaties. „We hebben er toen zelf geld in gestopt om te laten zien dat het werkte. Van daaruit zijn we doorgegroeid naar vijftig, honderd en nu tweehonderd automaten”, vertelt Van Zuijlen. „Service stond vanaf dag één voorop: als er iets misging, stonden we er meteen. We bouwen niet zomaar apparaten, we willen een echte oplossing bieden voor het recyclingprobleem.”

Veel scholen denken bij statiegeldmachines nog steeds aan vieze automaten die snel stukgaan. Dat beeld wil Statieheld wegnemen. „Wij laten zien dat dat beeld achterhaald is”, zegt Van Zuijlen. „Onze machines zijn slim en bijna onderhoudsvrij. Op een universiteit hier in de buurt staat er al een jaar eentje waar je zelfs nog nooit een doekje door hebt hoeven halen.”

Rol van ceo als grootste uitdaging

Voor Van Zuijlen betekende de snelle groei ook een nieuwe rol: die van ceo, misschien wel de grootste uitdaging in haar leven tot nu toe. „Laat ik het zo zeggen: ik heb nog nooit in mijn leven iets van niets moeten maken en dan ook een team moeten aansturen”, zegt ze eerlijk.

Die rol blijkt een achtbaan. „Zo’n startup is voor ons allemaal spannend, het is echt een rollercoaster. Je hebt ups en downs. Je moet zowel kunnen zorgdragen als een soort van kapitein aan het schip zijn en zeggen: jongens, dit is de stip aan de horizon, hier gaan we naartoe. Ik doe er alles voor dat we hier gaan komen, maar heb ik jullie vertrouwen nodig. Als je team geen vertrouwen in je heeft, wordt het niks.”

Naast leiderschap vraagt het ondernemerschap om discipline. Op de vraag naar de belangrijkste lessen die ze in die korte tijd heeft geleerd, antwoordt ze dan ook resoluut: „Houd de vinger aan de pols. Ook wat betreft je administratie. Ik zou het niet willen missen om iedere zondag tóch even alles te doorlopen om te zien of de koers nog goed is, of het plaatje helemaal klopt. Als je dat zelf niet meer kunt bijhouden, dan loopt het van je af.”

Zo werken de automaten van Statieheld • Compacte zuil voor kleine flesjes en blikjes

• Slimme herkenning via AI en camera

• Direct statiegeld via Tikkie of donatie aan goed doel

• Capaciteit: 250 stuks per automaat

• Automatisch bericht bij volle automaat; transport via reguliere leveranciers

Ze stuurt Statieheld bewust aan met een platte structuur. ,,We zitten letterlijk met z’n allen rond de tafel: een engineer, een programmeur, iemand van de operatie, iemand van de informatie en iemand van de leads. Zo horen we direct van klanten hoe ze het ervaren en schakelen we meteen terug naar de engineers. We proberen alles echt als team op te lossen, als team te ervaren en als team te doen."

Van slimme aanpassingen naar duurzaam hergebruik

Doordat Statieheld alles zelf ontwikkelt, kan het bedrijf snel bijsturen. Toen scholen, de grootste markt van Statieheld, mobiele telefoons verboden en daarmee de QR-betaling van de machines onder druk kwam te staan, had het team razendsnel een alternatief: een bonnetje. „Ja, heb je een volledig digitaal ingericht product, moet je ineens razendsnel schakelen. We hebben in huis geëngineerd dat er nu dus ook een bonnetje uit kan rollen. Omdat we alles zelf doen, konden we dat meteen aanpassen.”

Ook de samenwerking met een sociale werkplaats helpt bij het opschalen. „Dat begon met stickers plakken op de automaten maar zij doen inmiddels de volledige assemblage. Ons team checkt alleen nog of alles werkt. Zo kunnen we flink door produceren.”

Valerie van Zuijlen, ceo van Statieheld. Foto: Friso Keuris

Voor Van Zuijlen gaat duurzaamheid hand in hand met het verdienmodel. „Naast dat ons product zelf duurzaam is, kijken we ook naar hoe we onze middelen opnieuw kunnen inzetten. Als een automaat kapot is bijvoorbeeld, halen we ‘m uit elkaar en gebruiken we de onderdelen weer. En duurzaamheid zit ook in mensen: ons team bestaat uit jonge engineers die zich hier ontwikkelen en zo klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt.”

Eigen app voor statiegeld

Na de zomer volgt de volgende stap in het succesverhaal van Statieheld: een eigen app. „Als je iets inlevert, dan kom je in de Statieheld-app. Daar spaar je je statiegeld op. Dan kun je bijvoorbeeld bij bepaalde winkels waar we automaten hebben staan, korting krijgen of gratis artikelen als je met je statiegeld betaalt.”

„Maar ook prijsacties voor de Statiehelden en locaties die het meeste inzamelen. Op deze manier wordt jouw statiegeld een nieuwe uitbetaalmethode. Dat stimuleert dat er nog meer wordt ingeleverd”, zegt Van Zuijlen.

Statieheld verkent België, Duitsland én Amerika

De ambities van Statieheld reiken verder dan alleen Nederland. Van Zuijlen onderzoekt met Statieheld actief mogelijkheden in buurlanden België en Duitsland én de Verenigde Staten. „Ik ben deels in Amerika opgegroeid en was er laatst voor een zakenreis. Daar hebben tien staten een statiegeldsysteem. Het voelt zo onnatuurlijk om daar een blikje gewoon weg te gooien. Dat triggert ons om te kijken wat er mogelijk is”, zegt ze.

„De Duitsers hebben natuurlijk ook statiegeld, maar dat is meer gericht op cash. België zit zelfs al op een inname-percentage van zo’n 97 procent, maar zoekt nog manieren om dat bijvoorbeeld op scholen te doen.

„Ik hoop dat wij daar als Statieheld een rol in kunnen spelen. Niet alleen om meer in te zamelen, maar ook om recycling echt onderdeel te maken van het dagelijks leven”, besluit Van Zuijlen.

Opschalen is geen probleem voor Statieheld.

