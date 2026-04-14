Gen Z’er Jarno (25) leeft om te ondernemen: ‘Zonder mijn werk valt er 90 procent weg’

Jarno Klijnsma (25) leeft niet naast zijn werk, hij ís zijn werk. De oprichter van Shortclips jaagt op groei, niet op status. Geen balans, wel focus. Achter de cijfers schuilt een verhaal over drang, discipline en beweging. „Als ik een paar dagen niks doe, voelt het alsof ik stilsta.”

Shortclips levert korte videocontent aan meer dan vijftig regionale en nationale bedrijven, met een duidelijke focus op het behalen van miljoenen views en het genereren van leads en nieuwe klanten. Opdrachtgevers zijn lovend over de Fries, die in korte tijd van zijn leven zijn werk heeft gemaakt.

Ondernemen is zijn leven

Er zijn jonge ondernemers die praten over balans, vrijheid en het leven naast het werk. Jarno Klijnsma hoort daar niet bij. Voor de nuchtere Fries is ondernemen geen onderdeel van zijn leven, het ís zijn leven. Hij is 25 jaar en werkt met een helder doel: binnen twee jaar een miljoen euro omzet draaien. Toch draait het niet om dat getal, zegt Jarno. Het gaat om beweging. „Ik kan niet stilzitten.”

Ik vroeg altijd: wat doe je voor werk? Hoe ben je hier gekomen? Ik wilde begrijpen hoe iets werkt en hoe iemand stappen zet Jarno Klijnsma Shortclips

Lang voordat er sprake was van ondernemerschap, stond er een jongen langs de weg in Amsterdam en Noordwijk. Twaalf jaar oud, camera in zijn hand, gefixeerd op auto’s die voorbijreden. Hij was vaak alleen, maar sprak met bestuurders en eigenaren. Hij observeerde, stelde vragen en legde alles vast. „Eén foto kon ik vier of vijf dagen editen. Het moest perfect zijn.”



Die drang naar perfectie is nooit verdwenen, alleen het onderwerp veranderde. Waar het eerst auto’s waren, zijn het nu video’s, campagnes en strategieën. De kern bleef hetzelfde: iets maken dat klopt, tot in detail. Geen half werk, geen snelle oplossingen, maar blijven sleutelen tot het resultaat precies goed voelt.



Nieuwsgierigheid als motor

De auto’s werden al snel een middel in plaats van een doel. Achter elk stuur zat iemand met een verhaal. Dat intrigeerde hem misschien nog wel meer. „Ik vroeg altijd: wat doe je voor werk? Hoe ben je hier gekomen? Ik wilde begrijpen hoe iets werkt en hoe iemand stappen zet.”



Via sociale media zag hij jonge ondernemers die hun eigen pad volgden. „Waarom zou ik dat niet kunnen?” Die gedachte zette alles in gang. Hij begon op zijn veertiende met posts op sociale media en draaide op zijn achttiende campagnes voor bedrijven. Jarno zag kansen en handelde direct. Niet wachten, maar doen. Niet twijfelen, maar testen. Die manier van werken vormt nog steeds de basis van hoe hij onderneemt.

Het moment zonder weg terug

School sloot al snel niet meer aan op zijn realiteit. Terwijl zijn bedrijf groeide, bleef de lesstof achter. Hij werkte aan zijn eigen projecten tijdens de les en buiten schooltijd. „Het frustreerde me. Ik had het gevoel dat ik werd afgeremd.”

Werken tot de avond en daarna nog een paar uur door. Tot tien uur, soms later. Zes dagen per week, vaak zeven Jarno Klijnsma Shortclips

Jarno besloot te stoppen met zijn studie Online Content Creator, zonder plan B en zonder vangnet. Hij zocht uit hoe hij zich kon uitschrijven en vertelde het thuis. „Nee, ik was niet bang. Het voelde niet als risico, maar als een logische stap vooruit.” Dat gebrek aan twijfel is opvallend. Waar anderen blijven hangen in scenario’s, kiest hij voor actie. Voor hem is stilstaan geen optie. Het is iets wat schuurt en energie kost.

Discipline zonder franje

Zijn dagen zijn strak ingericht en kennen weinig variatie. „Om zes uur gaat de wekker. Rond half acht zit ik op kantoor.” Werken tot de avond en daarna nog een paar uur door. Tot tien uur, soms later. Zes dagen per week, vaak zeven.”



Voor Jarno voelt dat niet als opoffering. „Als ik een paar dagen niks doe, voelt het alsof ik stilsta.” Rust is geen doel. Vakantie ook niet. Die discipline is geen truc of methode, maar een vanzelfsprekendheid. „Het is hoe ik leef. Doorwerken geeft energie, niet andersom.”

Als werk en identiteit samenvallen

De vraag wat er overblijft zonder zijn bedrijf, vindt hij lastig. Hij denkt even na voordat hij antwoord geeft. „Dan valt er denk ik 80 of 90 procent weg.” Hij heeft geen uitgesproken hobby’s, geen relatie en weinig privéstructuur. Alles draait om werk. „Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Alleen heb ik nog geen nieuwe hobby gevonden.” Voor hem voelt dat niet als gemis. Waar anderen zoeken naar balans, accepteert hij dat die er niet is. En misschien ook niet hoeft te zijn, zolang het goed voelt.



Liefde op afstand

Relaties spelen op dit moment geen rol in zijn leven. „Ik ben daar niet mee bezig”, zegt hij. Niet omdat hij het niet wil, maar omdat het afleidt. „Ik raak snel afgeleid. En dat wil ik niet.”



Het is een rationele benadering van iets wat vaak emotioneel is. Hij parkeert het onderwerp voor later. Als het komt, dan komt het. Maar actief zoeken doet hij niet. Toch kiest hij bij de vraag ‘alleen of samen’ zonder twijfel voor samen. Die behoefte is er wel degelijk, maar past nu nog niet binnen zijn focus en ritme.

De ambitie achter Shortclips

Shortclips ontstond vanuit één duidelijke missie: video’s maken die presteren. Wat begon als een passie groeide uit tot een sociale media agency dat merken helpt groeien met strategie, snelheid en resultaat. De focus ligt volledig op short-form content met impact. Meer bereik, meer volgers, meer aanvragen of conversies. Alles draait om resultaat. Geen losse creativiteit, maar doelgerichte content.



Zijn ervaring speelt daarin een grote rol. Doordat hij al jong begon met sociale media en campagnes draaide voor bedrijven, weet hij wat werkt. Niet vanuit theorie, maar vanuit praktijk.

De miljoen omzet als mijlpaal



De cijfers zijn concreet en groeien snel. 325.000 euro omzet vorig jaar. Dit jaar richting de zes ton. Daarna volgt de miljoen. Toch klinkt er weinig emotie in door als hij erover praat.



„Ik wil het gewoon aantikken”, zegt hij. Niet vanwege status, maar omdat het een meetpunt is. Groei is wat hem drijft. Niet het bedrag zelf, maar de beweging ernaartoe. En daarna? Dan gaat hij verder, want er is geen eindpunt, alleen een volgende stap.

Een rechte lijn vooruit

Wat hem onderscheidt, is het ontbreken van ruis. Geen zichtbare twijfel, geen uitgebreide analyse, geen alternatieve scenario’s. „Ik denk er niet zoveel over na.”



Misschien is dat precies waarom hij zo hard gaat. Hij blijft niet hangen, maar is altijd in beweging. Onder die focus zit nog steeds die jongen met een camera, nieuwsgierig en observerend. Alleen staat hij niet meer langs de zijlijn. Hij zit zelf achter het stuur.



