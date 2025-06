Piepjonge ondernemer Edwin (12) lanceert eigen bordspel: ‘Klanten uit Japan en VS’

De 12-jarige Edwin Wijngaard heeft een bordspel ontwikkeld dat programmeren vertaalt naar een offline ervaring: CODER.IO. Wat begon uit verveling met een stapel post-its, groeide uit tot een daadwerkelijk bordspel dat hij nu via Kickstarter over de hele wereld verspreidt.

Edwin kwam een kleine twee jaar geleden op het idee voor zijn bordspel toen zijn schermtijd werd beperkt door zijn ouders. „Ik zat heel veel op een scherm, dus moest ik stoppen van mijn ouders. Toen ben ik met tegenzin gaan knutselen”, vertelt hij. Omdat hij graag programmeert, besloot Edwin deze passie om te zetten in een fysiek spel.

Met CODER.IO maken spelers scripts door middel van kaarten. Elk script helpt een robotje om obstakels te overwinnen en de finish te bereiken. Het spel is veelzijdig opgezet. De zes verschillende levels veranderen iedere keer, omdat het spelbord telkens opnieuw wordt samengesteld uit losse kartonnen onderdelen die ver weg doen denken aan Kolonisten van Catan. Edwin vult aan: „De kaartjes kun je steeds schudden en de landkaart verander je bij elk level. Zo blijft het spel altijd anders.’’

Van post-its naar professioneel product

De eerste versie van CODER.IO was simpel en volledig handgemaakt. Edwin vertelt: „Ik gebruikte post-its en tekende alles zelf. Later hebben we een eerste prototype besteld met mijn tekeningen. Toen zijn we gaan testen en verder ontwikkelen.”

Edwin kreeg hulp van zijn familie bij het verfijnen en uitbreiden van het spel. Zijn zus Anna speelde hierin een belangrijke rol: ,,Edwin kwam ’s ochtends vroeg naar me toe en zei: ‘Anna, kijk, ik heb een spel gemaakt. Zullen we dit spelen?’ Vanaf dat moment hebben we samen gewerkt aan verbeteringen.”

Iedere kaart en afbeelding hebben we uitvoerig besproken. Edwin was er heel scherp op dat alles klopte Anna Wijngaard

Door het succes van het idee werd een illustrator aangetrokken om het spel een professionelere uitstraling te geven. „Iedere kaart en afbeelding hebben we uitvoerig besproken. Edwin was er heel scherp op dat alles klopte.”

Spelen én leren: een educatieve insteek

CODER.IO leert spelers de basisprincipes van programmeren zonder dat er schermen aan te pas komen. „Je maakt een script met kaartjes, waardoor je niet op een scherm hoeft te zitten om te gamen. Het spel is gebaseerd op dezelfde manier van denken die je nodig hebt bij programmeren. Je leert logisch nadenken en ook je ruimtelijk inzicht wordt beter.’’

De reacties zijn veelbelovend. „Kinderen vonden het heel uitdagend en wilden meer levels spelen’’, vertelt Edwin. Opvallend was het verschil in aanpak tussen jongere en oudere spelers. Anna: „Kinderen gaan meer experimenteren, terwijl volwassenen wat serieuzer spelen. Het grappige is dat veel volwassenen het lastiger vinden dan kinderen!’’

Anna (links) met Edwin bij de KVK. Foto: CODER.IO

Kickstarter-avontuur en de toekomst

Om CODER.IO op de markt te brengen, koos Edwin voor fundingplatform Kickstarter. „Mijn zus kwam met het idee,’’ zegt Edwin. Anna vult aan: „Het is een platform waar veel beginnende game-designers hun ideeën op presenteren. Het leek ons ideaal voor CODER.IO.’’

Het avontuur via Kickstarter bracht vooral logistieke uitdagingen met zich mee. „Er kwamen kopers vanuit de hele wereld, uit landen zoals Japan en de Verenigde Staten. Hoe organiseer je dat allemaal? Dat was best een hoofdpijndossier.”

Met drie dagen te gaan is de Kickstarter-campagne een spannende race tegen de klok. Het streefbeddrag is bijna binnen. „We staan nu op bijna 9.000 euro met 124 backers. Het is soms billenknijpen, maar we hopen dat het lukt,” zegt Edwin.

Ik heb alweer een prototype gemaakt voor een nieuw spel Edwin Wijngaard

Voor Edwin is dit project pas het begin. Wanneer hij wordt gevraagd naar toekomstplannen, antwoordt hij: ,,Ik heb alweer een prototype gemaakt voor een nieuw spel. Ik hoop dat we meer spellen kunnen maken in de toekomst. Maar nu eerst dit afmaken!’’

Na Kickstarter wil Edwin CODER.IO beschikbaar maken via verkoopplatforms zoals Bol.com en Amazon. Misschien ligt het straks wel in speelgoedwinkels. „Het zou fantastisch zijn als we CODER.IO in de schappen bij Intertoys zien liggen.’’

