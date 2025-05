Lees verder onder de advertentie

Het is Damian niet aan te horen. Maar tot voor acht jaar woonde hij nog in Slowakije met zijn moeder, broertje en zusje. Zijn vader? Die werkte als schilder veel in Nederland. „Hij was als vakman bijna altijd hier aan het werk. Nooit thuis. Daarom hebben we met ons gezin besloten om naar Nederland te emigreren.”

Familie Takač van Slowakije naar Geesteren

De familie Takač woonde eerst in Geesteren, bij Borculo, waar Damian naar de Kiezel en Keischool ging. „Daarna verhuisden we naar Neede en later naar Eibergen”, vertelt hij aan de Tubantia. Damian volgde met succes Nederlandse lessen in Winterswijk - hij spreekt de taal vlekkeloos - en ging daarna naar het Assink lyceum in Neede.

Boksen is passie van jonge ondernemer

„Ik boks al vanaf m’n 8ste, sport is echt mijn passie”, zegt hij. Damian koos daarom voor de mbo-opleiding Sport en Bewegen aan het ROC van Twente in Enschede. Hij zit bij de boksclub Twente „En ik was bijna elke dag bij sportschool Anytime in Neede te vinden. Ik train zelf veel en vind het leuk om ook anderen te helpen.”

Eigen sportschool Damian

Zo kwam Damian op het idee om zelf een sportstudio te openen. Sinds enkele weken is zijn hagelnieuwe bedrijf 1 op1 Fitness te vinden in Eibergen. „Nieuwe vloer, wanden, plafond, kleedkamer, douche en toilet. We hebben alles samen met mijn vader zelf ingericht”, vertelt hij trots.

De naam zegt het al: Damian begeleid mensen als personal trainer een-op-een bij het sporten. „Dat werkt veel beter. Veel mensen haken af in een fitness-studio omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Hier krijg je volledige en persoonlijke begeleiding, aandacht, tips en aanwijzingen.”

Daag klanten uit tot uiterste te gaan

Bovendien daagt Damian zijn klanten uit om tot het uiterste te gaan. „Als je alleen sport of in een sportstudio dan geef je eerder op. Ga je niet tot het gaatje. Hier daag ik mensen uit verder te gaan dan ze denken dat ze kunnen. Kom op! Nog drie keer. En dan doen ze het ook.”

De jonge ondernemer biedt verschillende trainingen en ook bokslessen en eventueel een dieetadvies. „Afvallen, aankomen, krachttraining, boksen, fitness. Alles is mogelijk. Je betaalt iets meer dan in een normale sportschool, maar je krijgt er intensieve, persoonlijke begeleiding voor terug. Dat is veel efficiënter.”

In principe werkt Damian een-op-een. „Maar ik geef ook duo-begeleiding. Als een echtpaar bijvoorbeeld samen wil trainen. Alleen voor kinderen kan ik in kleine groepen werken. Mijn klanten hebben alle leeftijden.”

Eigen baan opgegeven

Zijn sportstudio is in principe elke dag van 08.00 tot 22.00 uur geopend. „Ik ben er meestal alleen op afspraak tijdens de trainingen. Fitness-trainingen duren 1,5 uur, een bokstraining een uur. Ik kan zo denk ik maximaal acht mensen per dag persoonlijk trainen.”

Zijn baan in Borculo heeft hij inmiddels opgegeven. Damian wil zich als jonge ondernemer helemaal gaan focussen op zijn eigen bedrijf en daar zijn geld mee verdienen. „Ik heb niet voor niets een sportopleiding gedaan. En wat is er nu mooier om je geld te verdienen met iets wat je heel leuk vindt? Om van je passie je werk van te maken.”

Zijn abonnement bij de andere sportschool gaat hij opzeggen. „Geen tijd meer. Bovendien kan ik nu hier in m’n eigen bedrijf trainen. Wie kan dat nu op z’n werk? Mooi, toch?”

Damian in zijn nieuwe sportschool. Foto: Ingrid Sweers