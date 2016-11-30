Winkeliers rondom basiliek in Hulst verenigen zich

Ondernemers rond de basiliek in Hulst hebben zich verenigd in het collectief Rondje rond de Kerk. De winkeliers willen op die manier het gebied, dat vroeger hét winkelgebied van de stad was, meer in de picture krijgen. Dat meldt de PZC.

Rond de kerk bevinden zich ruim twintig winkels. Ze worden echter vaak overgeslagen door het winkelend publiek omdat de winkels niet op de gebruikelijke looproute Gentsestraat-Steenstraat liggen.

Winkelacties

De ondernemers van Rondje rond de Kerk presenteren zich op 9 december tijdens de Xmas Shoppingnight, de opvolger van de geflopte kerstmarkt in het centrum van Hulst. Monique de Bruijn benadrukt namens de ondernemers dat Rondje rond de Kerk géén nieuwe ondernemersvereniging is, maar een collectief dat samen acties organiseert zodat de winkels meer aandacht krijgen. "Het zou kunnen dat we dat in de toekomst tijdens grote evenementen als de Vestingdagen weer doen."

Een stempelkaart behoort tot die acties. In elke zaak kunnen bezoekers een stempel krijgen. Bij een volle kaart maken bezoekers kans op een cadeaubon. Ook wordt ingehaakt op de Walk of Hope van stichting Máscura.