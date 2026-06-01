Omstreden ‘fatbike-koning’ leent miljoenen van ING om fors uit te breiden: ‘Drie of vier keer groter groeien’

Slecht imago of niet, ING gelooft in ‘fatbike-koning’ La Souris. Met 6,5 miljoen euro aan groeikapitaal van de bank trekt het Achterhoekse bedrijf naar Duitsland, België en verder. En de ambities zijn groot. „De zon schijnt weer voor ons bedrijf. We laten keer op keer zien dat we doorschakelen naar andere vormen van mobiliteit.”

De bomen groeien tot in de hemel nu ING miljoenen investeert in het bedrijf. Voor eigenaar Armando Muis betekent dat dat hij kan uitbreiden, schrijft De Gelderlander. België krijgt meer winkels en ook in Duitsland zijn plannen. Het eigen land blijft niet achter. Hier komen er ook winkels bij, opvallend grote winkels.



Grote ‘La Souris-bakken’ in Amsterdam en Rotterdam

La Souris wil groeien. In aantal winkels, maar ook in het assortiment. In 2008 startte het bedrijf met scooters. „Uit nood zijn we later in de fatbikes gestapt, maar onze visie is nu dat we het heel breed willen doen. Dat is als ondernemer belangrijk.” „We willen niet meer afhankelijk zijn van fatbikes”, aldus Armando.

“ Vorig jaar was 87 procent van onze verkoop fatbikes, nu is dat nog maar 60 procent ” Armando Muis

Het bedrijf gebruikt het groeikapitaal om meer scootmobielen, skinnybikes (een fatbike met smalle banden), stepjes en andere vormen van mobiliteit te verkopen. Armando denkt zelfs dat zijn bedrijf de komende jaren ‘drie tot vier keer’ groter kan worden, ook door nieuwe winkels te openen.



‘Grotere bakken’, noemt Armando ze. „Bijvoorbeeld locaties waar Carpetright, een failliete meubelzaak, eerder zat. Gebouwen van 600 tot 800 vierkante meter om het hele assortiment uit te stallen. In Amsterdam is al een tweede winkel, die in Rotterdam opent deze zomer.”



In België groeit La Souris naar acht winkels. En het bedrijf start ook in Duitsland. „Eerst alleen online, daarna willen we winkels in steden als Düsseldorf en Essen. Waar maar interesse is.” De ING overtuigen om te investeren, was voor Armando vanwege het imago van La Souris wel een opgave.

‘Steeds meer ouderen lopen La Souris binnen’

Tim Hofman van het onlineplatform BOOS! nam La Souris onder de loep. Daarna had Justitie het bedrijf van Armando op de korrel: er werden meer dan duizend fatbikes in beslag genomen. Uiteindelijk kwam de zaak niet bij de rechter. Armando stond wel een tijd stil.



„Door al die ophef waren financiers terughoudend, dat remde ons af”, zegt Armando. Bij de ING moest hij nu aantonen dat zijn bedrijf meer is dan die fatbikes die binnensteden onveilig maken. „Vorig jaar was 87 procent van onze verkoop fatbikes, nu is dat nog maar 60 procent”, reageert Armando.



Hoe dat komt? „Bij gewone e-bikes zien we nu de grootste groei, maar ook bijvoorbeeld scootmobielen. Er lopen steeds meer ouderen de La Souris-winkels binnen. Ik denk dat we over een aantal maanden meer andere producten verkopen, dan fatbikes.”



De ING is in ieder geval overtuigd. „De zon schijnt weer voor ons bedrijf. We laten keer op keer zien dat we doorschakelen naar andere vormen van mobiliteit.”



Dit artikel is geschreven door Jasper Hazelaar voor De Gelderlander.