Van beschuldigingen naar recordomzet: ‘Het leek wel of mijn kop eraf moest, zo voelde het echt’

Opeens stappen medewerkers van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het hoofdkantoor van La Souris binnen, schrijft het AD. Er wordt een meterslang politielint gespannen rondom 1.100 fatbikes. De fietsen worden vastgezet voor verder onderzoek, omdat ze te veel vermogen zouden hebben en dus illegaal zouden zijn. Nu, meer dan een halfjaar later, wordt Muis niet vervolgd en zijn de politielinten weg uit zijn opslagruimte. Na een nieuwe keuring blijken de fatbikes wel te voldoen aan de eisen.

De gevolgen zijn volgens Muis groot wanneer in juli 2024 het strafrechtelijk onderzoek wordt aangekondigd vanwege die vermeende verkoop van illegale fatbikes. La Souris verliest volgens Muis in twee maanden tijd de helft van de omzet na de beslaglegging: „Omdat ik de voorraad niet kon verkopen.”

‘Hij heeft zijn views gehad, ik weer mijn handel’

Media berichten volop over zijn mogelijke straf. Influencer Tim Hofman brengt als eerste het nieuws naar buiten dat Muis en La Souris worden verdacht van het verkopen van illegale fatbikes. Voor zijn online-programma BOOS komt hij onaangekondigd op bezoek in het hoofdkantoor in Doetinchem.

Als je met een verdenking in de media komt, ben je in Nederland eigenlijk al veroordeeld Armando Muis La Souris

„Als je met een verdenking in de media komt, ben je in Nederland eigenlijk al veroordeeld. Wat ik jammer vind, is dat je Hofman niet ziet nu er een uitkomst is. Hij heeft over de hele zaak gepost, maar nu hoor je hem niet. Dat is toch geen journalistiek? Hij kan zelfs nog een gratis fatbike van me krijgen.”

Muis zucht: „Het draait om de views. Fatbikes waren in het nieuws, dus moest hij er wat mee doen. Maar weet je, als ik Tim Hofman nu tegenkom, kan ik alleen maar lachen. Hij heeft zijn views gehad, ik weer mijn handel. Prima toch?”

BOOS-presentator Tim Hofman. Foto: Brunopress/AD.

Overheidsinspecties en fors omzetverlies voor de fatbikeondernemer

Maar de problemen voor Muis gaan verder dan de publieke opinie. „Ik kwam opeens bij overheidsorganen in beeld, ik heb elke instantie over de vloer gehad. De Arbeidsinspectie, milieudiensten, de gemeente. Noem het maar op. Je zou het los van elkaar kunnen zien, maar het is wel bijzonder.”

De organisaties bevestigen dat ze inderdaad langs zijn geweest op het hoofdkantoor, om uiteenlopende redenen. Zo ging het onder meer om een controle op brandveiligheid. Van een gecoördineerde actie tussen verschillende diensten is geen sprake, zeggen de woordvoerders.

Banken doen steeds meer navraag en onderzoek; je krijgt een rood vlaggetje bij je naam Armando Muis La Souris

Muis moet zich verantwoorden bij een auditeur. Het verzekeren van bedrijfsbusjes van La Souris wordt moeilijker. „Banken doen steeds meer navraag en onderzoek; je krijgt een rood vlaggetje bij je naam.”

Door het forse omzetverlies en de andere problemen maakt Muis zich zorgen over het voortbestaan. „Financieel heeft het pijn gedaan, het had heel anders af kunnen lopen. Ze hebben 1.100 fatbikes vastgezet, hè? Dat is voor mij ook veel geld.” Hij kan zijn andere voorraad wel verkopen en een vriend wil garant staan, maar toch vreet het aan de ondernemer.

‘Het leek wel of mijn kop eraf moest’

„Je bent druk met accountants, met media, met jezelf juridisch verdedigen. Dat moest ik allemaal doen, in plaats van waar ik goed in ben: ondernemen. Ik heb drie maanden lang rugpijn gehad van de stress, dat heb ik nooit eerder gehad.” Pas als hij zijn klaagschrift indient en duidelijk wordt dat er onafhankelijk onderzoek komt in een Duits laboratorium, vindt hij wat rust. „Dat was in januari. En nu is het pas duidelijk geworden.”

Het voelde alsof ik geen enkele controle meer had Armando Muis La Souris

„Ik heb me echt afgevraagd wanneer het op zou houden, het voelde zo onrechtvaardig. Het heeft mij ook aan het denken gezet: wil ik nog wel ondernemen? Het voelde alsof ik geen enkele controle meer had. Uiteraard zijn er voor de Inspectie Leefomgeving en Transport en het OM redenen geweest, anders doen ze dit niet. Ik snap het maatschappelijk belang met al die kinderen op fatbikes. Maar het leek wel of mijn kop eraf moest, zo voelde het echt.”

La Souris draait recordomzet

Maar het OM vervolgt Muis niet verder. Er zijn garanties gegeven zodat het vermogen van de fatbikes niet hoger kan zijn dan 250 watt. „We doen niks anders dan ervoor”, aldus Muis. De verzegelde fatbikes gaan binnenkort in de verkoop, zegt Muis, die benadrukt dat ze niet op te voeren zijn. Tenminste, niet als je geen onderdelen vervangt.

La Souris draait ondertussen beter dan ooit, beweert Muis. De derde winkel in België, de 25ste in totaal, is geopend. „En recent hebben we de beste dag ooit gedraaid. Vorige maand zijn we voor het eerst over de zesduizend verkochte fatbikes heen gegaan. We breken op alle fronten records.”

Ik denk dat er met name veel 60-plussers zijn die zich nu ergeren aan fatbikes, die blindelings de koppen van media volgen en napraten Armando Muis La Souris

„Weet je, ik wil gewoon ondernemen. Ik snap dat mensen een bepaald beeld van mij hebben. Zeker in de Achterhoek, ik heb een behoorlijk verleden met een veroordeling na een roofoverval. En dan zien ze me weer in een dikke auto rondrijden, die branieschopper. Voor mij is die veroordeling juist een leermoment geweest. Mensen die mij kennen en spreken, weten dat ik helemaal niet zo ben. Die andere kant van mijzelf wil ik graag laten zien.”

Ondertussen blijven klanten regelmatig kritisch, blijkt uit reviews op internet. „Ik denk dat er met name veel 60-plussers zijn die zich nu ergeren aan fatbikes, die blindelings de koppen van media volgen en napraten. Ze kijken mij er als persoon en als ondernemer op aan, maar ik spring op trends in. Als er iets anders populair wordt, spring ik daarop in. Ik wil gewoon geld verdienen.”

Toezicht nu weer bij inspectiediensten

Onlineplatform BOOS van BNN/VARA bracht het nieuws van het strafrechtelijk onderzoek naar buiten. Tot onvrede van Muis blijft het stil nu het oordeel er is „Dat we nog niet gepubliceerd hebben, betekent uiteraard niet dat we dat niet alsnog gaan doen”, reageert Jens van Pieterson, redacteur bij BOOS. „Wat Armando Muis vindt, is daarbij niet de belangrijkste leidraad.” Of Tim Hofman binnenkort weer in Doetinchem op de stoep staat, kan hij niet aangeven: „Mochten we in de toekomst meer gaan publiceren over La Souris, dan zie je dat vanzelf verschijnen.”

Dat we nog niet gepubliceerd hebben, betekent uiteraard niet dat we dat niet alsnog gaan doen Jens van Pieterson BOOS

Omdat het Openbaar Ministerie (OM) geen reden ziet Muis of La Souris te vervolgen, is het toezicht weer terug bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. „Deze toezichthouders hebben voldoende mogelijkheden om – waar nodig – op te treden in het belang van de veiligheid van de consument”, aldus het OM. ILT laat desgevraagd weten geen onderzoek te hebben lopen tegen Muis of La Souris. NVWA wil geen uitspraken doen over eventuele lopende onderzoeken, omdat zij geen bedrijfsspecifieke informatie delen.

