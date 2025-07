Lokaal fatbikeverbod krijgt staartje: ‘Ik betaal de boete, zie je in de rechtszaal’

Lees verder onder de advertentie

De grootste fatbikeverkoper van Nederland steekt zijn verbazing niet onder stoelen of banken. Dat Enschede als eerste stad een fatbikeverbod in het centrum wil invoeren, noemt Armando Muis (34) ‘symboolpolitiek van de bovenste plank’.

„Ik kreeg deze week een sterk déjà vu-gevoel”, zegt de ondernemer, die winkels verspreid door Nederland heeft. „Was de Tweede Kamer hier vorig jaar niet al eindeloos mee aan het worstelen?”

Gemeenteraad wil door fatbikeverbod af van ‘scooters vermomd als fietsen’

Zijn punt: een fatbike ís gewoon een e-bike. „Er zijn ook e-bakfietsen met dikke banden en nieuwe trendy familybikes met een robuuste look. Juridisch is het verschil niet hard te maken. Dat heeft Den Haag al geconcludeerd. En nu denkt een lokale VVD-fractie dat wel even te regelen via de apv? Volgens mij is dat nog niet eens goed onderzocht.”

Het voorstel dat dinsdagavond aangenomen is door de gemeenteraad, verbiedt fatbikes in het winkel- en horecagebied van de Enschedese binnenstad. De reden is de overlast door jongeren die bellend, append en met oortjes in door de stad scheuren.

Armando Muis van La Souris, op het hoofdkantroo. Foto: Jan Ruland van den Brink/AD.

„Scooters vermomd als fietsen”, noemt VVD-fractievoorzitter Rachel Denneboom ze. Wethouder Marc Teutelink mag het plan nu verder gaan uitwerken, al noemt hij de haalbaarheid ervan in een eerste reactie ‘een heel moeilijk verhaal’.

Toch zijn er ook voorbeelden waarin gemeenten het via de algemene plaatselijke verordening (apv) wél lukte om lokale regels in te stellen. Zo hield het in 2017 ingevoerde bierfietsverbod in Amsterdam stand voor de rechter.

Fatshaming op twee wielen

La Souris is met 25 winkels de grootste fatbikeketen van Nederland. Muis, 34 en inmiddels fatbikemiljonair, praat met flair, maar niet zonder inhoud. De maatregel noemt hij ‘een discriminatie van voertuigen’.

Volgens Muis ligt het probleem niet bij de fiets, maar bij het gedrag. „Ook op fietsen met dunne banden kun je asociaal rijden. Je straft nu niet het gedrag, maar het uiterlijk. Dat is gewoon fatshaming op wielen.”

Negatief imago van fatbike is doorgeschoten

Het negatieve imago van de fatbike is volgens Muis totaal doorgeschoten. „Ik breng m’n kinderen ermee naar school. Het is allang niet meer één type mens dat erop rijdt. Frans Bauer rijdt erop, Katja Schuurman, Robert Doornbos. Ga je die ook ‘tokkie’ noemen?”

Wat Muis betreft mag het verbod van kracht worden. Dan zien ze elkaar in de rechtszaal. „Ik kijk uit naar de eerste boete. Als blijkt dat e-bikes wel mogen en fatbikes niet, dan betaal ik de boete én de rechtszaak. Niet om dwars te liggen, maar om duidelijk te maken dat dit juridisch niet houdbaar is.”

Alternatief plan

De 34-jarige ondernemer, die onlangs nog werd vrijgepleit in een zaak rond ‘foute fatbikes’, erkent de zorgen over verkeersveiligheid. Maar volgens hem is er een veel zinvoller oplossing: „Verlaag de maximumsnelheid van álle e-bikes naar 18 kilometer per uur.”

„Dan pak je het echte probleem aan, de snelheid. En je helpt er ouderen én jongeren mee. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meeste ongelukken met e-bikes gebeuren met ouderen en niet met pubers op fatbikes.”

Hij vindt het opmerkelijk dat een gewone fiets gemiddeld 18 kilometer per uur rijdt, maar e-bikes tot 25 mogen. „Dat verschil is vragen om ongelukken.”

Volgens Muis ligt de werkelijke uitdaging bij opgevoerde e-bikes. En daar helpt een verbod niet tegen. „Het opvoeren gebeurt minder dan vroeger, dat weet ik zeker. Maar jongeren die vroeger hun scooter sneller maakten, sleutelen nu aan fietsen. Die groep blijft altijd bestaan. Daar moet je op handhaven, niet een complete fietssoort uitbannen.”

Fatbikes winnen aan populariteit, ondanks de discussie

La Souris, marktleider in fatbikes, ziet de verkoopcijfers blijven stijgen. De discussie rond verboden lijkt geen invloed te hebben op de vraag. „Sinds het nieuws over een mogelijk lokaal verbod op fatbikes kwam, zagen we onze verkoopcijfers omhoogschieten. Gisteren draaiden we een absolute topdag. Mensen lijken minder angst te hebben voor restricties dan verwacht”, zegt Armando Muis, eigenaar van het bedrijf.

La Souris verkoopt jaarlijks 50.000 fatbikes in Nederland, wat goed is voor de helft van de markt. Volgens Muis rijden er inmiddels zo’n 300.000 fatbikes door Nederland. „En ze breiden hun aanwezigheid uit buiten Nederland: je ziet ze overal opduiken, in België, Duitsland, Parijs, Milaan. De comfortabele rijervaring, grip bij regen of sneeuw en hun veiligheid maken deze fietssoort aantrekkelijk.”

