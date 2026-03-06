Aantal zakelijke lease-auto’s omhoog, maar ondernemers leasen steeds minder bestelwagens

Het Nederlandse autoleasepark telde eind 2025 in totaal 1.371.900 personenauto’s en bestelwagens. Dat zijn er 13.800 meer dan een jaar eerder. Daarmee stabiliseert de markt na jaren van hogere groeicijfers.

Het Nederlandse autoleasepark stabiliseert na jaren van sterke groei. Tegelijkertijd zet een duidelijke trend door: de elektrificatie van zakelijke leaseauto’s versnelt, terwijl deze ontwikkeling bij particuliere rijders juist afremt.

Voor ondernemers in het mkb die auto’s en bestelwagens leasen betekent dat een markt in transitie, met nieuwe kansen maar ook toenemende onzekerheid.

Groei leasepark vlakt af

Sinds 2020 groeide het totale leasepark in Nederland met circa 20 procent. In 2025 vlakt die groei echter af. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie VNA.

Het aantal zakelijke personenauto’s in lease steeg in 2025 nog wel licht met 1,6 procent tot 873.500 voertuigen. Private lease daalde juist met 2,5 procent naar 241.800 auto’s. Ook het aantal leasebestelwagens nam af: het bestelwagenpark kromp met 1,5 procent tot 256.600 voertuigen.

Voor veel mkb-ondernemers worden investeringsbeslissingen rond mobiliteit complexer brancheorganisatie VNA

Volgens de sector heeft dat meerdere oorzaken. Zo verviel de bpm-vrijstelling voor ondernemers op nieuwe bestelwagens en zorgde een sterke instroom van dieselbestelwagens in 2024 voor een tijdelijke piek, waarna de markt in 2025 stabiliseerde.

Voor veel mkb-ondernemers betekent dit dat investeringsbeslissingen rond mobiliteit complexer worden. De kostenstructuur van bestelwagens verandert en de overstap naar elektrisch rijden vraagt vaak om aanvullende investeringen in laadvoorzieningen en planning.

Elektrische leaseauto’s domineren nieuw aanbod

Binnen de zakelijke leasemarkt groeit het aandeel elektrische auto’s juist snel. In 2025 was 57 procent van alle nieuw geregistreerde zakelijke leasepersonenauto’s volledig elektrisch. In 2024 lag dat aandeel nog op 48,2 procent.

Een belangrijke factor was de verwachting dat fiscale voordelen, zoals de lagere bijtelling voor elektrische auto’s, na 2025 zouden veranderen. Daardoor kozen veel bedrijven ervoor om nog vóór 2026 een elektrische leaseauto te bestellen.

Volgens Renate Hemerik, voorzitter van VNA, heeft de zakelijke markt de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. „De zakelijke markt heeft haar verantwoordelijkheid genomen en fors ingezet op elektrisch rijden,” stelt zij. „Maar die ontwikkeling is geen vanzelfsprekendheid. Die moet wel gekoesterd worden.”

Zonder een sterke leasemarkt zou de verduurzaming van het wagenpark aanzienlijk langzamer verlopen Renate Hemerik voorzitter VNA

Leasemarkt als motor van verduurzaming

De leasemarkt speelt een sleutelrol in de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark. In 2025 was meer dan de helft van alle nieuwe elektrische auto’s in Nederland een leaseauto. Voor ondernemers kan leasing de overstap naar elektrisch rijden aantrekkelijker maken.

Door schaalgrootte, expertise en risicomanagement kunnen leasemaatschappijen risico’s rond restwaarde, technologische ontwikkelingen en onderhoud beter opvangen. Daarnaast zorgt lease voor een belangrijke doorstroom naar de tweedehandsmarkt.

Elektrische auto’s die eerst enkele jaren zakelijk worden gereden, komen later beschikbaar voor particulieren. Volgens Hemerik is die rol essentieel: zonder een sterke leasemarkt zou de verduurzaming van het wagenpark aanzienlijk langzamer verlopen.