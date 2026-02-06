Nieuwe regels, nieuwe busjes: elektrisch rukt op en China klopt nadrukkelijk aan de poort

Wie vandaag een bestelwagen nodig heeft, krijgt veel meer keuze dan een paar jaar geleden – en dat aanbod wordt de komende tijd alleen maar groter. Door nieuwe fiscale regels, emissiezones in steden en de opkomst van elektrische modellen uit China verschuift de markt in rap tempo.

Lees verder onder de advertentie

Er gebeurde de laatste tijd heel veel op het gebied van bestelwagens. En er komt nog veel meer aan. Per 1 juli 2026 gaat namelijk de vrachtwagenheffing van start die geldt voor voertuigen met een technische maximum massa van 3.500 kilo. Daar vallen dus ook zwaardere bestelbussen onder. Elektrische vracht- en bestelwagens tot en met 4.250 kilo zijn hier echter van vrijgesteld.

Prijsverschil diesel- en elektromotor

Verder kwam per 1 januari 2025 de bpm-vrijstelling op nieuwe bedrijfswagens met verbrandingsmotor te vervallen, waardoor deze flink duurder werden in aanschaf. Doel was om het prijsverschil tussen een bedrijfswagen met dieselmotor en die met een elektromotor te verkleinen.

De maatregel was een jaar eerder al aangekondigd en de effecten waren enorm. Om van het bpm-voordeel te profiteren kochten veel ondernemers in 2024 nog snel een nieuwe bedrijfswagen. Dat was terug te zien in de verkopen: in 2024 werden er liefst 130.204 busjes op kenteken gezet.



Lees ook: Elektrische auto’s domineren zakelijke leasemarkt: dit zijn de meest populaire modellen

Lees verder onder de advertentie

Verschuiving naar elektrisch

Die run op bmp-vrije bedrijfswagens moest zijn invloed hebben op de verkopen in 2025. Nu de cijfers bekend zijn, blijkt dat ook. Vorig jaar werden er 84 procent minder bestelwagens verkocht dan in 2024.

Invloed van zero-emissiezones

Slechts iets meer dan 20.000 exemplaren vonden afgelopen jaar een nieuwe eigenaar. Het overgrote deel daarvan had een elektrische of hybride aandrijflijn. Niet zo vreemd nu steeds meer steden een emissievrije zone invoeren. Inmiddels hebben 18 gemeenten en Schiphol zo’n zero-emissiezone ingevoerd en nog negen andere gemeenten zijn daarmee bezig.

Door al die zero-emissiezones in diverse binnensteden is een elektrisch aangedreven bedrijfswagen een must. Het aanbod daarvan is bij de bekende Europese merken de laatste jaren enorm toegenomen. Veelal draait het om bestaande modellen die van een elektrische aandrijflijn zijn voorzien.

Lees verder onder de advertentie

Renault | Cockpit Renault Trafic

Renault en Kia

De technische ontwikkeling gaat echter heel snel. Zo hebben Renault en Kia inmiddels modellen die vanaf de basis als elektrisch voertuig zijn ontworpen. Het accupakket zit hierbij in de vloer verwerkt en de elektromotor zit laag tussen de voorwielen.

Renault heeft drie varianten voorgesteld: de Trafic, de Goulette en de Estafette. De laatste twee laten nog even op zich wachten maar de Trafic E-Tech electric is inmiddels te bestellen. Bij Kia staat de moderne PV5 Cargo in de prijslijst.



Lees ook: Mkb-ondernemers worstelen met zero-emissie: overstap naar elektrische bestelauto’s stokt

Lees verder onder de advertentie

Aanbod uit China

Net als bij de personenauto’s weten Chinese fabrikanten eveneens de markt voor bedrijfswagens te vinden. Zo is het merk Maxus al enige jaren in ons land te koop via de Van Mossel dealergroep en iets recenter meldde Farizon zich op de Nederlandse markt. Beide merken hebben een aanbod aan alleen elektrisch aangedreven bestelbussen in diverse formaten. Daarnaast timmert BYD niet alleen aan de weg met hun personenauto’s maar is er ook aanbod aan elektrische bedrijfswagens en lichte vrachtwagens.

Chinese elektrische bestelbussen

Vorig jaar toonden nog eens drie nieuwe Chinese fabrikanten hun elektrische bestelbus op een Belgische vakbeurs. Het gaat hierbij om de strak gelijnde King Long Merry Van, de Gecko van busfabrikant Golden Dragon en de Skyworth Hongtu.

Wat opvalt bij alle drie de nieuwkomers is dat ze ontwikkeld zijn op een modern elektrisch platform met maximale ruimte voor lading. Verder maken ze qua bouwkwaliteit en afwerking een heel degelijke indruk. De actieradius bedraagt, afhankelijk van het gekozen accupakket, tot 450 kilometer. Daarnaast zijn ze voorzien van alle moderne veiligheidssystemen en bieden ze mogelijkheden tot snelladen. De introductie staat gepland voor 2027.

Lees verder onder de advertentie

Kansen en risico’s voor ondernemers

Voor ondernemers is de keuze straks groot, maar de belangrijkste vraag wordt: kan ik erop vertrouwen? Naast prijs en actieradius telt vooral het servicenetwerk, want een bus die stil staat kost altijd geld.



Europese merken scoren daar nog voordeel. Nieuwe Chinese merken moeten dat netwerk eerst nog opbouwen. Wie binnenkort elektrisch wil gaan rijden, heeft meer opties dan ooit. De combinatie van fiscale prikkels, milieuzones en nieuw aanbod maakt dat de overgang naar elektrisch niet meer ‘of’, maar vooral ‘wanneer’ is. En voor wie goed timet, valt er financieel veel te winnen.



Lees ook: 85.000 waarschuwingen en 30.000 boetes: ondernemers hebben moeite met aanpassen aan zero-emissiezones