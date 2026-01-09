Elektrische auto’s domineren zakelijke leasemarkt: dit zijn de meest populaire modellen

Elektrische auto's domineren de zakelijke leasemarkt. Dat blijkt uit data van Athlon Nederland van 2025. De leasemaatschappij deelt de top 10 populairste leaseauto's van 2025.

De top 10 populairste zakelijke leaseauto's van 2025 is volledig elektrisch. Bij de key-accountklanten (met wagenparken van tussen de 15 en 200 auto's) is inmiddels 60 procent van de nieuw bestelde auto's een elektrische. Bij grote corporate bedrijven is dit zelfs nog hoger: 83 procent. Wat verder opvalt, is dat Škoda na twee jaar Tesla van de troon stoot als populairste zakelijke leaseauto.

Zakelijke leaserijders omarmen elektrisch

Zakelijke leaserijders van Athlon kiezen massaal voor elektrisch. Hoewel Tesla gewild blijft met twee modellen in de top 3, heeft het na twee jaar de koppositie moeten afstaan aan Škoda. De Škoda Elroq is nieuw en meteen het populairst onder Athlon-leaserijders. De titel 'Beste Nieuwkomer' bij de Zakenauto van het Jaar-verkiezing 2025 heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen.

Top 10 populairste zakelijke leaseauto’s 2025:

1 Škoda Elroq 2 Tesla Model Y 3 Tesla Model 3 4 Kia EV3 5 Volvo EX30 6 Volvo EX40 7 Audi Q4 e-tron 8 Renault Scenic E-Tech 9 Audi A6 e-tron 10 Škoda Enyaq iV

Brandstofauto's vallen buiten de top 10. De populairste brandstofpersonenauto staat op plaats 13: de Škoda Kodiaq. Verder volgen de Kia Picanto op plaats 16 en de Volkswagen Tayron op plaats 18.

Het goede nieuws is dat eind 2025 bekend geworden is dat toch ook in 2026 én 2027 de bijtelling voor elektrische auto’s lager blijft dan voor brandstofauto’s Niels van den Hoogen Athlon

Elektrisch als voordelige keuze

In 2025 is veel te doen geweest om elektrisch rijden en het mogelijke wegvallen van de fiscale voordelen. Niels van den Hoogen, commercieel directeur bij Athlon: „De boodschap in 2025 was duidelijk: kies dit jaar voor elektrisch en profiteer nog van lage bijtelling! Dat hebben we gemerkt.’’

Van den Hoogen: „Het goede nieuws is dat eind 2025 bekend geworden is dat toch ook in 2026 én 2027 de bijtelling voor elektrische auto’s lager blijft dan voor brandstofauto’s. Daartegenover staat dat de kosten voor niet-duurzame vervoersmiddelen juist toenemen de komende jaren, bijvoorbeeld met de pseudo-eindheffing voor nieuwe brandstofauto’s per 1 januari 2027. Onze conclusie is dan ook: elektrisch rijden is echt de voordelige keuze.”

Als het gaat om de zakelijke leasemarkt, kunnen we echt niet meer om elektrisch rijden heen Niels van den Hoogen Athlon

Belastingvoordelen voor ondernemers

Dat komt overigens niet alleen door deze belastingvoordelen, vervolgt Van den Hoogen. „Het is belangrijk om niet alleen naar de aanschafprijs van een auto te kijken, maar naar het totale financiële plaatje over de hele gebruiksperiode, oftewel de Total Cost of Ownership (TCO). Dan komt een elektrische auto in veel gevallen onderaan de streep op een lagere prijs uit dan een brandstofauto.”

Dat de top 10 populairste zakelijke leaseauto's volledig elektrisch is, verbaast Van den Hoogen dan ook niet. „Als het gaat om de zakelijke leasemarkt, kunnen we echt niet meer om elektrisch rijden heen. De markt wordt niet alleen groter, maar ook meer divers. Als we kijken naar de prijsklasse tot 35.000 euro is het aanbod in korte tijd meer dan verdubbeld. Compacte elektrische auto's, zoals de Škoda Elroq, Kia EV3 en Renault Scenic, winnen snel terrein. Het aanbod elektrisch is groter en ook beter betaalbaar."