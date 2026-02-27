Op de werkvloer spelen sociale relaties een belangrijke rol. Driekwart van de twintigers beschouwt één of meerdere collega’s als vrienden. Tegelijkertijd kunnen we ons ook flink ergeren aan collega’s: constant klagen is voor ruim een kwart van de werkenden de grootste sfeerbederver.

Driekwart van jonge werknemers beschouwt collega’s als vrienden, maar er zijn zeker ook frustraties

De mate waarin werknemers bevriend zijn met collega’s verschilt per leeftijdsgroep. Waar bij zestigplussers bijna tweederde aangeeft één of meerdere collega’s als vrienden te zien, loopt dit aandeel bij twintigers (18-29 jaar) op tot bijna driekwart. Dat blijkt uit representatief onderzoek van carrièreplatform Cvster onder 1.325 respondenten.

Deze jongste groep deelt ook vaker hun privéleven: zij volgen hun collega’s aanzienlijk vaker op social media dan oudere werknemers. Van de totale beroepsbevolking houdt echter bijna een derde de digitale deur naar social media resoluut gesloten voor collega’s.

Negativiteit en inefficiëntie grootste irritaties

Naast vriendschap brengt de werkvloer ook frustraties met zich mee. Een negatieve houding en constant geklaag worden door ruim een kwart van de Nederlanders aangewezen als de grootste ergernis op het werk. Vrouwen ergeren zich daarnaast vooral aan geroddel op de werkvloer, terwijl mannen hun geduld vaker verliezen bij onnodige meetings.

De impact van werkplezier op retentie

Uit eerder onderzoek van Cvster naar sollicitatiegedrag bleek dat het verlangen naar meer werkplezier voor ruim een kwart van de Nederlanders de directe aanleiding is om naar een andere baan uit te kijken. Dit argument weegt daarmee zwaarder dan bijvoorbeeld een betere werk-privébalans of meer doorgroeimogelijkheden.

„De resultaten tonen aan dat het sociale element voor veel Nederlanders een niet te onderschatten onderdeel van hun werkdag is”, aldus een woordvoerder van Cvster.nl.

„Werkgevers zouden in het kader van retentie er dus goed aan doen om een goede sfeer op de werkvloer te creëren. Dat zit ‘m overigens zeker niet alleen in het organiseren van gezellige borrels en uitstapjes - een deel van werkend Nederland zit daar juist níet op te wachten. Vooral ook het bespreekbaar maken van ergernissen speelt hierin een belangrijke rol.”