Veel ondernemers lijken de zoektocht naar nieuw personeel op te geven. Ze zetten minder vacatures uit en laten robots, AI en andere technologische snufjes het werk overnemen. Zoals zelfrijdende machines. UWV bevestigt die trend, maar ziet nog wel degelijk mogelijkheden om mensen te vinden.

Wat heeft een vacature nog voor zin? Werknemers zijn er toch niet, zelfrijdende machines wel

’s Werelds grootste vacaturesite, Indeed, merkt ook dat het aantal vacatures terugloopt. Geleidelijk, dat wel, schrijft Brabants Dagblad.

Amper jongeren die staan te trappelen

De afname is het grootst bij kantoorbanen, zoals op marketingafdelingen en bij banken. In de bouw en verpleging zijn nog wel volop vacatures. Uit het jaarlijkse Werkgeversonderzoek van UWV blijkt dat ruim de helft (53 procent) moeilijk in te vullen is.

Het Rosmalense bouwbedrijf Heijmans loopt daar ook tegenaan, vooral bij infrastructurele projecten. Over tien jaar is een derde van alle wegwerkers met pensioen en er staan amper jongeren te trappelen om bij nacht en ontij wegen te asfalteren. Terwijl er nog meer dan genoeg te doen is.

Machines vervangen mensen

Als eerste bedrijf in Europa heeft Heijmans nu een zelfrijdende elektrische asfaltwals ontwikkeld. Brabants grootste bouwonderneming kijkt ook hoe het andere machines kan laten werken zonder dat er een bestuurder aan te pas komt. Op termijn zou het asfalteerwerk hierdoor met de helft van het aantal mensen mogelijk moeten zijn.

Bedrijven zetten de laatste tijd minder vacatures uit, omdat ze het gevoel hebben dat er toch geen geschikte sollicitanten zijn Peter Hein van Mulligen

Vooral door de vergrijzende beroepsbevolking zit de arbeidsmarkt aan z’n taks, is de indruk van hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. „Bedrijven zetten de laatste tijd minder vacatures uit, omdat ze het gevoel hebben dat er toch geen geschikte sollicitanten zijn. De rek is eruit. Bijna iedereen die kan en wil werken, doet dat ook.”

Nog altijd 387.000 vacatures

Dat vertaalt zich nog altijd wel in veel vacatures: 387.000 in heel Nederland. Alleen al in Noordoost-Brabant 16.200 en in Midden-Brabant 10.650. Elke werkzoekende kan daar in principe kiezen uit vier banen. Om toch te kunnen groeien zoeken bedrijven naar andere oplossingen zoals automatisering en digitalisering.

Maar dat hoeft zeker niet het enige antwoord te zijn op de personeelstekorten, stellen Nazan Demirkiran en Joost Ploegmakers, respectievelijk rayonmanager en arbeidsmarktadviseur Noordoost- en Midden-Brabant bij UWV.

Werkgevers staan er voor open dat mensen na hun pensionering doorwerken bij het bedrijf Joost Ploegmakers arbeidsmarktadviseur UWV

Demirkiran: ,,Bedrijven kijken ook steeds meer naar wat sollicitanten kunnen in plaats van naar hun cv. Wat zijn hun vaardigheden en hoe zijn die aan een beroep te koppelen?” Om te zorgen dat iedereen dezelfde termen gebruikt, is onlangs een nieuw platform in het leven geroepen: competent.nl.

Ploegmakers: ,,Werkgevers staan er ook meer voor open dat mensen na hun pensionering kunnen doorwerken bij het bedrijf.” Dat blijkt ook uit de cijfers. De afgelopen zes jaar steeg het aantal werkende 67-plussers in Noordoost- en Midden-Brabant van 5500 naar 8600.

