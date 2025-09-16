40 procent van sollicitanten haakt af bij eerste sollicitatieformulier door onoverzichtelijke formulieren

Meer dan twee op de vijf sollicitanten haakt al af bij de eerste stap van een sollicitatieproces. Lange en onoverzichtelijke formulieren, verplichte testen aan het begin van het proces, dubbele handelingen en een gebrek aan duidelijkheid over salaris of vervolgstappen zijn daar de hoofdoorzaken van.

Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt over de afgelopen drie jaar is verminderd, zijn er nog steeds meer openstaande vacatures dan werkzoekenden in Nederland. Dat betekent dat werkzoekenden vaak een prettige positie hebben om selectief te zijn in de sollicitaties die ze willen doorlopen.

Toch voelen werkgevers zich niet altijd genoodzaakt om hun sollicitatieprocessen ook eenvoudiger of toegankelijker te maken. Dat is terug te zien in de hoeveelheid sollicitanten die al afhaakt in de eerste stap van het proces; het invullen van gegevens en het toesturen van het CV en de motivatiebrief. Gemiddeld zet 41,5 procent van de sollicitanten er hier al een punt achter. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van HR- en recruitmentplatform Tellent.

Ingewikkelde sollicitatieprocessen en uitgebreide vragen

De redenen om in de eerste sollicitatiefase af te haken lopen uiteen:

Lange, ingewikkelde sollicitatieprocessen met te veel of te uitgebreide vragen;

grote drempels, zoals verplichte assessments of persoonlijkheidstests aan het begin van de sollicitatie;

overbodige stappen, zoals het moeten uploaden van een cv en vervolgens dezelfde gegevens handmatig moeten invoeren;

gebrek aan transparantie of consistentie in salaris of werkmodel;

onduidelijkheid over de volgende stappen in het proces.

Kans bestaat dat werkgever de beste kandidaten hierdoor verliest Lodewijk de Stoppelaar directeur Benelux bij Tellent

Werkgevers in Nederland weten vacatures redelijk snel te vullen. Maar dit gaat wel ten koste van de ervaring van sollicitanten, met als resultaat dat beide partijen waardevolle kansen mislopen. Lodewijk de Stoppelaar, directeur Benelux bij Tellent, legt uit: „De huidige arbeidsmarkt noodzaakt werkgevers om zo efficiënt mogelijk te werven, maar daarbij wordt nog te vaak vergeten om ook vanuit de situatie van de sollicitant te denken. Als kandidaat verwacht je een eerlijk, helder en soepel proces. Het is zonde wanneer dat ontbreekt. Als sollicitant loop je misschien wel weg van je droombaan en voor de werkgever bestaat de kans de beste kandidaten te verliezen.”

