Baas betaalt rekening van liefdesverdriet: 40 procent van werknemers minder productief

Ruim de helft (53 procent) van de dertigers zegt weleens minder te presteren op het werk door relatieproblemen. Dat laat nieuw onderzoek zien. Een scheiding of break-up kan zelfs voor uitval zorgen. Het zijn dus de werkgevers die de rekening gepresenteerd krijgen van onze privéproblemen. Hoe eerlijk is dat of kunnen bedrijven niet anders in deze tijd?

Loopt het even niet zo lekker in je huwelijk of relatie, dan kan het zo maar zijn dat je werk daar onder lijdt. 40 procent van de Nederlanders geeft aan weleens minder productief te zijn geweest op werk door problemen op liefdesgebied, schrijft het AD.

Onder dertigers is dat zelfs 53 procent. Dat laat een onderzoek zien onder ruim 1000 werknemers uitgevoerd in opdracht van Inner Smile Company, een organisatie die werknemers helpt bij het verbeteren van hun welzijn.

Uitval ligt op de loer

Het is niet zo gek dat je hoofd niet naar werken staat als je relatie onder spanning staat of net uit is, zegt Jacco Vingerling, ceo van het bedrijf. „Een groot deel van ons geluk wordt buiten ons werk bepaald. Liefdesrelaties zijn een van de elementen die invloed hebben op ons levensgeluk en dus ook op onze prestaties op werk.’’

Als het ook op je werk niet lekker loopt, komt die driehoek onder enorme spanning te staan Jacco Vingerling

We zijn eigenlijk gewoon veel meer dan ons werk, zegt Suzanne van Rooijen, organisatiedeskundige van arbodienstverlener Arbo Unie. „Er bestaat zoiets als een driehoek van mentale veerkracht, die gaat over: persoon, privé en werk. Gaat het thuis slecht omdat je relatie instort, dan zakt een deel van die driehoek in. Als het ook op je werk niet lekker loopt, komt die driehoek onder enorme spanning te staan.’’

Blijft een zakelijke overeenkomst

Nieuwe verzuimcijfers laten zien dat het langdurig verzuim steeds verder oploopt. Steeds vaker vormen stressklachten de oorzaak van uitval, zeggen arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. En dat is niet alleen spanning door werkdruk, ons privéleven speelt daar meer en meer een rol in.

Is het eigenlijk wel eerlijk dat werkgevers opdraaien voor dingen die buiten het werk gebeuren? „Het is lastig om een lastige privésituatie van je af te schudden zodra je op werk komt’’, zegt Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. „Maar je ben wel een zakelijke overeenkomst aangegaan met je werkgever.’’ Dus voor wat, hoort wat. Je moet als werknemer wel je best doen om je verplichtingen na te komen.

Natuurlijk mag je verwachten dat je werkgever begrip heeft voor je situatie, maar het werk moet wel gedaan worden Jannes van der Velde AWVN

Van der Velde zegt dat werkgevers daarom best een bepaalde weerbaarheid van hun werknemers mogen verlangen. „Natuurlijk mag je verwachten dat je werkgever begrip heeft voor je situatie, maar het werk moet wel gedaan worden. Het is niet eerlijk als een werkgever opdraait voor de kosten van de problemen die een werknemer heeft in zijn privéleven.’’

Meer van die groene batterij

Wel zijn tijden aan het veranderen, zegt Vingerling, de scheiding tussen werk en privé vervaagt steeds meer. „Wees je daar bewust van als werkgever en heb oog voor iemands privésituatie. Het loont om, op gepaste afstand, ondersteuning te bieden. Zo kun je voorkomen dat iemand verder afglijdt richting uitval.’’

Je kunt het leven buiten werk gewoonweg niet negeren als werkgever, benadrukt ook Van Rooijen. „Wat je wel kunt doen is kijken hoe het werk iemand meer energie kan geven. Een mens heeft twee soorten batterijen: een rode en een groene. De rode kost je energie, de groene geeft energie. Die rode batterij weghalen kan niet altijd.’’

Wat helpt is meer van de groene batterij toe te voegen, zegt de organisatiedeskundige. „Misschien kan er geschoven worden met werkzaamheden, zodat je werk in moeilijke tijden wat meer energie oplevert.’’