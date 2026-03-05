Loonkloof in acht jaar gehalveerd, maar in hogere functies is de kloof nog enorm

De loonkloof in het Nederlandse mkb is de afgelopen acht jaar bijna gehalveerd. In 2026 is de gecorrigeerde loonkloof – het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen bij gelijk werk – nog 1,2 procent. Dat was in 2018 nog 2,6 procent.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van MKB Servicedesk en Van Spaendonck, gebaseerd op ruim 1,2 miljoen geanonimiseerde loonstroken van 145.000 mkb-bedrijven.



De daling is positief, stelt MKB Servicedesk, maar verhult grote verschillen binnen sectoren en functies. Vooral aan de top blijft de kloof hardnekkig: vrouwelijke directeuren verdienen gemiddeld 16,4 procent minder dan hun mannelijke collega’s. In sommige functies loopt het verschil zelfs op tot bijna 25 procent, zoals bij projectleiders.

Ongecorrigeerd verschil blijft aanzienlijk

Kijkend naar het totale mediane maandloon verdienen mannen in het mkb gemiddeld 4.004 euro per maand, tegenover 3.590 euro voor vrouwen. Dat is een verschil van 414 euro, oftewel 11,5 procent. Een groot deel daarvan is te verklaren door verschillen in werkuren, functies en ervaring. Zo werken vrouwen tussen 30 en 50 jaar gemiddeld 28,2 uur per week, tegenover 37,7 uur bij mannen in dezelfde leeftijdsgroep.



Na correctie voor deze factoren blijft 1,2 procent over als onverklaarbaar verschil. In 2025 was dit nog 1,8 procent.

Meer vrouwen verdienen minimumloon

De totale loonkloof hangt ook samen met beroepskeuzes. In zogenoemde ‘mannenberoepen’, zoals monteur, projectleider en chauffeur, ligt het mediane salaris op 4.073 euro per maand. In typische ‘vrouwenberoepen’, zoals cliëntondersteuner, thuisbegeleider en customer service medewerker, bedraagt dat 3.779 euro.



In veel functies is inmiddels geen loonkloof meer zichtbaar, zoals bij software engineers en fysiotherapeuten. In andere functies zijn de verschillen echter fors. Zo bedraagt de gecorrigeerde loonkloof bij directeuren in de zakelijke dienstverlening 22,1 procent en bij projectleiders 24,6 procent.



Ook per sector zijn er duidelijke verschillen. In de metaal- en technische bedrijfstakken is de gecorrigeerde loonkloof het grootst (4 procent), terwijl in de sector gezondheid en welzijn vrouwen bij gelijk werk gemiddeld 0,6 procent meer verdienen dan mannen.

Vooral 50-plussers en topfuncties blijven achter

De loonkloof neemt toe met de leeftijd. Bij werknemers tussen 18 en 30 jaar is het verschil vrijwel nul (0,2 procent), maar bij 50-plussers loopt dat op tot 3,5 procent. Hierbij speelt onder meer het generatie-effect een rol. „Uit de Emancipatiemonitor van het CBS blijkt dat het hier vooral om een generatie-effect gaat: oudere generaties vrouwen werkten altijd al minder uren dan jongere generaties” , aldus Jade Karthaus, hoofdredacteur bij MKB Servicedesk.



Met de komst van de Wet Loontransparantie worden grotere mkb-bedrijven vanaf 2027 verplicht inzicht te geven in beloningsverschillen. „Als werkgever kun je nu al salarisschalen per functiegroep vastleggen en inzichtelijk maken voor je HR-verantwoordelijke of leidinggevenden. Zo voorkom je dat beloningsverschillen ongemerkt ontstaan bij individuele afspraken of onderhandelingen”, zegt Jade Karthaus.



