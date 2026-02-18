Salariseisen sollicitanten voor veel werkgevers te hoog: zoektocht naar personeel blijft zware klus

Bedrijven hebben iets minder moeite om nieuw personeel te vinden. Toch is nog steeds 45 procent van de vacatures moeilijk vervulbaar. Het eisen van een (te) hoog salaris is vaak een oorzaak.

Kandidaten hebben volgens werkgevers vaker niet de juiste vakkennis of ervaring. Ook stellen sollicitanten hoge eisen, vooral wat betreft salaris en werktijden. Bij 36 procent van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures hebben de wervingsproblemen te maken met de salariseisen van sollicitanten.

Erica Maurits, arbeidsmarktadviseur bij UWV: „Een interessant gegeven want uit eerder onderzoek onder werkzoekenden bleek dat zij salaris, naast een goede werksfeer en fijne collega’s, het belangrijkst vinden in een baan. Van de groep werkgevers die kampt met salariseisen van werkgezoeken geeft 59 procent aan sollicitanten vanwege de krapte betere arbeidsvoorwaarden te bieden. Mogelijk komen ze daarbij tegemoet aan de salariswens van de sollicitant.’’

Uitkeringsinstantie UWV ondervroeg afgelopen najaar ruim 3.500 werkgevers over hun ervaringen op de arbeidsmarkt. Bijna twee derde van hen probeerde afgelopen jaar nieuwe medewerkers te vinden.

Bij 87 procent van de bedrijven met wervingsproblemen komen nauwelijks reacties binnen

In bouw en de industrie nood het hoogst

In 66 procent van de gevallen ging dat per vestiging om tussen de één en vijf vacatures. De zoektocht verliep vaak moeizaam, al nam het aantal moeilijk vervulbare vacatures over de hele linie af.

Vooral werkgevers in de bouw en de industrie klagen dat ze niet of nauwelijks mensen kunnen vinden. Bij liefst 87 procent van de bedrijven met wervingsproblemen komen nauwelijks reacties binnen. In de bouw liep het aantal moeilijk vervulbare vacatures verder op. Het is de enige bedrijfstak waar de nood toeneemt.

71 procent ondernemers kampt met personeelstekorten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde recent dat 71 procent van de ondernemers met personeelstekorten kampt. Een lichte daling ten opzichte van 2023, toen het 75 procent was. Toch noemt de overgrote meerderheid dit nog steeds de grootste belemmering voor het runnen van hun bedrijf.

Wat de zaak compliceert: bij 17,5 procent van de bedrijven gaat het niet eens om aantallen. Het is de kwaliteit. Er solliciteren genoeg mensen, maar die hebben niet de kennis of ervaring die nodig is.