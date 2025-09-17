Hoe houdt horecamagnaat René Bogaart zijn personeel gelukkig en binnen zijn onderneming? En hoe zit het wanneer alle zes jouw kinderen in je familiebedrijf werken? Hoe bouw je aan het beste team in deze uitdagende tijden? De ondernemer en tv-bekendheid doet het bij ons uit de doeken.

Lees verder onder de advertentie

Horecaondernemer René Bogaart. Foto: Ruud Voest

Hij is een van de bekendste horecamagnaten die ons land rijk is: René Bogaart. Bij het grote publiek is de Hagenees bekend geworden dankzij het tv-programma Waar doen ze het van? waarin deelnemers openlijk praten over hun maandelijkse uitgaven. Inmiddels is René de man achter achttien horecazaken en achthonderd medewerkers, waaronder al zijn zes kinderen. De eigenaar van (op zijn Nederlands uitgesproken) Big Horeca runt onder meer de Pavarotti-restaurants in de regio Den Haag en sinds januari de Franse brasserie Le Paris in de Westfield Mall of the Netherlands.

Mijn grootste kwaliteit als ondernemer? Rustig blijven. Dat moet je leren René Bogaart

Wat is het geheim van een goedlopende horecazaak?

Het maakt van de familieman ook een ondernemer die zo goed als alles weet van succesvolle horecaconcepten, leiderschap en de uitdagingen binnen de veelgeplaagde sector. Het geheim van een goedlopende horecazaak? „Vooral passie en een goed team. Goede mensen om je heen. En doe waarin je gelooft.’’

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Als eerste horecamagnaat van Nederland weigerde René cash in zijn zaak, daar komt hij nu op terug

De ‘ongelofelijk grote horecafamilie’ die met en voor René werkt is zeer belangrijk voor het succes. ,,Het betekent dat je goed naar elkaar moet luisteren. Dat je de medewerkers moet belonen. Als je dat allemaal in de juiste verhouding doet, dan denk ik dat je een heel goed team hebt. Mijn grootste kwaliteit als ondernemer? Rustig blijven. Dat moet je leren. Ik ben net 57 geworden. Toen ik in de twintig was, regelde ik veel meer vanuit emotie. Dat is niet altijd winst. Het is beter om eerst even over iets na te denken.’’

Iedereen kan ondernemen. Er zijn weinig geheimen meer, onder andere dankzij het internet. Maar de details moeten kloppen René Bogaart

René Bogaart wil verwachtingen elke dag overtreffen

René Bogaart, begonnen in de nachthoreca met een feestcafé, noemt twee zaken die hij als ondernemer ontzettend belangrijk vindt. ,,Heb plezier voor twee. Als vader, als echtgenoot, ondernemer, gastheer en werkgever. Daarnaast probeer ik iedere dag opnieuw de verwachtingen te overtreffen. Dat is best ingewikkeld. Om zes uur in de ochtend ga ik meestal uit bed met als opdracht voor mijzelf om een betere vader, werkgever en gastheer te zijn’’, aldus de ondernemer. ,,Heel eerlijk: op veel dagen lukt dat niet. Ik kom ‘s avonds vaak thuis en geef die dag dan een zesje. Maar ik blijf mijn best doen om er het beste van te maken.’’

Lees verder onder de advertentie

Horecaondernemer René Bogaart en presentator Jonathan van Noord in de studio van De Ondernemer Live. Foto: Ruud Voest

Als ondernemer op details het verschil maken

In een nanoseconde peilt René elke keer wanneer hij een van zijn zaken betreedt hoe de vlaggen staan. Gaat alles goed, is er stress, klopt het allemaal? ,,Dat voel je. Het is enerzijds talent en ook ervaring. Je weet direct of alles onder controle is. Is er bijvoorbeeld een lampje stuk?’’, aldus de horecatycoon die zegt dat je als ondernemer op details het verschil kan maken. ,,Iedereen kan ondernemen. Er zijn weinig geheimen meer, onder andere dankzij het internet. Maar de details moeten kloppen. Je kan met geluk een keer een wedstrijd winnen, maar kampioen word je alleen met het juiste plan, een visie en die details.’’

Lees ook: Won Yip: ‘Het is een bijzondere tijd, echt elk horecabedrijf staat te koop’

Lees verder onder de advertentie

Het personeel tevreden houden: zo pakt René Bogaart het aan

Dat team, het juiste personeel… Hoe houdt René ze binnenboord in tijden van arbeidsmarktkrapte en talloze vacatures? ,,Toen ik 15 was en mijn baas belde mij omdat hij een probleem had, stapte ik op het fietsje en ging ik direct naar de zaak toe. Vandaag gaat het er anders aan toe. Wanneer je een rooster maakt, heb je te maken met de beschikbaarheid van al je medewerkers. Je moet minimaal twee jaar wiskunde gestudeerd hebben om zo’n rooster in elkaar te kunnen zetten’’, aldus de horecaondernemer.

,,Vroeger ging het van ‘je moet dit’ en ‘je moet dat’. Doe je dat nu, dan ben je als werkgever heel eenzaam. Je doet het samen. Met jonge en oudere medewerkers. De toon maakt de muziek, wil je een goed team hebben.’’ Hoe die toon klinkt? De bekende ondernemer geeft een voorbeeld in De Ondernemer Live.

Je kinderen moeten ook fouten kunnen maken. Soms laat ik ze tegen een muur rijden. Ik wil niet altijd de verstandige papa zijn René Bogaart

Vanaf januari realityserie op SBS6: ‘De Bogaartjes’

Wat René elke medewerker op de eerste dag meegeeft? Overtref de verwachting van de gasten. „Het grootste verschil maak je met hospitality. Dat betekent dat je je - en dat doen we op alle locaties - altijd voorstelt met je voornaam. Op dat moment zijn de meeste mensen compleet in de war. Zo gemakkelijk is het’’, aldus de ondernemende familieman die vanaf januari 2026 op SBS6 te zien is met een eigen realityserie genaamd De Bogaartjes.

Lees verder onder de advertentie

Over kinderen in de zaak gesproken: hoe gaat René Bogaart met ze om: hetzelfde als alle andere medewerkers of toch anders? ,,In principe is het niet anders. Ze moeten ook fouten kunnen maken. Soms laat ik ze tegen een muur rijden. Ik wil niet altijd de verstandige papa zijn. Soms ontdekken ze een nieuwe weg die eigenlijk veel beter is. Die weg ontdek ik dan ook. En vaak lopen ze ergens tegenaan en vragen ze hoe ik iets op zou lossen. Het kan allemaal.’’,,Ik wil dat mijn kinderen succesvol zijn, maar ook dat ze gelukkig zijn. Daar help ik ze graag bij’’, besluit de horecatycoon.