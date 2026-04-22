Fia won ‘Droomstart Gen Z’ met plantaardige hondenvoeding-startup PAWR: ‘Ik ben meteen in het diepe gesprongen’

Eerder deze maand won Fia Luijerink, mede-eigenaar en oprichter van het plantaardig hondenvoedingmerk PAWR, het derde seizoen van de podcast Droomstart . Nu de confetti is neergedaald en de champagneglazen leeg zijn, is het tijd om samen met de twintiger het vizier te richten op de volgende stappen van haar onderneming.

Lees verder onder de advertentie

Het winnen van Droomstart Gen Z en het daarbij behorende lovende juryrapport voelt voor Fia Luijerink als een mooie erkenning van haar ondernemerschap. „Ik ben nu bijna vier jaar onderweg. In die tijd denk je vaak bij jezelf: ‘Ben ik wel goed bezig?’. De mensen om je heen zijn het er natuurlijk totaal mee eens, maar het is ook mooi om van mensen die in het vak zitten en verstand van zaken hebben, te horen dat je het prima doet.’’



Lees ook: 3 jonge ondernemers, 3 pitches, 1 winnaar: dit is de finale van ‘Droomstart’

De win-win van PAWR

Goed bezig met PAWR, dus. Volgens Fia het enige compleet plantaardige hondenvoedingmerk in Nederland. ,,Ik heb het samen met mijn vader opgericht. Hij is dierenarts en zelf heb ik een opleiding in voeding gedaan. We zijn gestart met PAWR omdat we een win-win zien. De gezondheid van de honden en een duurzamere wereld om ons heen’’, aldus de Brabantse die in de eerste jaren vooral de nadruk legde op het vegan, duurzame aspect van de voeding.

,, We focussen ons nu veel meer op de gezondheid van de hond . Want honden op een plantaardig dieet leven gemiddeld anderhalf jaar langer dan honden die dat niet doen. Dat is geweldig, want elke hondenbezitter wil zijn dier zo lang mogelijk bij zich hebben.’’

Lees verder onder de advertentie

Fia Luijerink, oprichter van PAWR, met een fan van de plantaardige hondenvoeding. Foto: PAWR

Voordelen van plantaardig dieet

Fia heeft daarover gesproken nog een anekdote kort voordat PAWR werd opgericht. ,,Op een gegeven moment vertelde mijn vader een verhaal over een hond die eigenlijk euthanasie zou krijgen. Toch hebben ze die hond nog op een plantaardig dieet gezet als laatste reddingsmiddel. Wat bleek? De hond was na het dieet weer springlevend en heeft ze nog jaren geleefd. Er wordt sinds jaren ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Die onderzoeken bewijzen dat honden op een plantaardig dieet veel minder last hebben van veel voorkomende maag- en vachtproblemen, maar gemiddeld ook langer leven.’’

De belangrijkste les van Droomstart Gen Z

Nog even terug naar haar deelname aan Droomstart Gen Z. Wat is de belangrijkste les die de twintiger heeft geleerd? „Als ik niet mee had gedaan, had ik nog steeds met oogkleppen op gestaan. We stonden heel nauw in contact met onze bestaande klanten, zij zijn jouw cheerleaders. Maar het is enorm belangrijk om nieuwe klanten te winnen. Daarvoor moet je met die mensen in gesprek gaan’’, aldus Fia.



„Ik kwam er door middel van de gesprekken achter dat mensen het heel vervelend vinden dat ze niet weten wat ze hun hond te eten moeten geven. Er is een enorme twijfel bij bijna ieder baasje. Ik heb met PAWR een oplossing, zodat die twijfel niet meer nodig is.’’



Lees ook: Vader en dochter gaan met PAWR de strijd aan met vervuilende hondenvoer-industrie

Lees verder onder de advertentie

Social media-power van PAWR

De socials slim inzetten helpt PAWR eveneens bij de groei, naamsbekendheid en om in contact te komen met de (potentiële) klant. ,,Social media is ideaal voor ons. Je kunt zo flink groeien als een klein merk met bescheiden marketingbudgetten. Naast onder meer de inzet van Google Ads zitten we vooral veel op Instagram.’’

Daarnaast vind je het merk op vele beurzen en op speciale dagen voor verschillende hondenrassen, van teckels tot doodles. Fia: ,,Waar we nu heel erg mee bezig zijn is het uitrollen van dog walks. Zondag organiseren we onze eerste walk op het strand van Hoek van Holland. Op die manier brengen we onze community fysiek bij elkaar. Dat is het moment dat mensen vragen aan ons kunnen stellen en we ze persoonlijk kunnen adviseren.’’

Fia met haar vader Erik, dierenarts en mede-eigenaar van PAWR. Foto: PAWR

Lees verder onder de advertentie

In het diepe gesprongen

Bij de start in 2022 was de plantaardige markt volgens de ondernemer booming, het was daarom ook de USP van het hondenvoedingmerk. Drie jaar later is dat verhaal veranderd. „Het moest anders, voordat ik met Droomstart begon, was de belangrijkste vraag voor mij: ‘Wat nu?’. Nu weet ik: PAWR is niet alleen een plantaardig hondenvoedingmerk, het is vooral een gezond hondenvoedingmerk’’, aldus Fia.



Ze vertelt dat - omdat ze direct na haar opleiding een eigen bedrijf startte - ze heeft moeten leren zwemmen zonder bandjes. „Ik ben meteen in het diepe gesprongen. Voor mij was dat een heel groot avontuur en zo ervaar ik het nog steeds. Je leert enorm veel. Over jezelf en over je skills.’’



Lees ook: Hoe Holie’s-oprichter Valentijn van Santvoort een love brand bouwde zonder groot budget: ‘Je product is de allerbeste marketing’

De volgende stappen van Fia

Volgende hoofdstuk in dat ondernemersavontuur: de doorontwikkelingsfase. Hoe gaat Fia die aanpakken? ,,Voor ons is het essentieel om nieuwe producten te lanceren’’, aldus de Droomstart-winnaar. ,,We hebben nu vier verschillende producten. Er is momenteel een grote vraag naar de zogenaamde natte voeding en snacks. Dat zijn we aan het ontwikkelen. Daarnaast zijn we een klein, duurzaam bedrijf en hebben we best wat regels voor onszelf opgesteld. Regels die niet altijd haalbaar zijn omdat we pionier zijn in deze markt. We willen steeds een nieuwe productlijn in de schappen hebben, dat kost een zak met geld. Het is hard werken.’’

Klant in Zuid-Korea en blik over de grens

Tel daarbij op de internationale ambities die Fia met PAWR heeft. ,,We hebben inmiddels al een klant in Zuid-Korea en veel contact met buitenlandse distributeurs. In ons land kunnen we nog een flink stuk doorgroeien, maar de meeste impact kunnen we over de grens maken’’, meent Fia.

Lees verder onder de advertentie

,,Ik weet zeker dat er nog heel veel andere landen zijn die op zoek zijn naar een concept als dat van ons. Er zijn zeer weinig spelers, dus het biedt voor ons best wat kansen. Volgende maand vind je ons op een beurs in Duitsland waar de hele wereld van dierenvoeding samenkomt. Waar we over twee jaar met het bedrijf staan? Dan hebben we ons nog steviger gevestigd in Nederland en België en zijn we succesvol bezig met PAWR in Duitsland.’’

PAWR is 100 procent plantaardig. Foto: PAWR

Advies voor startende ondernemers

Met die kennis en ambities op zak, als laatste de vraag: zou Fia in de toekomst zelf andere startende, jonge ondernemers willen helpen en adviseren in een podcast als Droomstart? „Ja, dat zou ik een hele eer vinden. Ook omdat ik zie hoeveel de deelname mij heeft opgeleverd.’’



Fia: „Ik heb ook echt door de deelname ontdekt dat mensen ‘gewoon’ koffie met je willen doen om met je te praten over het ondernemerschap, je zo te helpen. In het begin dacht ik altijd dat je daarvoor iets terug moest geven. Dat hoeft niet altijd. Het zijn gewoon zeer waardevolle lessen die je als ondernemer wilt delen met andere inspirerende, startende ondernemers. Ik vind dat zo’n mooi idee!’’