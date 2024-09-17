Een online misverstand veranderde in een bedrijfskans: De Notenshop, een groothandel in noten en zuidvruchten, opent nu een fysieke winkel na een toevloed van spontane bezoekers.

Eigenlijk was het al die jaren een stom misverstand, schrijft het AD. Wie googelt op De Notenshop in Strijen krijgt daarbij ook een lijstje met openingstijden te zien. Daarmee de suggestie wekkend dat er ook een fysieke winkel is, terwijl het in werkelijkheid ‘slechts’ een online groothandel in populaire noten en zuidvruchten is.

Eigenaarskoppel Eveline en Arjon Groeneveld krijgen desondanks vrijwel dagelijks mensen aan de deur met de vraag of ze niet toch een zakje amandelen, cashewnoten of pecannoten kunnen meekrijgen.

Tussendoortjes

,,Serieus, ik werd net wéér gebeld dat er iemand beneden staat om een aankoop te doen. Als we tijd hebben, nemen we de bestelling aan, waarna we er een ‘spoedje’ van maken. Dan kan de klant na een half uurtje wachten vaak alsnog zijn noten in ontvangst nemen. Maar al die ‘tussendoortjes’ leiden wel enorm af van de dagelijkse workflow.”

,,Tegelijk, blijkbaar is er ook behoefte aan de verkoop van onze producten aan de deur”, neemt Eveline het van hem over. Een behoefte die mogelijk nog eens verder wordt aangewakkerd door de geur van vers gebrande noten die het bedrijf verspreid.

Daarom hebben we besloten alsnog overstag te gaan. Oftewel: de notenshop krijgt nu daadwerkelijk een shop. Wat voorheen de lobby van hun groothandel was, doet vanaf maandag 16 september dienst als ‘Winkel van Sinkel’ voor allerlei soorten noten.

Eigenlijk wilde Arjon daar niet meer aan beginnen. ,,De tijd dat ik samen met mijn moeder Ria, inmiddels 79 jaar en nog altijd werkzaam in het in 1963 opgerichte familiebedrijf, zelf nog op de markt stond om noten te verkopen, stopte vrijwel gelijk met corona.”

,,Daarvoor deden zij, ik en later ook Eveline zo’n beetje alles zelf. Van de kraam op- en afbouwen tot haringen slaan. En dan moest ook de webshop nog gerund worden die in 2014 al begonnen was. Gekkenwerk, vooral in combinatie met het voor ons toen nog prille ouderschap.”

‘Terug naar de roots’

Erg rouwig was hij dan ook niet dat de online verkoop van noten sinds corona zo’n vlucht nam dat hij de marktkramen kon verkopen. Maar nu keert het stel dus deels ‘terug naar de roots’.

Met bijna honderd medewerkers en wekelijks zo’n 13.000 binnen- en buitenlandse bestellingen, variërend van een zakje nootjes van 150 gram tot hele balen van 25 kilo aan noten, pinda’s en gedroogd fruit, is het opnieuw openen van een fysieke winkel zeker geen ‘moetje’, laat Eveline weten.

,,Eerder een extraatje voor klanten die hier soms van ver buiten het eiland met de fiets voor de deur staan. Daarnaast hebben we nu al gemiddeld dertig tot veertig geplande afhaalbestellingen per dag. Een shop naast onze online shop zou dus best levensvatbaar kunnen zijn.”

Belevingsboxen

,,En een mooie manier om onder andere onze nieuwe belevingsboxen breder te promoten. Alsmede onze nieuwe adventkalender, chocoladeletters en Dubai-repen van onze eigen chocolatier”, aldus Arjon.

Rondleidingen door het bedrijf, waar ze noten ook branden, roosteren en drageren met kruiden, zit echter niet bij de shopping experience inbegrepen. Die werkzaamheden vinden iets verderop plaats in een andere loods.

De winkel, vooralsnog doordeweeks van 09.00 tot 16.00 uur geopend, met tussen de middag een half uurtje pauze, komt aan de Simon Stevinstraat 27. Eveline: ,,Voor mensen zich straks alsnog vergissen: we zetten een paar vlaggen voor de entree die wapperen als we open zijn. Zo niet, dan zijn we dicht.”