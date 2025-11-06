Dankzij de verkoop van een breed assortiment non-foodproducten verwelkomt Action elke week 20 miljoen klanten in 14 Europese landen en opende in mei 2025 haar 3.000ste winkel. Het bedrijf is door het Erasmus Centre for Entrepreneurship en nlgroeit uitgeroepen tot snelstgroeiende onderneming van Nederland.

Tijdens de jaarlijkse Top 250 Awards Ceremony ontving Hajir Hajji, ceo van Action, de Golden Scaler Award van de winnaar van vorig jaar Matthijs Welle, ceo van Mews, een toonaangevend hospitality management system. Eerdere winnaars van de Golden Scaler Award zijn onder andere Valcon, media.monks, Picnic, Coolblue, JustEat Takeaway en Rituals.

Hajir Hajji (ceo Action): „Ik ben er trots op dat ik namens Action deze prijs in ontvangst mag nemen. Ik draag de award graag op aan al onze 80.000 medewerkers die elke dag opnieuw de wensen van onze klanten vooropstellen en hen helpen met goede, steeds duurzamere producten voor de laagste prijs. Hierdoor heeft Action bij steeds meer klanten een vaste plek in hun hart veroverd, en daarom winnen we nu deze groei-award. Veel dank.”

De Top 250 Groeibedrijven is een jaarlijkse ranglijst van Erasmus Centre for Entrepreneurship, mede mogelijk gemaakt door nlgroeit. De uitreiking is een gezamenlijke organisatie van Erasmus Centre for Entrepreneurship en nlgroeit.

Kenmerkend voor de groei van Top 250-bedrijven, is dat zij alledaagse problemen goed weten op te lossen en hierin weten in te spelen op specifieke klantbehoeften. Met de voortdurende uitbreiding van hun productaanbod biedt Action kwaliteitsproducten voor dagelijks gebruik en producten die het leven gemakkelijker en leuker maken – tegen lage prijzen voor prijsbewuste klanten die kwaliteit zoeken. Door voortdurend naar klanten te luisteren en hun assortiment aan te passen, is Action een typisch Top 250-bedrijf dat klanttevredenheid centraal stelt in haar bedrijfsmodel.

ECE selecteert de Top 250 onder Nederlandse snelgroeiende bedrijven – ondernemingen die gedurende drie jaar een gemiddelde jaarlijkse FTE-groei van ten minste 20% behalen. De Golden Scaler wordt geselecteerd op basis van zowel absolute als relatieve werknemersgroei. In het onderzoek komt ook een bredere retail-comeback naar voren: na enkele zware jaren voor consumentenbedrijven is de sector Groot- en detailhandel dit jaar weer sterk vertegenwoordigd in de Top 250, met bijna een verdubbeling van het aantal bedrijven op de lijst ten opzichte van vorig jaar.

Tijd voor een frisse blik op duurzame groei

De Top 250 van 2025 laat zien dat snelle groei niet meteen vanaf de oprichting hoeft plaats te vinden, of dat er een vaste tijdlijn bestaat voor explosieve groei. De Top 250 van dit jaar is de oudste tot nu toe met een gemiddelde leeftijd van 33,4 jaar. Dit is significant ouder dan de gemiddelde 16,4 jaar in 2024, en toont daarmee een duidelijke trend aan: succesvolle bedrijven nemen de tijd om te groeien en volwassen te worden.

In de woorden van prof. dr. Justin Jansen: „De nieuwe Top 250 vertelt een eenvoudig verhaal met grote gevolgen: duurzame, snelle groei in Nederland komt steeds vaker van meer volwassen en goed georganiseerde bedrijven. Het gaat hier niet om de jongste ‘raketschepen’ die één seizoen hard vooruit schieten; het gaat om bedrijven die hebben gebouwd, getest en verfijnd hoe ze werken, zodat ze gelijke tred kunnen houden met de vraag.”

Het landschap van snelgroeiende bedrijven verschuift dus naar meer volwassen ondernemingen. Slechts 5 procent van de Top 250 werd opgericht in de afgelopen vijf jaar, terwijl meer dan 20 procent ouder is dan 50 jaar. De Golden Scaler Action (opgericht in 1993) deelt het podium met ElastIQ-Connect (opgericht in 2018, tweede plaats) en Dexter Energy (opgericht in 2017, derde plaats).

Impact Scaler, Young Scaler en Woman-led Scaler 2025

Het combineren van snelle groei met positieve maatschappelijke impact brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Om te bepalen welke bedrijven dit het beste doen en zich inzetten voor duurzame groei, nodigt Erasmus Centre for Entrepreneurship elk jaar een deskundige jury uit om de winnaar van de Impact Scaler Award te selecteren. De jury van dit jaar bestond uit Carol Tarr (Oprichter en Partner Non-Extractive Capital), Ellen van Schoten (Vicevoorzitter Erasmus Universiteit Rotterdam), David van Dijk (investeerder en ondernemer), Ruben Brave (ondernemer, investeerder en voorzitter van Dutch New Narrative Lab en Internet Society Nederland), en Jon Meijer (Concerndirecteur Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam).

Paebbl, een technologiebedrijf dat CO₂ omzet in vaste materialen, wint de Impact Scaler Award 2025. Andreas Saari, Co-founder & Co-ceo van Paebbl, ontving de prijs van Guido Geerts, ceo & Founder van Delft Imaging (winnaar 2024) als duidelijke erkenning voor de inzet van het bedrijf: een wereldwijde uitdaging omzetten in een concrete oplossing.

Foto: Alexander Santos Lima.

Dan is er nog de Young Scaler, voor het snelstgroeiende bedrijf jonger dan vijf jaar oud. Deze Award werd gewonnen door AMCO Solutions, een business consultingbedrijf, vanwege hun indrukwekkende groei in korte tijd sinds de oprichting in 2021. Pascal Walk ontving de prijs van de vorige winnaar Paul van Merrienboer, ceo van Check Technologies.

De Woman-led Scaler Award gaat dit jaar naar DataSnipper, een softwarebedrijf voor intelligente automatisering dat de productiviteit van audit- en finance-teams verhoogt. De prijs werd uitgereikt aan DataSnipper door Sonja Meijerink, winnaar van de zowel de Woman-led als Golden Scaler Award 2023 en wethouder Tim Versnel.

Golden Scaler Award uitgereikt tijdens Top 250-event in Rotterdam

Het Top 250 evenement vond plaats in het Nieuwe Luxor Theater Rotterdam op 4 november, in samenwerking met nlgroeit en met steun van de Gemeente Rotterdam. Wethouder Tim Versnel heette de Top 250 ondernemers van harte welkom in Rotterdam en reikte de Woman-led Scaler Award uit samen met Sonja Meijerink, winnaar van de award in 2023.

Het programma werd gehost door Farshida Zafar, Directeur van Erasmus Centre for Entrepreneurship, en Saskia van Roode, Directeur van nlgroeit. De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd door groeiexpert prof. dr. Justin Jansen, hoogleraar Corporate Entrepreneurship aan Rotterdam School of Management en Senior Fellow van Erasmus Centre for Entrepreneurship.

Het Top 250-onderzoek en de jaarlijkse Awards Ceremony worden ondersteund door hoofdpartners nlgroeit en Gemeente Rotterdam; datapartners Gain.Pro en Dealroom.co; en award ceremony-partners HelloPrint, SAU, Erasmus Enterprise, Van Lanschot Kempen, Rabobank en Team Rockstars.

