Een beweging om mensen te inspireren om meer in harmonie met de natuur te leven. Dat is in een notendop het uitgangspunt van het verzorgingsmerk Bamboovement, zes jaar geleden opgericht door de broers Joshua en Ainu. Hun missie: plastic tandenborstels, scheermesjes, wattenschijfjes en aanverwante artikelen vervangen door een duurzaam alternatief, zowel in de hospitality als bij mensen thuis.

Broers Joshua en Ainu loodsten hun dental kits binnen bij KLM: ‘Hotels en airlines willen steeds vaker af van plastic’

Als je zou zeggen dat het een verhaal uit een jongensboek is, dan zou je het ook geloven: twee broers, dol op buitensporten als surfen, hiken en klimmen, die samen met hun ouders een zelfvoorzienend leven hebben geleid in de Baskische Pyreneeën, met eten uit eigen tuin en water uit een bron verderop in de bergen, en nu proberen om van de wereld een betere plek te maken met bamboevarianten van verzorgingsproducten die normaal van plastic worden vervaardigd.

Het is het levensverhaal van Ainu (31) en Joshua (30) van den Hurk, naast broers ook founders van verzorgingsmerk Bamboovement. ,,We zijn opgegroeid op een plek zonder internet en elektriciteit, waar we volledig één waren met de natuur”, vertelt Ainu. ,,Dat ging heel goed, totdat Joshua en ik naar school moesten. Dat brak het levenspad van mijn ouders nogal op, dus toen hebben ze gezegd: dit lukt niet vanaf deze plek, we gaan met het gezin naar Nederland.”

Allerhande kinderziektes

In de vakanties bleef het afgelegen huis in de Spaanse bergen hun vaste getaway uit de dagelijkse hectiek, een traditie die tot de dag van vandaag voortduurt. ,,Daardoor is onze verbinding met de natuur altijd heel sterk geweest”, aldus Joshua, die net als Ainu veel heeft gereisd. ,,Bij ons Spaanse huis zie je nauwelijks plastic rondzwerven, daarom viel het ons te meer op dat je dat verder wel óveral tegenkomt: in de Sahara, in tropische zeeën, in de Himalaya.”

De broers groeiden op in de Baskische Pyreneeën, met eten uit eigen tuin en water uit een bron verderop in de bergen. Eigen foto

Voor Ainu en Joshua een wake-up call om tegen elkaar te zeggen: hier willen we iets mee, zonder precies te weten hoe of wat. ,,Ons plan werd concreter toen ik tijdens een surfreis in Indonesië toevallig in contact kwam met een leverancier van bamboe tandenborstels”, aldus Joshua. ,,Dat klikte, waarna we zijn begonnen met eerste kleine afnames. Daar zaten nog best veel kinderziektes in op het gebied van transport, certificering en kwaliteit. Alles eigenlijk, haha.”

Focus op grote partijen

Sowieso waren Ainu en Joshua niet de eerste ondernemers die op het idee kwamen van een bamboe tandenborstel. ,,De eerste kwam al in 2012 op de markt, maar dat was puur gericht op consumenten”, aldus Joshua, die jarenlang voor verschillende evenementen in vijfsterrenhotels heeft gewerkt, waarbij hem opviel hoeveel plastic afval daar wordt gegenereerd. ,,Ainu en ik wilden écht impact creëren, dus wij dachten: we leggen de focus specifiek op grote partijen.”

Gewapend met een goed verhaal gingen de broers in 2019 naar een aantal beurzen, met de bedoeling om hotels en luchtvaartmaatschappijen te bewegen om kleine, duurzame stappen te zetten, in de vorm van de aanschaf van hun bamboe tandenborstels. Ainu: ,,We merkten dat daar echt wel interesse zat, bij partijen zoals KLM en TUI. Vervolgens kwamen we in een aanbestedingsproces terecht, wat voor ons als jonge ondernemers natuurlijk volledig nieuw terrein was.”

“ De eerste jaren hadden we bijna geen omzet, maar vorig jaar zaten we op een kleine half miljoen euro ” Joshua Bamboovement-oprichter

Plasticvrije hotel amenities

Een traject waarvoor een lange adem nodig was, maar uiteindelijk goed uitpakte, want Bamboovement mag zich de vaste dental kits-leverancier noemen van onder meer KLM en Avianca, de nationale vliegmaatschappij van Colombia. ,,Vorig jaar alleen al hebben we anderhalf miljoen dental kits geleverd, bestaande uit een CO2-gecompenseerde tandenborstel van FSC-gecertificeerde bamboe en (micro)plasticvrije tandpastatabletten zonder onnodige plastic verpakking”, aldus Joshua.

Aanvankelijk dachten ze dat de Bamboovement-dental kits ook wel iets voor hotels zouden kunnen zijn, maar al snel bleek dat grote ketens het liefst al hun verzorgingsitems bij één partij willen inkopen. „Daarom hebben we besloten ons volledig te gaan richten op verzorging, wat heeft geresulteerd in een hele lijn aan plasticvrije hotel amenities: bamboe wattenstaafjes, houten nagelvijlen, BPA-vrije badmutsen op basis van maïszetmeel, bamboe kammen haarborstels”, somt Ainu op.

Ainu en Joshua proberen om van de wereld een betere plek te maken met bamboevarianten van verzorgingsproducten die normaal van plastic worden vervaardigd. Eigen foto

Four Seasons Toronto

Alle producten van Bamboovement voldoen aan Green Key-criteria en andere duurzaamheidsstandaarden, worden verpakt in sociale werkplaatsen en dragen dankzij combiverpakkingen en minimalistische, recyclebare materialen bij aan afvalpreventie en het terugdringen van onnodige verpakkingen. Joshua: ,,Je vindt ze bij ongeveer honderd hotels, waaronder Hotel Arena in Amsterdam en diverse Ibis, NH-hotels en alle vestigingen van The Social Hub.”

De Bamboovement-producten zijn sinds kort ook verkrijgbaar bij Four Seasons Toronto in Canada en binnenkort wordt gekeken naar een aanbesteding om in heel Noord-Amerika te gaan leveren. ,,De eerste jaren hadden we bijna geen omzet, maar vorig jaar zaten we op een kleine half miljoen euro”, zegt Joshua. ,,Dit jaar werken we toe naar een verdubbeling daarvan, waarbij de introductie van ons nieuwe herbruikbare scheermes een grote rol moet gaan spelen.”

Extra geldschieters aantrekken

Smooth Touch, zo heet het premium Bamboovement-scheermes voor het lichaam met 96 procent bio-based navulmesjes. ,,Na de oprichting van ons merk duurde het niet zo lang voordat we zelf een product wilden gaan ontwikkelen”, vertelt Ainu. ,,Maar het is heel tijdrovend geweest om dat product daadwerkelijk te realiseren, voornamelijk omdat het maken van zo’n navulbaar systeem veel complexer bleek dan wij dachten. Dat is geen eenvoudig pad voor ons geweest.”

“ De lancering van ons scheermes werd steeds weer uitgesteld, waardoor we onze uitgaven alsmaar verder moesten inperken ” Ainu Bamboovement-oprichter

In de productontwikkeling van de Smooth Touch zat zoveel tijd en geld dat Joshua en Ainu zich genoodzaakt zagen om externe geldschieters aan te trekken. ,,We hadden erop gerekend dat we er anderhalf jaar mee bezig zouden zijn”, zegt Ainu. ,,Maar het product werd steeds weer uitgesteld, waardoor we onze uitgaven alsmaar verder moesten inperken. Van opschalen was in die periode ook geen sprake, we hebben er echt veel voor opzij gezet.”

Shaving Product of the Year 2025

Dat was soms bikkelen, geven de broers grif toe. De perfecte voedingsbodem voor een onderlinge ruzie of meningsverschil, maar daarvan is tussen Ainu en Joshua geen sprake geweest. ,,We zijn niet alleen broers, maar ook beste vrienden en we vullen elkaar als ondernemers ontzettend goed aan”, vertelt Joshua. ,,Ainu is veel beter met details, ik kijk vooral naar het grote plaatje. Soms wil ik te snel door, dan zegt Ainu: laten we er nog even over nadenken.”

Bamboovement heeft inmiddels een hele lijn aan plasticvrije hotel amenities. Eigen foto

Doordat de twee elkaar door en door kennen en weten wat ze aan elkaar hebben, leverde de lange aanloop naar de Smooth Touch, onlangs bekroond als Shaving Product of the Year 2025 en winnaar van de European Product Design Award, geen strubbelingen tussen de broers op. ,,Maar we waren wel blij toen het product er na vier jaar ein-de-lijk was”, lacht Ainu, die druk bezig is met het opzetten van een pop-upevenement ter ere van de Smooth Touch later deze maand.

Op naar de tien miljoen

In Europa alleen al worden ruim drie miljard scheermesjes geproduceerd die nu allemaal van plastic zijn. ,,De Smooth Touch is een makkelijke swap om net iets meer plasticvrij te leven, zonder in te leveren op prijs, kwaliteit of comfort”, aldus Ainu, nadat hij heeft verteld dat de Smooth Touch binnenkort bij enkele retailers verkrijgbaar zal zijn, als aanvulling op de Bamboovement-webshop.

De doelstelling van Joshua en Ainu is dat in 2030 minimaal tien miljoen mensen één of meerdere Bamboovement-producten in hun badkamer hebben liggen. ,,Maar daarmee houdt het verhaal voor ons niet op”, zegt Joshua. ,,Wij willen niet alleen dat veel mensen onze producten gebruiken, we willen vooral kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen ervoor open gaan staan om van plasticvrij de norm te maken. Dat is waarvoor we het allemaal doen.”

