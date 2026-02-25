Bob en Tim komen met compleet afbreekbare drinkfles: ‘Eind dit jaar moeten er 15.000 stuks zijn verkocht’

Bob Stoffels en Tim Otterspoor schrokken zich rot van de hoeveelheid plastic in dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Na een documentaire over schadelijke stoffen in plastic drinkflessen dachten ze: dit kan toch anders? Bij de start van hun onderneming NADA NADA stelden ze zichzelf dan ook één simpele vraag: kunnen we een drinkfles maken die geen rotzooi achterlaat?

Het antwoord blijkt ‘ja’. Hun NADA NADA-drinkfles is gemaakt van bamboe en PHA, een biopolymeer dat door de natuur wordt afgebroken. Dus geen schadelijke microplastics als bijproduct, beloven de twee. De mannen gaan nog een stap verder: van elke verkochte drinkfles gaat 1 euro naar het opruimen van plasticvervuiling. In ‘De Ondernemer Live’ vertellen ze meer over hun businessmodel en ambities.

Succesvolle crowdfunding NADA NADA

De markt veroveren doen Bob en Tim onder meer via crowdfunding. Het streefbedrag is sinds deze week binnen, een goede start. ,,Met de fles willen we goed zijn voor de mens, we willen goed zijn voor de natuur - we willen geen schadelijke stoffen achterlaten wanneer het product in de kringloop belandt. Uiteindelijk willen we producten maken die ontworpen zijn om terug te belanden in de natuurlijke kringloop.’’

Het eindproduct bestaat uit twee delen. De buitenkant van bamboe en een PHA-binnenkant. Compleet biologisch afbreekbaar Tim Otterspoor

Het idee voor de bamboe drinkfles ontstond bij een gezellig biertje met brainstorm onderling, maar in het voorjaar van 2025 werd het serieus. „Op Utrecht Centraal zijn we aan de hand van een korte enquête en paar honderd mensen gaan vragen of ze - ten eerste - een plastic drinkfles een probleem vinden en ten tweede: wat zouden ze er van vinden wanneer wij een natuurlijk alternatief van een een plastic fles kunnen bieden? Voor ons kwam daar een best wel overweldigend antwoord uit. Namelijk dat meer dan 70 procent van de mensen het plastic in hun drinkfles een probleem vindt. Net als plasticvervuiling. Toen wisten we het zeker: ‘Hier moeten we wat mee gaan doen!’’’



Vetcellen van bacteriën

De ondernemers gingen direct aan de slag. Het eerste idee, een complete fles maken van een bamboestam, was onmogelijk. ,,Bamboe scheurt snel en is gevoelig voor schimmels.’’ Andere uitdaging: hoe maak je een binnenfles volledig natuurlijk? ,,Dat was best een zoektocht. Uiteindelijk zijn we bij het materiaal PHA uitgekomen. Dat zijn vetcellen van bacteriën die je kunt vormen als een plastic fles. Het eindproduct bestaat uit twee delen. De buitenkant van bamboe en een PHA-binnenkant. Compleet biologisch afbreekbaar.’’

Bob Stoffels (links) en Tim Otterspoor van NADA NADA. Eigen foto

Voor concurrentie van Dopper en andere drinkflessen zijn Bob en Tim niet bang omdat hun alternatief volledig natuurlijk is. „Kijk, die stalen en glazen flessen zijn gezond voor de mens. Je kunt er veilig uit drinken. Als je zo’n fles hebt: blijf hem gewoon gebruiken. Mocht je die fles kwijtraken, dan zou je kunnen overwegen om een compleet natuurlijke fles aan te schaffen.’’

We staan nu op 182 flessen. Dat lijkt weinig. Maar we hebben nog de tijd. Het is pas februari. We liggen op schema

Op naar 15.000 verkochte flessen eind 2026

De twee zeggen dat ze NADA NADA niet zijn begonnen om enorme winsten te maken of om aan een extreem succesvolle organisatie te bouwen. „We doen dit omdat we geloven dat de wereld hier beter van wordt. Ik geloof dat mensen vanuit die overtuiging bij ons aansluiten. Dankzij de crowdfunding zijn we nu in staat om de mallen, die we nodig hebben voor de productie van de binnenfles, te laten maken. Zo kunnen we nog voor de zomer de eerste batch van 5.000 geproduceerd en geleverd hebben.’’



Bob en Tim gaan zich voor een belangrijk deel op de zakelijke markt richten. „Ik denk dat veel zakelijke gebruikers hun plastic Dopperfles kunnen vervangen voor een NADA NADA-fles. Daarnaast houden we ons bezig met het onderwijzen over de gevaren van plastic en doen we een klein beetje aan activisme. Want jongens, we kunnen het met elkaar beter doen. Verder vinden we het gewoon leuk om ons verhaal te delen. Zodat mensen zich een klein beetje kunnen herkennen in wat wij aan het doen zijn. Hopelijk raken ze geënthousiasmeerd, zodat ze - wanneer ze ook een goed idee hebben - er eveneens iets mee gaan doen.’’



Het doel voor eind dit jaar? Bob en Tim willen dan sowieso 15.000 flessen verkocht hebben. „We staan nu op 182 flessen. Dat lijkt weinig. Maar we hebben nog de tijd. Het is pas februari. We liggen op schema.’’