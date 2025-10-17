Van nul naar 50.000 in anderhalf jaar: hoe Marien (26) zorg helpt met bijzondere knuffels

Marien Jansen (26) werkte als medewerker maatschappelijke zorg en zag daar een gat in de markt. Na vijf jaar startte hij daarom met Lotgenootje: knuffels met verzwaring. Op 3 januari 2024 verkocht hij zijn eerste Lotgenootje, nu staat de teller op ruim 50.000. ‘Ik onderneem met mijn onderbuik’.

Lees verder onder de advertentie

Het idee om een functioneel verzwaringsproduct ‘aaibaar’ te maken, kwam tijdens Marien Jansen zijn zorgwerk bovendrijven. „Uit wetenschappelijke rapporten blijkt dat het toepassen van verzwaring leidt tot het aanmaken van gelukstofjes, zoals dopamine en endorfine, en voorkomt de aanmaak van cortisol, ook bekend als het stresshormoon. Ik bedacht dat dit ook kan met een leuk ogend product. Dat zijn de Lotgenootje-knuffels geworden.”



Marien bedacht en maakt Lotgenootjes zelf

De knuffels heeft Marien zelf bedacht en gemaakt. Waarbij hij bouwde op de rapporten en het vertrouwen dat anderen uitspraken over zijn idee. „Ik ken veel mensen in de zorg, mensen die weten waarover dit gaat. Gedragsdeskundigen en begeleiders. Zij moedigden mij aan om door te gaan.”

Waarvan akte. „Er waren wel knuffels met verzwaring op de markt, maar daar was het gewicht niet goed verdeeld. Ik heb gezocht naar een meer gelijkmatige verdeling over de hele knuffel, zodat ook de armpjes en beentjes druk uitoefenen. Dit zorgt voor het beste effect.”



Lees verder onder de advertentie

Ik heb heel veel geleerd via YouTube. Dat je bij een Chinese webshop zoals Alibaba kunt zien welke fabrikant wat levert

Op naar China met de knuffel

Daarmee was fase 1 afgerond. Nu moest het leeuwendeel van het avontuur van start gaan. Een productiemogelijkheid vinden. China kwam al snel in beeld. „In Europa zijn een paar mogelijkheden, maar daar was het eindproduct niet goed genoeg, te duur en bovendien waren grote aantallen niet haalbaar. Ik heb mijn idee daarna bij verschillende Chinese leveranciers gepitched”.



Waar vind je die leveranciers? „Ik heb heel veel geleerd via YouTube. Dat je bij een Chinese webshop zoals Alibaba kunt zien welke fabrikant wat levert. Ik heb gezocht op knuffels en uiteindelijk twintig fabrikanten aangeschreven. Ik kreeg foto’s van samples, heb die naast elkaar gelegd en toen bleven er drie over. Die hebben een sample gestuurd en basis daarvan heb ik mijn keuze gemaakt. Verder heb ik veel hulp gehad van andere ondernemers die in China produceren. Dat heeft enorm geholpen. Als ik ergens tegenaan loopt, kan ik dertig mensen om raad vragen.”



De samenwerking met de Chinese leverancier loopt volgens Marien heel goed: „Ik ben na drie maanden op bezoek geweest. De relatie is heel belangrijk. Het gaat veel over gevoel. Dat moet in China goed zitten. Langskomen en meegaan in hun cultuur is niet alleen heel waardevol voor die relatie, maar ook voor jezelf een enorme verrijking.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: The Good Roll maakt met bamboe ‘the world less shitty’: ‘Met zo veel mogelijk toiletten’

Ruim 100 dagen levertijd

Een nadeel is de lange levertijd. „Tussen bestellen en aflevering zitten ruim honderd dagen. Door de snelle groei hebben we vaak met lege schappen gezeten. Je wilt immers niet teveel op voorraad hebben. Het is goed afgelopen. Deze ervaring leidde overigens wel tot andere, betere afspraken.”



Ondertussen is, volgens Marien, het grootste spelletje de marketing. De markt is er, maar hoe vind je je potentiële klanten? „Het gaat grotendeels om particulieren en die bereiken we via social media: Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest. Heel af en toe een beurs. De laatste tijd krijgen we meer bestellingen van instellingen, via psychologen en psychiaters. Dat loopt goed”.



Lees verder onder de advertentie

Marien Jansen. Foto: Mark Litjens

Kapers op de kust voor onderneming

De uitdaging voor nu is bouwen aan een sterk merk. Er zijn kapers op de kust, maar Lotgenootje heeft genoeg in huis om tegengas te geven. „In onze besloten Facebook-groep gaan dagelijks tientallen berichten rond van enthousiaste Lotgenootjes of Lotgenootjes-fans. Zoals over de toevoeging van extra producten: kleding voor de pluche dieren. Sinds kort hebben we mini-knuffels die je om je pols kunt dragen. Daar drukken ze op een bepaald punt dat rust brengt. Opnieuw een verkoopsucces”, zegt Marien. Overigens werpt de best dure, maar daardoor premium verpakking, zijn vruchten af. „Daar hebben concurrenten geen zin in.”



We verkopen al in Duitsland en willen nu de rest van Europa in

Omzet bijna verzesvoudigd

In het eerste jaar is de omzet bijna verzesvoudigd. Onder andere door de extra’s. Hierdoor wordt per klant meer omzet gehaald, maar het moet ook weer niet te gek worden. „Ik wil het graag ethisch houden. Niet uitmelken. Wel wil ik meer beleving creëren, met bijvoorbeeld fandagen.”



Lees verder onder de advertentie

Ondanks de explosieve groei heeft Marien geen mensen in dienst. „Ik werk met freelancers, specialisten op verschillende vakgebieden. Zoals financiën, klantenservice, marketing, social media en design. Met een verantwoordelijkheid voor hun eigen bedrijf en een enorme inzet voor Lotgenootje. De naam Lotgenootje was overigens snel gevonden, maar heeft een beperking. „We verkopen al in Duitsland en willen nu de rest van Europa in. Daar zegt lotgenootje als woord niet zoveel. We zullen er iets anders voor moeten verzinnen.’’

Lees ook: Dopper strijdt al 15 jaar tegen verpakt water: ‘Het is prachtig en impactvol werk, maar ook een zware rugzak’

Focus op impact Lotgenootje

„Ik ben vooral gewend om te ondernemen met mijn onderbuikgevoel. Dat heeft tot nu toe altijd voor succes gezorgd. Maar vooral wil ik dat Lotgenootje impact heeft. Het komt voort uit mijn zorgervaring en het helpt talloze mensen. Dat blijft boven alles mijn focus”, zegt Marien tot slot.

