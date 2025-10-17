The Good Roll maakt met bamboe ‘the world less shitty’: ‘Met zo veel mogelijk toiletten’

The Good Roll fabriceert al jaren duurzaam toiletpapier. Onlangs behaalde het bedrijf een B Corp score van 150. In De Ondernemer Live vertelt mede-oprichter Melle Schellekens over het belang van die score en over het maken van toiletpapier van bamboe.

Het Nederlandse bedrijf The Good Roll voert al tijden het predicaat B Corp. Dat is een toonaangevend duurzaam label. Bij een recente herbeoordeling behaalden ze een score van meer dan 150 punten. Daarmee behoren ze tot de sociaalste en duurzaamste bedrijven ter wereld.

Melle Schellekens, mede-oprichter van The Good Roll: „Dat is echt een fantastische score. We hebben een sprong gemaakt van 40 punten. We zijn ook best wel veranderd in die bijna drie, vier jaar sinds onze eerste certificering. Bijvoorbeeld, onze sociale werkplaatsen zijn heel erg uitgebreid. We werken in Nederland met ontzettend veel mensen met een arbeidsbeperking in de breedste zin van het woord. Dus we zijn bezig met heel erg veel zinvol werk voor een bepaalde doelgroep.”

The Good Roll bijna 100 procent van bamboe

„Een van onze belangrijkste zaken is dat wij ons toiletpapier nu bijna 100 procent van bamboe maken. En waarbij wij eerst een beetje een vreemde eend in de bijt waren, hebben we in de afgelopen jaren kunnen aantonen dat bamboe echt ontzettend duurzaam is, zeker in vergelijking met virgin papier (nieuw papier, red.).’’

„Er worden meer dan 1 miljoen bomen gekapt per dag voor de productie van dat papier. Wij hebben in de loop van de jaren zoveel onderzoeken gedaan en zoveel data kunnen verzamelen dat we echt konden laten zien dat bamboe duurzaam is. En die combinatie van die twee. Dus dat groeien in het sociale en dat duurzame aspect heeft ons geholpen om een mega sprong te maken’’, aldus Melle.

Ambitie om hoger te scoren

Blijft de vraag of zo’n score nu echt gaat helpen. Melle: „Dat hangt heel erg af van de organisaties die er uiteindelijk mee willen werken. De naamsbekendheid van B Corp zelf is gelukkig flink aan het groeien. Je ziet heel veel grote merken die zich ook aansluiten. Wat wij vooral heel erg fijn vinden aan B Corp is dat het een interne tool kan zijn waarbij je samen met je team, je bedrijf, je organisatie kan kijken van ‘hé, waar staan we nou echt op dat sociale en dat impactvlak? Waar halen we goede punten en waar niet? En waar kunnen we verbeteren? En wat hebben we nodig om nog hoger te kunnen scoren?’

Melle: „Onze ambitie was wel om echt flink te groeien in die score. En door de tool van B Corp was voor ons niet eens extern het allerbelangrijkste, maar vooral intern kijken van put your money where your mouth is. Hoe kunnen we zorgen dat de ambitie die we hebben ook echt klopt?”

Toiletten in Afrika

Het bedrijf is zeven jaar geleden begonnen met de productie van duurzaam toiletpapier, het produceren van traditioneel toiletpapier is heel erg milieubelastend. Melle: „Er worden letterlijk bomen gekapt die later in het proces direct door de plee worden gespoeld. Wij gebruikten gerecycled papier dat in de coronatijd ontzettend duur werd. En als je een markt wil overwinnen met toiletpapier, dan moet je prijstechnisch gewoon aantrekkelijk zijn. Dus wij zijn op zoek gegaan naar mega-alternatieven, naar superduurzame grondstoffen. Dat werd bamboe.”

Melle Schellekens (links) en Sander de Klerk, oprichters van The Good Roll. Foto: Marlies Wessels

Na wat zoekwerk kwam Melle erachter dat de Chinezen dat eigenlijk al honderd jaren gebruiken. „Alleen al de voordelen die bamboe heeft: het haalt meer CO2 uit de lucht, voegt meer zuurstof toe, groeit veel sneller dan bomen. Dat deden we eigenlijk teniet door die containers die we dan eventueel uit China zouden halen. We hebben wel een test gedaan om te kijken of de markt er was voor bamboe wc-papier.”

„Met onze foundation bouwen wij toiletten in West-Afrika, vooral in Ghana. Daar waren we eigenlijk al heel erg actief. En toen kwamen we erachter dat daar ontzettend veel bamboe groeide. Wij dachten: ‘Als we nou gaan kijken hoe we echt het sociaal duurzame toiletpapiermerk kunnen worden’. Dus werken met boeren waarbij het bamboe als een soort van onkruid op het land staat.’’

Ook grote bedrijven gaan uiteindelijk overstag

De duurzame ondernemer heeft wel een verklaring waarom de grote firma’s niet massaal overstappen op bamboe. „Dat heeft ook te maken met de investeringen in hun eigen machinepark. Die machines zijn ingericht voor een bepaalde grondstof waar je mee werkt. Het heeft er ook mee te maken dat er een afschrijving van dertig jaar op die machines zit. Veel van die grote jongens hebben in de periode 2010 - 2015 compleet nieuwe machines gebouwd. Het tweede punt is dat recycled papier relatief goed voorhanden is. Virgin al helemaal, dus dat zijn echt verse bomen.”

„Wat we zien is dat de grote jongens nog geïnteresseerder zijn dan dat ze al waren. Die beginnen steeds meer informatie in te winnen. Dus ik denk dat het niet lang gaat duren voordat er een paar overstag zullen gaan en, of met ons, of dan wel zelf zeker wat verder zullen gaan verdiepen in bamboe.”

Nettowinst deels naar foundation

Statutair bepaald is dat elk jaar 50 procent van de nettowinst van The Good Roll in een foundation gestort wordt waarmee met name in Afrika toiletten gebouwd worden voor mensen die geen toegang hebben tot schoon sanitair. Dat is uiteindelijk waar het allemaal om begonnen is.

„Bij ons op kantoor hebben we heel groot een cijfer opgehangen en dat is dat we meer dan 1 miljoen toiletten willen bouwen. Ja, en dat is uiteindelijk toch wel gelieerd aan de omzet die we draaien. Dus we willen gewoon iets heel simpels en dat is the world less shitty maken met zo veel mogelijk toiletten. Voor wie daar geen toegang toe heeft.”

