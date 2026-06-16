Vorig jaar verkocht Belle Fazel haar plantaardige ijszaak in Den Haag. Onlangs opende ze een nieuwe vestiging met hetzelfde concept: ijs zonder koemelk. „Ik denk dat geen één ondernemer bij de eerste keer meteen succes heeft.”

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„Ik ben niet zielig.” Het is het eerste wat Belle Fazel zegt wanneer ze vertelt over haar ondernemersverhaal. Die eindigde na acht maanden met de verkoop van de zaak. „Dat hoort erbij. Ondernemen is vallen en opstaan. Ik denk dat geen één ondernemer bij de eerste keer meteen succes heeft.”

Belle: ‘Veel geleerd van vorig bedrijf’

En dus probeert ze het nog eens. ,,Ik heb veel geleerd van mijn vorige bedrijf. Het is zonde om nu weer wat anders te gaan doen en die kennis niet toe te passen.”

“ Nu doe ik alles zelf, maar op maandag en dinsdag ben ik dicht. Die dagen heb ik nodig om op te laden ” Belle Fazel Scoops

Ze doelt dan op het hele proces van zelf ijs maken, maar ook op het bewaken van een goede werk-privébalans. ,,Mijn vorige ijssalon was de hele week open. Ik had een medewerker in dienst, maar je staat toch altijd aan. Nu doe ik alles zelf, maar op maandag en dinsdag ben ik dicht. Die dagen heb ik nodig om op te laden.”

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Met die nieuwe energie is Belle vastberaden om van het bedrijf een succes te maken. ,,Ik geloof in mezelf, in mijn producten en in een betere wereld. Ik heb er echt vertrouwen in.”

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IJswinkel van volksbuurt naar centrum

Haar vorige zaak zat in de Haagse volksbuurt Loosduinen. Nadat klanten erachter kwamen dat het schepijs plantaardig was, liep de omzet met 80 procent terug. Ook kreeg Belle negatieve reacties van mensen die bijvoorbeeld zeiden dat ze nep-ijs verkocht. „Loosduinen bleek niet de goede plek voor het concept”, concludeert ze.

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Haar nieuwe ijssalon Scoops zit in het centrum van Den Haag. Dat is volgens haar een groot verschil. ,,Mensen in de stad zijn meer bezig met duurzamer eten. Ze staan open voor diervrije alternatieven en vinden mijn ijs hartstikke lekker.” Dat maakt dat ze positief is over deze locatie. ,,Er komen veel klanten langs. Ik heb dagelijks leuke gesprekken met mensen die bewust naar hun eigen eetpatroon kijken en al aanpassingen doen. Daar word ik blij van.”

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Niet zeggen dat het ijs plantaardig is

Het recept van haar huisgemaakte schepijs is hetzelfde gebleven: met plantaardige in plaats van koemelk. Anders dan bij haar vorige ijssalon schreeuwt de ondernemer dat dit keer niet van de daken. „Ik zeg vaak dat mijn ijs lactosevrij is.”

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“ Wanneer ik het woord vegan weglaat, merk ik dat mensen meer voor mijn producten open staan ” Belle Fazel Scoops

Dat klinkt inclusief en voor iedereen, vindt Belle. „Als mensen vervolgens willen weten wat er dan wel inzit, vertel ik dat natuurlijk gewoon.” Die aanpakt werkt volgens haar goed. „Veel mensen zien zichzelf niet als vegan en associëren zichzelf daar totaal niet mee. Wanneer ik het woord vegan weglaat, merk ik dat mensen meer voor mijn producten open staan en eerder geneigd zijn het te proberen.”

Negatief sentiment rondom veganisme

De ondernemer heeft wel een idee waar het negatieve sentiment rondom het veganisme vandaan komt. ,,Voor veel mensen is veganisme heel confronterend. Hier in Nederland zien mensen zichzelf als dierenvriend. Dat staat haaks op het eten van vlees, eieren en zuivel. Daar komt namelijk enorm veel dierenleed bij kijken.”

Een geval van cognitieve dissonantie, zegt ze. ,,Dat is het mentale ongemak dat je ervaart wanneer je realiseert dat je ideeën botsen met je gedrag.” Ze wijst ook naar onwetendheid. ,,Een groot deel van de mensen weet bijvoorbeeld niet dat een koe zwanger moet zijn om melk te geven en dat die melk vervolgens naar ons gaat en niet naar de kalven. Ze hebben geen idee of willen het soms ook gewoon niet weten.”

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Niet voor de winst, maar voor dieren

Voor Belle zijn de dieren de grootste motivatie. ,,Daar doe ik het voor. Ik vind het vreselijk dat zoveel dieren opgesloten zitten in stallen. Als ik niet vocht voor dierenrechten, dan was ik ook geen ondernemer geworden. Dan was ik gewoon bij mijn vorige baan als jurist gebleven.”

“ Natuurlijk zou ik het liefst willen dat álle ijsmerken vanaf morgen 100 procent plantaardig zouden gaan ” Belle Fazel Scoops

Doordat ze onderneemt vanuit een activistische gedachte, maakt ze het zichzelf niet gemakkelijk „Ik weet waar ik het voor doe en dat is zeker niet de winst. Omdat ik ijs maak op een plantaardige manier, zijn de producten die ik gebruik duurder. Ik heb een kleinere winstmarge dan ijssalons die met koemelk werken.” Dat neemt ze voor lief. „Ik doe het niet voor mezelf, maar voor de dieren. Zolang ik genoeg inkomen heb om goed rond te komen, vind ik het prima.” Ze geeft aan dat ze altijd hard heeft gewerkt en goed kan sparen. „Financieel zit ik er goed bij.”

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Ben & Jerry’s als voorbeeld

Zelf kijkt ze op naar ijsmerk Ben & Jerry’s, dat ook een activistisch karakter heeft. „Ze doen dingen die goed zijn voor de wereld en niet altijd voor de financiële cijfers.” Dat maar een fractie van het assortiment van de fabrikant plantaardig is, daar is Belle zich van bewust. „Ik denk dat ze onvoldoende door hebben hoeveel leed koemelk met zich meebrengt. Als ze er een documentaire over zouden zien, denk ik dat ze hun koers meteen wijzigen.”

Tegelijkertijd verandert er wel wat in de traditionele ijsmarkt. Steeds meer merken komen met vegan varianten, al is het slechts een klein deel van het totale productaanbod. ,,Grote partijen hebben het geld om veganisme te promoten. Door ook plantaardige opties te maken, wordt het steeds normaler. Dat is positief en geeft me hoop. Maar natuurlijk zou ik het liefst willen dat álle ijsmerken vanaf morgen 100 procent plantaardig zouden gaan.”

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IJssalon in iedere stad

Waar wil Belle over een paar jaar staan met haar ijssalon Scoops? ,,Ik leer enorm van het ondernemerschap en hoop er in de toekomst nog veel lessen uit te halen. Mijn streven is dat mensen dol worden op plantaardig ijs. Als ik groot droom, zou ik graag willen beginnen met franchisen. Het lijkt me heel leuk om uit te breiden. Stel je voor, een ijssalon in iedere stad!”