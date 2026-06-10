Succes Dutchies-telefoonhoesjes overviel oprichter Anne: ‘Stond soms om 2 uur ’s nachts nog huilend in te pakken’

Anne de Korte heeft met haar telefoonhoesjesmerk Dutchies online en fysiek een verkoop- en omzethit te pakken. Toch ging niet alles direct van een leien dakje, aldus de ondernemer. Ze leerde ook haar lessen. Lessen die haar volgende stap gelukkig niet in de weg staan. „Het succes heeft me ook best overvallen.”

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Het ondernemersavontuur achter de succesvolle Dutchies-telefoonhoesjes is bijzonder. Terwijl Anne de Korte met haar gezinnetje op wereldreis was, baalde ze ervan dat ze soms haar telefoon niet bij de hand had om mooie foto’s te maken.



Bij thuiskomst richtte ze samen met haar man het merk voor chique en trendy hoesjes op. Binnen no-time draaide het stel 1 miljoen euro aan online omzet en realiseerde het een groei van 200 procent. Misschien is die groei er binnenkort ook fysiek, want de ondernemer opent zaterdag 13 juni een nieuwe Dutchies-winkel in Den Bosch.



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Gat in de markt met telefoonhoesjes

Bij telefoonhoesjes denk je niet direct aan een omzetmagneet, toch bewijst Anne het tegengestelde. ,,Een telefoonhoesje klinkt als iets heel simpels. Je denkt: ‘Hoe kun je daar je geld mee verdienen?’ Maar als je er feitelijk over nadenkt, heeft bijna iedereen een hoesje om zijn of haar telefoon. Dus in die zin is het een vrij grote markt’’, vertelt ze in De Ondernemer Live.

“ Ik denk dat wij met Dutchies het verschil hebben gemaakt door van telefoonhoesjes niet alleen iets functioneel te maken ” Anne de Korte Dutchies

,,Ik denk dat wij met Dutchies het verschil hebben gemaakt door van telefoonhoesjes niet alleen iets functioneel te maken . Op sociale media is het echt een accessoire, een verlengstuk van je outfit. Het is iets wat je om je heen kunt dragen, wat je kunt mixen en matchen. Ik denk dat daar echt wel een gat in de markt zit.’’

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Brandende ondernemersambitie

Had Anne voor Dutchies altijd al een brandende ondernemersambitie? „Ik denk dat ik wel altijd diep van binnen zoiets had van: ‘Ik zou ooit, later als ik groot ben, wel iets voor mezelf willen doen’. Dat heeft altijd gekriebeld. Maar ik heb ook altijd gedacht: ‘Ik weet niet of ik dat durf en of ik dat wel kan’. Je hebt allerlei redenen die je tegenhouden. Zo’n wereldreis heeft mij een beetje fearless gemaakt. Ik bedacht me toen: ‘Wat is eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren?’’’



In het begin van haar ondernemersloopbaan pakte Anne alle bestelde telefoonhoesjes zelf in. „Als je begint, ben je natuurlijk alles tegelijk. Je bent productontwikkelaar, websitebouwer, financieel, alles doe je tegelijk.’’

Dutchies-eigenaar Anne de Korte. Foto: Dutchies

Logisch nadenken over elke stap

Het ondernemerssucces van Anne is voor een groot deel te danken aan het feit dat ze bij elke stap logisch nadenkt. „Boerenverstand, zeg ik zelf. Altijd bouwen. Zorgen dat de content goed is, dat het merk klopt, dat je online een verhaal gaat vertellen’’, legt de ondernemer uit. „Als je als merk een verhaal wilt vertellen, is het makkelijker als het dicht bij jezelf zit. Dan kun je mensen ook gemakkelijker aanspreken.’’



Het leek in de begintijd alleen maar voor de wind te gaan, maar het succes kwam Anne niet zomaar aanwaaien, verduidelijkt ze. „Het succes heeft me ook best overvallen. Een aantal bekende mensen ging een telefoonhoesje bestellen. Ik stond soms gewoon tot twee uur in de nacht huilend de bestellingen in te pakken. Mijn man kwam toen binnen en zei: ‘Joh, dan zet je die advertentie toch uit?’. Ik zei: ‘Nee, nee… Ik wil dit heel graag. Maar het komt dan wel met heel veel chaos. Waarom ik stond te huilen? Je hebt bestellingen die openstaan en een verzendbelofte. Ondertussen heb je een overvolle mailbox met mensen die vragen stellen, raakt je voorraad op, moet je gaan bijbestellen en ben je alles tegelijk aan het doen.’’



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Dit is de les die Anne leerde

Elke fase van het ondernemerschap heeft voor Anne zijn eigen uitdagingen. In het begin is dat met name het operationele deel. Anne: „Hoe gaan we dit allemaal organiseren, denk je dan. Vervolgens komt de volgende uitdaging, het wordt complexer. Want de cashflow moet je goed in de gaten houden, voor je het weet heb je dat niet meer onder controle. Het gaat zo hard. Het geld komt met bakken naar binnen en gaat er ook met bakken weer uit. In het begin overzie je dat wel.’’ De les die Anne heeft geleerd? „Je moet alles heel goed monitoren.’’

“ Als ik kijk naar de merken waar wij ons een beetje aan optrekken, dan zitten veel van die winkels in Den Bosch ” Anne de Korte Dutchies

De Utrechtse weet maar al te goed: ondernemen gaat nooit zonder hobbels. Zelfs niet bij Dutchies. ,,De eerste periode was het chaos en pionieren; geen idee waar te beginnen en dus maar gewoon doen. Behalve een flinke dosis praktijkervaring met online shoppen, had ik geen ervaring in e-commerce. Van volledig uitverkocht zijn, wurgcontracten met verzenders, paniek over de cashflow tot een kerstcollectie die een paar dagen voor kerst pas door de douane kwam: zó veel ging mis’’, vertelde Anne eerder aan De Ondernemer .

Fysieke Dutchies-winkel in Den Bosch

Die hobbels liggen nu achter Anne. Nu is het na de eerste winkel in Benschop tijd voor een fysieke Dutchies-winkel in de Brabantse hoofdstad. Waarom, eigenlijk? „Dat heeft heel veel redenen. Ik denk sowieso dat wij een gedeelte van onze doelgroep online moeilijker bereiken, omdat zij bijvoorbeeld niet op sociale media zitten. Dat zijn mensen die heel bewust geen sociale media hebben. Het feit dat de winkel in Benschop zo vol is, is een bewijs dat mensen het product graag in het echt zien. En ik vind het ook heel leuk, omdat ik denk dat wij zo heel veel kunnen leren. Wanneer wij dagelijks in die winkel klanten ontmoeten en hun feedback horen.’’ Anne wil nog beter luisteren naar klanten: „Wat willen mensen nóg meer, wat missen ze nog? Ik denk dat de winkel daar echt ook wel aan kan bijdragen.’’



Waarom Den Bosch? Anne: „Qua steden hebben we goed nagedacht. Wij richten ons op mensen vanaf dertig jaar. Als ik kijk naar de merken waar wij ons een beetje aan optrekken, dan zitten veel van die winkels in Den Bosch. Het is ook echt een stad voor je dagje uit. Wij zijn heel erg gebaat bij dagjesmensen die denken: ‘Oh leuk, dan ga ik ook gelijk naar de Dutchies-winkel. Den Bosch is voor ons wel the place to be.’’



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Met Dutchies de grens over?

Ondertussen bouwt Anne verder aan het internationale succes van haar merk. „Ik denk dat wij in Nederland heel hard groeien en dat er nog steeds echt wel heel veel potentie te vinden is. Maar dat de grootste potentie ligt over de grens’’, aldus Anne. „Maar hier hebben we veel terugkerende klanten, mensen die het leuk vinden om hun hoesje aan te vullen met allerlei leuke accessoires die je eraan kan hangen. We hebben veel gelukkige returning customers, maar uiteindelijk verwacht ik wel dat de groei het grootst buiten Nederland zal zijn. We zien dat vooral Duitsland en Engeland op dit moment snel groeiende markten zijn.’’