Belle (31) sluit vegan ijszaak in volksbuurt na 8 maanden: ‘Ze riepen dat ik nep-ijs verkocht’

Ze was door meerdere mensen gewaarschuwd. Een vegan ijssalon in de Haagse volksbuurt Loosduinen, dat gaat niet werken. Toch weerhield het Belle Fazel er niet van om haar eigen zaak te openen. Amper acht maanden later moet ze haar conclusies trekken. „Toen de buurt erachter kwam dat alles plantaardig is, verloor ik tachtig procent van mijn omzet.”

Lees verder onder de advertentie

Het was niet haar passie voor schepijs die Belle dreef. Dat moest ze immers nog leren maken. De 31-jarige juriste deed het in eerste instantie voor de dieren. Ze wilde laten zien dat veganistisch ijs niet te onderscheiden is van roomijs met melk, vertelt ze tegen AD.

Dus ging ze op zoek naar een ijssalon die ze kon overnemen. Op de Loosduinse Hoofdstraat stond de pittoreske, kleine ijssalon Ollini ter overname. De vorige eigenaar stopte er na vijftien jaar mee. De man uitte zijn twijfels tegenover Belle. Hij vroeg zich af of de buurt veel zou geven om het veganistische aspect. ‘Dit is een ons-kent-ons-buurt’, zei hij. ‘Loop er niet mee te koop.’

Ook de makelaar die Belle hielp, stelde een andere locatie voor. „Ik geloofde het niet”, zegt ze. „Als het ijs goed is, komen mensen toch wel, dacht ik. Dat bleek achteraf een naïeve gedachte.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: ‘Vegan is geen scheldwoord’: deze horecaondernemers slaan handen ineen voor meer plantaardige opties

Van melk naar soja

Hoewel de vorige eigenaar zijn bedenkingen had, wilde hij de jonge onderneemster goed op weg helpen. Hij leerde haar ambachtelijk ijs maken. In de eerste weken werkte Belle met melk, om de inventaris op te maken. Daarna werd koeienmelk vervangen door sojamelk.

Volgens Belle hadden bezoekers dat niet door. Mede omdat het in de ijszaak niet specifiek werd aangegeven. „Maar als ze er vervolgens achter kwamen, volgden er ondoordachte reacties. Klanten voelden zich blijkbaar genept.”

Lees verder onder de advertentie

Ze komen binnen om te roepen dat ze geen ijs halen bij mij omdat ik nep-ijs verkoop Belle Fazel

Om dergelijke situaties te voorkomen, plaatste Belle in juni een bericht op Instagram. Om duidelijk te maken dat alles bij Ollini volledig plantaardig is. Dat was volgens Belle een keerpunt. Haar inkomsten liepen met tachtig procent terug.

Belle zegt dat het enkel kwam door een aversie tegen veganisme. De reviews op Google geven een ander beeld. Het merendeel is positief, maar het afgelopen jaar werd er ook een aanzienlijk aantal negatieve reviews geschreven. Meerdere mensen vonden dat de kwaliteit achteruit was gegaan. Vooral de slagroom moet het ontgelden. „Die is inderdaad ook niet zo goed”, moet Belle eerlijk toegeven.

Na Instagrambericht volgden vervelende situaties

De onderneemster kreeg na het Instagrambericht een aantal vervelende situaties te verduren. „Iemand kwam met een worst de zaak binnengelopen. ‘Dit mag zeker niet hier hè?’, vroeg hij. Of ze komen binnen om te roepen dat ze geen ijs halen bij mij omdat ik nep-ijs verkoop.”

Lees verder onder de advertentie

Het ijs in de salon. Foto: Frank Jansen

Een andere klant schold de onderneemster uit voor ‘buitenlander’. Een nare opmerking voor Belle, die als kind Afghanistan ontvluchtte. Ook werd een medewerkster van de ijssalon op straat aangesproken over het ‘nep-ijs’. „Zij is na die aanvaring gestopt.”

Toch heeft Belle niet alleen slechte ervaringen met de buurt, ook al willen de bewoners haar ijs niet. „Het zijn schatten van mensen. Ik zie dat mensen heel veel om hun hond geven, maar over het welzijn van koeien willen ze niet nadenken.”

Lees verder onder de advertentie

25.000 euro schuld

Belle redt het inmiddels financieel niet meer. Ze heeft al een nieuwe koper gevonden die Ollini binnenkort overneemt. „Het is zwaar om te erkennen dat je hebt gefaald”, zegt de dertiger geëmotioneerd. „Dat ik geen verschil heb kunnen maken.” Daarmee doelt ze op haar activisme. Veel mensen vroegen haar waarom ze niet zowel veganistisch als melkijs maakte. Dat kreeg ze echter niet over haar hart. „Ik wil mezelf kunnen blijven aankijken in de spiegel.”

Belle maakte een rekensom van wat er aan melk besteld zou moeten worden. „Het aantal liters staat ongeveer gelijk aan wat een koe moet produceren. Elke maand zou ik voorkomen dat een koe onnodig zwanger gemaakt zou worden. En een kalf dat onnodig naar de slacht gaat.”

Het fiasco laat Belle achter met een schuld van zo’n 25 duizend euro. Desondanks wil ze op haar laatste openingsdag met een positieve noot afsluiten. De volledige omzet op 31 augustus gaat naar stichting Animal Rights. Ze hoopt dat de buurt in ieder geval op die dag haar ijsjes nog een laatste kans geven.

Lees verder onder de advertentie

Eigenaar Belle Fazel voor haar zaak. Foto: Frank Jansen

Lees ook: Geen compleet vegetarisch Michelinrestaurant in ons land? Daar wil Valentijn verandering in brengen