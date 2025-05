Roderick daagt met eigen ijsje grote merken uit: ‘Dit jaar verkopen we 2,5 miljoen stuks’

Lees verder onder de advertentie

Goodoo – voorheen IJsbaart – werkt consistent aan het voornemen om een van Europa’s belangrijkste ijsmerken te worden. In 2018 startte chefkok Tijn Baart met ijsfoodtrucks op festivals, maar sinds twee jaar geeft de onderneming, die net een rebranding achter de rug heeft, vol gas. Dit voorjaar is het merk doorgegroeid naar ruim 1500 verkooppunten waaronder Albert Heijn (zo’n 830 vestigingen), Plus, Dekamarkt, Boon’s Markt, veertig festivals, pretparken en ziekenhuizen als het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.



„Het afgelopen jaar zijn we keer 3,5 gegroeid”, vertelt ceo en mede-eigenaar Roderick Verplanken. „Dit zijn iets meer dan een miljoen ijsjes. In 2025 willen we doorgroeien naar 2,5 miljoen ijsjes. Doordat Albert Heijn vorig jaar is ingestapt is het opeens heel snel gegaan. Ook in de horeca zijn we verdubbeld in omzet.” Wat helpt is dat Goodoo het afgelopen jaar vier nieuwe buitendienstmedewerkers heeft aangenomen. „Momenteel gaan we veel horecazaken- en beurzen af om onze voetprint te vergroten. Dat betekent meer sales en dus meer bekendheid in de retail.”

Goodoo gaat voor concurrerend ijs

Er zijn nogal wat bekende ijsmerken die al decennialang de markt domineren. Hoe moeilijk of makkelijk is het om in deze rotsvaste ijsbranche door te dringen? Heel moeilijk, beaamt Roderick. „Je hebt drie bekende spelers die de markt beheersen. Daar komt bij dat de consument ook erg traditioneel is. Zij kennen de bestaande merken door en door, zijn ermee opgegroeid en weten precies wat ze krijgen.” Ook lastig: er wordt bijna voortdurend een high-low-spel gespeeld. „Merken hanteren relatief hoge prijzen, maar elke week kun je wel ergens ijs voor een voordelige actieprijs kopen. Zulke diepe zakken hebben wij nog niet om altijd mee te gaan in dat spel.”

We richten ons op de gemiddelde Nederlander, in plaats van de vegan niche. Daar maak je het grootste verschil mee Roderick Verplanken Goodoo

Toch is het team achter Goodoo ervan overtuigd dat het moet lukken om ‘nummer één challenger-merk van Europa te worden’. Met een duidelijke propositie op zak staan alle seinen op groen, is de gedachte. „We gaan voor een concurrerend ijsje. Niet dat we drie keer zo duur zijn dan de bekende Festini’s en Raketjes, dan koopt niemand het. Dat is een bewuste keuze, we richten ons op de gemiddelde Nederlander, in plaats van de vegan niche. Daar maak je het grootste verschil mee.”



Draaien aan de juiste knoppen

Het klinkt even logisch als simpel, maar om de markt uit te dagen, moet je een stevig in je schoenen staan. Goodoo is zich hiervan bewust dus heeft het de afgelopen jaren geïnvesteerd in de kwaliteit van het ijs, de productie is opgeschaald door outsourcing, de naam is veranderd van IJsbaart naar het meer internationaal klinkende Goodoo en retail, horeca, festivals en de zorg zijn benoemd als richtpunten. „Vanaf we die duidelijke keuzes hebben gemaakt zijn we exponentieel gegroeid. We snappen nu dat je aan niet te veel knoppen moet draaien, maar wel aan de juiste knoppen.”



Daarnaast is smaak – zeker bij een plantaardig product - veruit de belangrijkste factor. „Als het niet lekker is, heeft het geen zin om iets om op de markt te brengen. Veel merken zijn meegegaan in de hype van eiwittransitie – van koemelk naar plantaardig – alleen werd vaak vergeten dat consumenten vooral een echt lekker product willen.” Roderick vertelt hoe lastig het is om romig vanille-ijs te maken zonder het nadrukkelijke vegan gevoel. „Als je een grote speler wil worden moet je sowieso vanille, aardbei en chocola in je assortiment hebben – naast goede fruitsmaken. Daar zitten de grote volumes.”

Pitchen bij grote spelers als Albert Heijn

„Vorig jaar vonden we onze vanille niet goed genoeg om te introduceren, na wat finetunen denk ik dat deze smaak – vanille caramel op basis van een toegankelijk smakende cashewpasta – de hardloper van dit seizoen gaat worden”, vervolgt hij. Goodoo durfde het aan nadat ruim 95 procent van 150 onafhankelijke mensen aangaf deze variant lekker te vinden. De verraste reacties op de Horecava zorgden voor meer zelfvertrouwen. „Bij elke tasting, beurs of evenementen zeggen mensen meteen: wauw, wat is dit lekker. Dat geeft aan dat we op de goede weg zijn.”



Een ander belangrijk punt is je in de kijker spelen bij belangrijke beslissers. “Je hebt anderen nodig om stappen te kunnen maken”, merkt Roderick. Hij noemt het een uitdaging om binnen te komen bij de decisionmakers. „Hoe kom je op gesprek, hoe overtuig je ze en dan moeten ze voor jou durven te kiezen.” De bal voor Goodoo ging rollen via Kitchen Republic, dat food ondernemers support én helpt aan de juiste connecties. „Tijdens hun ‘Meet the buyers-sessie’ hebben we ons product gepitcht bij grote spelers als Albert Heijn. Zij zoeken innovatieve producten, wij willen graag een kans krijgen. Zo hebben we elkaar ontmoet.”



Slimme, strategische marketingalternatieven

Ook evenementen als de Impact Fair, Plant FWD en de door Goodoo gewonnen Fair Future Challenge hebben gezorgd voor de nodige exposure. „Het winnen van die prijs heeft ons zeker een boost gegeven, zo vlak voor het ijsseizoen. Het is toch best een struggle waar je als startup doorheen moet. We hebben mensen nodig die in ons geloven en gedurfde keuzes maken.” Zoals GaiaZoo in Kerkrade, dat afgelopen jaar bekende ijsmerken heeft ingeruild voor Goodoo. „De eerste weken stelden vaste bezoekers er vragen over, daarna vroegen ze juist naar onze ijsjes. Dat bewijst dat mensen in zijn voor iets nieuws. Dit jaar hebben we ook Archeon en Legoland Discovery Centre in Scheveningen aangetrokken.”

De Efteling zou een droomklant zijn. Dat is een toonaangevend pretpark in Europa Roderick Verplanken Goodoo

Omdat de ijsproducent zich nog niet kan meten aan het marketingbudget van concurrenten, zet het in op slimme en strategische alternatieven. Zo is dit jaar het aantal festivals waar Goodoo aanwezig is verdubbeld naar veertig. Er wordt veel gesampled en gewerkt met influencers. „Dat je op het schap in de supermarkt ligt is leuk, maar dat is pas stap één. Stap twee is dat mensen je merk herkennen en drie is dat ze daadwerkelijk kopen en blijven kopen.” Een andere onverwachte maar belangrijke pijler zijn ziekenhuizen: „Jaarlijks zijn er 900.000 operaties per jaar waarbij patiënten een ijsje krijgen. Wij willen een gezonder alternatief bieden, zonder toegevoegde suikers, ook voor bezoekers. In ziekenhuizen zie je zoveel ongezonde producten, dat kan beter.”

Goodoo groeit: nog vijf, zes keer de omzet

Er is nog veel groei mogelijk, denkt Roderick. „Alleen in Nederland kunnen we nog vijf, zes keer de omzet halen van wat we nu doen. Binnen nu en vijf jaar willen we in twee tot drie Europese landen zijn gestart. En binnen tien jaar hopen we de nummer één challenger van Europa zijn op ijsgebied.” Zeker op horecagebied is er nog ongelofelijk veel mogelijk, ziet de ondernemer. „We zien dat we redelijk stedelijk georiënteerd zijn, maar beginnen ook tractie te krijgen van Groningen tot Eindhoven en Nijmegen.”



Wat staat verder hoog op het wensenlijstje? „De Efteling zou een droomklant zijn. Dat is een toonaangevend pretpark in Europa, als we bij zo’n partij een kans krijgen zou dat heel erg helpen. Qua festivals zou Lowlands fantastisch zijn, daar komt ook publiek dat bij ons past. Of Mysteryland: we kijken juist ook graag zo breed mogelijk, buiten een bepaalde bubbel. Daar kan je het grootste verschil mee maken.”